 ГП "Антонов" пожаловался на "усложнение работы" со стороны Кабмина Гройсмана, - Радио "Свобода"

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", говорится в заявлении ГП "Антонов".

"Кабинет министров во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается усложнить работу флагмана отечественного авиастроения. Так, вместо того чтобы финансировать запуск серийного производства пассажирских самолетов, как это было обещано еще в 2016 году, Владимир Гройсман и его Кабинет министров предлагает изъять значительную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства "Укроборонпрома", - говорится в заявлении.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана. ДОКУМЕНТ

В компании "Антонов" предполагают, что это может привести к срыву международных договоренностей по производству Ан-132D, модернизации Ан-70, а также остановки разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица".

Издание отмечает, что в Кабмине пока это заявление "Антонова" не комментировали.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинский самолет АН-124 "Руслан" доставил детали ракеты для SpaceX во Флориду