EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  3583  25
Все про:наука (498) проекты (63) финансирование (1229) Евросоюз (11652)

 Проект Львовской политехники получил 1,5 млн евро по программе ЕС "Горизонт 2020"

Проект IMAGE Национального университета "Львовская политехника" получил 1 млн 692 тыс евро по программе ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".

"В рамках проекта ученые изучат и предложат новые пути использования анизотропных материалов. Полученные знания помогут создать новые оптоэлектронные устройства и кристаллические нанокомпозиты с заданной анизотропией. Это упростит наукоемкое производство не только в Украине, но и за рубежом", - уточняют в пресс-службе Минобразования, сообщает Цензор.НЕТ.

Это первый раз, когда украинский вуз в рамках конкурса MSCA-RISE программы "Горизонт 2020" получил статус координирующего учреждения. Сейчас к проекту должны присоединиться еще восемь партнеров - университетов и фирм, которые занимаются изучением технологий и наноинженерии.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Кабмин упростил процедуру формирования тем научных исследований и разработок за счет госбюджета

"Для проекта мы объединили специалистов из разных областей: оптики, материаловедения, информационных и нанотехнологий. Это ученые разных стран, целью которых является сотрудничество для развития научных исследований. Сейчас ректоратом университета создан Научно-учебный центр инновационных технологий и наноинженерии, который станет платформой для работы над проектом. Основную часть полученных средств планируем потратить на зарубежные командировки членов Центра, где они смогут работать в хорошо оборудованных лабораториях, на новых приборах и заодно перенимать опыт европейских коллег", - отметил руководитель проекта, профессор кафедры телекоммуникаций Львовской политехники Анатолий Андрущак.

Реализовать IMAGE планируется за 4 года.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На финансирование науки в 2018 году предусмотрены более 6 млрд грн, - Минобразования. Инфографика

Напомним, "Горизонт 2020" - это наибольшая рамочная программа Европейского Союза по финансированию науки и инноваций. Общий бюджет - около 80 млрд евро. , . Программа, рассчитанная на 2014-2020 годы, разделена на три основных направления: образование (энергетика и энергоэффективность), информация (коммуникация и общественно-политический потенциал), наука о жизни (профилактика и лечение распространенных болезней). Украина стала ассоциированным членом "Горизонт 2020" в 2015 году.

В прошлом году украинские организации в рамках проекта "Горизонт 2020" получили более 17 млн ​​евро. Это превышает сумму взноса, который Украина оплатила для участия в программе.

Источник: https://censor.net.ua/n3045037
 
 
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSU1p6bEROakJNUWpnd1RDOVNaMDVES3pCTVdGRjFkRWRETUZsME9EQlpWRkYxVGtNNU1FeEVVWFprUjBJd1RHcFNaMDVES3pCTVRGRnpUa001TUV4cVVYUlllbEZzWkVONU1GbEVVWFowUjBJd1REZFNhblJETXc9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Будет чем отапливать.
 показать весь комментарий
 
На счет отопления - это фейк запущенный для зрадофилов главой секты Ледокаином. Университет опроверг уже это все
 показать весь комментарий
 
 
опроверг? Слава Богу.
а я то думал что это правда...
 показать весь комментарий
 
Лолик,там ниже новость на Цензоре,спустись
17.01.18 20:37

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на отоплении, - Минобразования
 показать весь комментарий
 
 
Дистанційне навчання стільки не коштує, скільки вимагають наші ВУЗи...
Це типу як навчаються заочники...
Якість освіти відповідна.
 показать весь комментарий
 
Ага, тепер ще Львівська політехніка має дати спростування,
в якої всі корпуси вже місяць без опалення - опалюється тільки один корпус,
де студенти поспіхом здають екзамени, ось іі всі реХформи від соєвих, Ахметову привіт...
 показать весь комментарий
 
Думаю просто украдут, причем 90% в министерстве а остальные 10 в самом институте, на исследования максимум что попадет это пачка бумаги которую стырит доцент. Это ж Украина.
 показать весь комментарий
 
Ніхто нічого не краде. Поцікавтеся як працює ця програма з 2015 року.
 показать весь комментарий
 
За цією програмою українські студенти їдуть також вчитись і стажуватися у Європу.
 показать весь комментарий
 
 
Той грант у співпраці з Євроструктурами. І виділяти гроші будуть дуже лімітовано. То не той грант, яким можна за опалення розрахуватись.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Печаль. Лучше бы на отопление дали.
 показать весь комментарий
 
Це не грант, а ціла програма для досліджень, навчання та стажування. Гроші вже давно дають, але тільки для цих цілей.
 показать весь комментарий
 
 
Бля, ну хоть в чём-то!....
Некоторыми достижениями мы вправе гордится!

 показать весь комментарий
 
 
"Для проекта мы объединили специалистов из разных областей: оптики, материаловедения, информационных и нанотехнологий.
------------------------
Плізззз.
Зробіть нові окуляри для Ґенпрокурора Луценка,
щоб він міг відрізнити чорне від білого, а біле від чорного,
адже він Ваш випускник....
 показать весь комментарий
 
В тексте 1,7 млн., а в заголовке уже 1,5. Как-то тревожно...
 показать весь комментарий
 
17 млн на всі вузи. А 1,5 на Львівську політехніка. Чому багато хто неуважно читає?
 показать весь комментарий
 
А шо там у наших младших братьев по разуму у Сколково?..
 показать весь комментарий
 
 
там все ок. нанометодички и оптонабирание текста для слепых патриотов.
 показать весь комментарий
 
Львов один из немногих городов, куда таки пришли инвестиции. Bader, Fujikura, IT-компании. Обьявы о работе висят на каждом столбе и в каждой маршрутке.
 показать весь комментарий
 
 
по ходу анизотропией называется перевод грошей в оффшор, а остальное-оптический обман зрения
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПроект Львовской политехники получил 1,5 млн евро по программе ЕС "Горизонт 2020"
 
 
 
 
 
 вверх