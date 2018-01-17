 ГП "Антонов" пожаловался на "усложнение работы" со стороны Кабмина Гройсмана, - Радио "Свобода"

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", говорится в заявлении ГП "Антонов".
"Кабинет министров во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается усложнить работу флагмана отечественного авиастроения. Так, вместо того чтобы финансировать запуск серийного производства пассажирских самолетов, как это было обещано еще в 2016 году, Владимир Гройсман и его Кабинет министров предлагает изъять значительную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства "Укроборонпрома", - говорится в заявлении.
В компании "Антонов" предполагают, что это может привести к срыву международных договоренностей по производству Ан-132D, модернизации Ан-70, а также остановки разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица".
Издание отмечает, что в Кабмине пока это заявление "Антонова" не комментировали.
Интересный кадр возглавляет "оборонпром". Роман Романов, по прозвищу "Рома с оборонпрома", является креатурой Пороха, который лично назначил его в благодарность за успешно проведенную в Херсоне кампанию по выборам в презы, которую Романов возглавлял. Раньше он занимался продажами авто, вот такой большой спец по обороне.
Уже не знают куда залезть, отжать, перераспределить и наполнить только свой карман, а не бюджет.
"Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства"В госпредприятии "Антонов" заявили о хакерской атаке
Очень похоже на фейк!!!
Антонов
http://www.antonov.com/news/548
Очень печально за Цензор который не проверяет новости и дает их в новостную линейку!!!!
Новость фейк!!!!!!!!!!!!! Точка!!!!
-------------------
Инсайдерская информация - Кабмин предлагает
заработанные денежные средства ГП "Антонов"
пустить на производство труселей для армии...)
как же они любят фейки и разные говносайты...!)
17 січня відбулася хакерська атака на офіційний сайт http://antonov.com з розміщенням в розділі "Новини" фейкової інформації "Відкритий лист".АНТОНОВ повідомляє, що це провокація. Просимо засоби масової інформації припинити поширення фейкових матеріалів.Дякуємо за розуміння
Зрада.Офшор.Липецк.
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота Лідером.
Glenn A. Rathn 🇺🇦 @GlennARathn 16 янв.
Шоу починається: "Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что доклад о новых санкциях против России будет опубликован 29 января"