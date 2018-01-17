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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10224) Гройсман (3767) Укроборонпром (430) ГП "Антонов" (56)

 ГП "Антонов" пожаловался на "усложнение работы" со стороны Кабмина Гройсмана, - Радио "Свобода"

Кабмин предлагает перенаправить заработанные "Антоновым" средства на другие предприятия "Укроборонпрома", что может привести к срыву международных контрактов.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", говорится в заявлении ГП "Антонов".

"Кабинет министров во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается усложнить работу флагмана отечественного авиастроения. Так, вместо того чтобы финансировать запуск серийного производства пассажирских самолетов, как это было обещано еще в 2016 году, Владимир Гройсман и его Кабинет министров предлагает изъять значительную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства "Укроборонпрома", - говорится в заявлении.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана. ДОКУМЕНТ

В компании "Антонов" предполагают, что это может привести к срыву международных договоренностей по производству Ан-132D, модернизации Ан-70, а также остановки разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица".

Издание отмечает, что в Кабмине пока это заявление "Антонова" не комментировали.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинский самолет АН-124 "Руслан" доставил детали ракеты для SpaceX во Флориду

Источник: https://censor.net.ua/n3045039
 
 
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Так Гройсман он институтов не заканчивал ,откуда ему знать,как надо .... ГП "Антонов" пожаловался на "усложнение работы" со стороны Кабмина Гройсмана, - Радио "Свобода" - Цензор.НЕТ 4703
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Та да! Бизнесу зелёную улицу, инвестиции прибегут и вообще счастье всем будет!!! При таких гениальных кэривныках ливу даёшься, как оно ещё, что-то работает! Точно, что не благодаря, а вопреки!!!
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А в чем собственно дело ? Заработал "Антонов" , пусть и другие предприятия оборонпрома зарабатывают, кто им мешает.
Интересный кадр возглавляет "оборонпром". Роман Романов, по прозвищу "Рома с оборонпрома", является креатурой Пороха, который лично назначил его в благодарность за успешно проведенную в Херсоне кампанию по выборам в презы, которую Романов возглавлял. Раньше он занимался продажами авто, вот такой большой спец по обороне.
Уже не знают куда залезть, отжать, перераспределить и наполнить только свой карман, а не бюджет.
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Так он и получает свою косточку от конкурентов
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Забрати та поділити👺 Десь таке ми чули?
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Трусы надо производить для рынка юнность,Грося в самолетах не разбирается.
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Прямо по бендеровски ( от Остапа Бендера ) - голубые воришки 😀😀😀
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Что решили подкинуть деньжат заводику презика Кузне па Рыбальском, чтобы замутить еще парочку бронекатеров.
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ну не гавньюс же как у тебя ДП "Антонов" поскаржилося на "ускладнення роботи" з боку Кабміну Гройсмана, - Радіо "Свобода" - Цензор.НЕТ 300.а кого там фрянцузы выгнали,сказали шо таких журналистов не бывает?
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А в чем животинка то виновата, что они нажраться никак не могут?
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Сейчас админы тебя забанят. Можешь катить бочку на кого хошь - на кацапов, пиндосов, бульбашей. молдавашек. На евреев низя - п. 5.3 разжигание межнациональной розни называется
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А кому при Гросе легче жить стало? Не премьер-министр, а пустомеля

