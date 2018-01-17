 Проект Львовской политехники получил 1,5 млн евро по программе ЕС "Горизонт 2020"

"В рамках проекта ученые изучат и предложат новые пути использования анизотропных материалов. Полученные знания помогут создать новые оптоэлектронные устройства и кристаллические нанокомпозиты с заданной анизотропией. Это упростит наукоемкое производство не только в Украине, но и за рубежом", - уточняют в пресс-службе Минобразования, сообщает Цензор.НЕТ.
Это первый раз, когда украинский вуз в рамках конкурса MSCA-RISE программы "Горизонт 2020" получил статус координирующего учреждения. Сейчас к проекту должны присоединиться еще восемь партнеров - университетов и фирм, которые занимаются изучением технологий и наноинженерии.
"Для проекта мы объединили специалистов из разных областей: оптики, материаловедения, информационных и нанотехнологий. Это ученые разных стран, целью которых является сотрудничество для развития научных исследований. Сейчас ректоратом университета создан Научно-учебный центр инновационных технологий и наноинженерии, который станет платформой для работы над проектом. Основную часть полученных средств планируем потратить на зарубежные командировки членов Центра, где они смогут работать в хорошо оборудованных лабораториях, на новых приборах и заодно перенимать опыт европейских коллег", - отметил руководитель проекта, профессор кафедры телекоммуникаций Львовской политехники Анатолий Андрущак.
Реализовать IMAGE планируется за 4 года.
Напомним, "Горизонт 2020" - это наибольшая рамочная программа Европейского Союза по финансированию науки и инноваций. Общий бюджет - около 80 млрд евро. , . Программа, рассчитанная на 2014-2020 годы, разделена на три основных направления: образование (энергетика и энергоэффективность), информация (коммуникация и общественно-политический потенциал), наука о жизни (профилактика и лечение распространенных болезней). Украина стала ассоциированным членом "Горизонт 2020" в 2015 году.
В прошлом году украинские организации в рамках проекта "Горизонт 2020" получили более 17 млн евро. Это превышает сумму взноса, который Украина оплатила для участия в программе.
а я то думал что это правда...
17.01.18 20:37
Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на отоплении, - Минобразования
Це типу як навчаються заочники...
Якість освіти відповідна.
в якої всі корпуси вже місяць без опалення - опалюється тільки один корпус,
де студенти поспіхом здають екзамени, ось іі всі реХформи від соєвих, Ахметову привіт...
Некоторыми достижениями мы вправе гордится!
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Плізззз.
Зробіть нові окуляри для Ґенпрокурора Луценка,
щоб він міг відрізнити чорне від білого, а біле від чорного,
адже він Ваш випускник....