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По состоянию на 22:00 17 января официальный сайт предприятия не работает.
"Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства"В госпредприятии "Антонов" заявили о хакерской атаке
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Но дело уже сделано, ведро говна уже везде вылить успели.
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да дело сделано 2014 -2017 Многоцелевой грузовой самолет Ан-132Д производства госкорпорации «Антонов» успешно совершил свой первый полет.Это первый самолет в линейке «Антонова» без российских комплектующихНОВЫЙ КРЫЛАТЫЙ УКРАИНЕЦ АН-132 Д
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Ну все, Антонов тепер буде продавати труселя. Чекаєм випуск найбільших трусняків для книги рекордів Гінеса. Буде чергове досягнення.
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Ну если на Гросину сраку шить по меркам,самые большие и выйдут.
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сколько самолетов выпустил Антонов в прошлом году ?
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Ровно столько,сколько Барыга выполнил обещаний.
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был я в прошлом году возле антонова. там выставочный комплекс рядом, экспо-плаза. так народ на работу ходит. много народу. значит что-то делают.
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За 2016-2017 годы «Антонов» не произвёл и не поставил заказчикам ни одного нового серийного самолёта, последняя поставка была осуществлена в июне 2015 года.
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Скажите что тут обсуждать? Где текст заявления ГП Антонов? Где сам документ? Что за дебильная формула: как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", говорится в заявлении ГП "Антонов.?????
Очень похоже на фейк!!!
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ДП "АНТОНОВ" має офіційно повідомити, що ввечорі 17 січня відбулася хакерська атака на офіційний сайт підприємства www.antonov.com з розміщенням в розділі "Новини" фейкової інформації "Відкритий лист". ДП "АНТОНОВ" повідомляє, що це провокація. Так званий "відкритий лист" не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави. Просимо засоби масової інформації припинити поширення матеріалів щодо зазначеного "Відкритого листа". Дякуємо за розуміння та співпрацю!
Антонов
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Та да?!! ДП "Антонов" поскаржилося на "ускладнення роботи" з боку Кабміну Гройсмана, - Радіо "Свобода" - Цензор.НЕТ 7378 Так с Гройсманами всё на фейк похоже! Повышение зарплат и пенсий военным - фейк. Рост оборонбюджета 2018 на 24% - фейк при таком падении гривны! Рост зарплат бюджетников и пенсий - фейк! Не успевают за ростом коммуналки и цен на всё!!!!!!!!!!!
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Попробуй сейчас зайти на сайт Антонова! Увы не получится, т.к. это хакерская атака!!!!
Очень печально за Цензор который не проверяет новости и дает их в новостную линейку!!!!
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при чем здесь хорошо или плохо!!!!!!!!!
Новость фейк!!!!!!!!!!!!! Точка!!!!
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ГП "Антонов" пожаловался на "усложнение работы" со стороны Кабмина Гройсмана,
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Инсайдерская информация - Кабмин предлагает
заработанные денежные средства ГП "Антонов"
пустить на производство труселей для армии...)
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ДП "Антонов" поскаржилося на "ускладнення роботи" з боку Кабміну Гройсмана, - Радіо "Свобода" - Цензор.НЕТ 96Примечательно, что во время строительства этой модели не использовали ни одной детали российского производства.
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Радіво Слабода - розповсюдило фейк, а Цензор підхопив "смажену" новину.
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вновь лолитолОхи повелись...!)))
как же они любят фейки и разные говносайты...!)
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Думаю що це руцкаязична редакція Свободи.
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как Интерфакс-Украина...\кацапский отдел в Украине...\
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Antonov Company 🇺🇦‏Подлинная учетная запись @AntonovCompany34 мин.34 минуты назад

17 січня відбулася хакерська атака на офіційний сайт http://antonov.com з розміщенням в розділі "Новини" фейкової інформації "Відкритий лист".АНТОНОВ повідомляє, що це провокація. Просимо засоби масової інформації припинити поширення фейкових матеріалів.Дякуємо за розуміння

ДП "Антонов" поскаржилося на "ускладнення роботи" з боку Кабміну Гройсмана, - Радіо "Свобода" - Цензор.НЕТ 1233
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Полнейшая дурь цензора. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/antonov-povidomiv-shcho-zajava-proti-urjadu-hrojsmana-je-fejkovoju-2445686.html
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Американская SpaceX и ГП Антонов 10 января заключили многолетний контракт на перевозку крупногабаритных грузов.АН-124-100 Руслан перевёз недавно из Калифорнии на Мыс Канаверал спецгруз 28 тонн для ракеты Falcon 9.
Зрада.Офшор.Липецк. ДП "Антонов" поскаржилося на "ускладнення роботи" з боку Кабміну Гройсмана, - Радіо "Свобода" - Цензор.НЕТ 2807
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Годы производства 1984 - 2004, то что эксплатируют, ну дак выпущено 55 машин.
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на какой машине Гагарин погиб,подскажи год выпуска Гроба Миг-15 спаррка)))))))))))
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А Юля Антонова підтримувала. Розміщала держзамовлення з фінансуванням. Чуєте, тролі барижні??!!
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота Лідером.
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самолет - это всего лишь большой летающий мясной прилавок
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намекаешь на самалетик с оркестром Александрова над Черным морем*?
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Бутусов - чемпіон по розповсюдженню фейків, такий собі фейкомьотчік. Уже з'явилось спростування на сайті ДП "Антонова".
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кто в виннице не был,а многие из-за поребрика здесь срут,тот и тявкает на гройсмана
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Гнойман-тупой барыга с рынка !!!!
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летять фейки, свистять бабки - але пізно вже...

Glenn A. Rathn 🇺🇦‏ @GlennARathn 16 янв.

Шоу починається: "Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад о новых санкциях против России будет опубликован 29 января"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГП "Антонов" пожаловался на "усложнение работы" со стороны Кабмина Гройсмана, - Радио "Свобода"
 
 
 
 
 
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