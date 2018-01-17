EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Происшествия
  2377  61
Материалы по теме:
Все про:Янукович (30112) Матиос Анатолий (494)

 Прокуроры в "деле Януковича" очень "профессиональны", - Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уверен в профессионализме прокуроров и судей по делу экс-президента Виктора Януковича

Как передает Цензор.НЕТ об этом Матиос заявил в эфирет телеканала "112 Украина".

"Господин Сердюк (адвокат Януковича Виталий Сердюк, - ред.) пусть не переживает, что они молодые, средний возраст военного прокурора 30 лет, и господин Крым, и господин Кравченко, прокуроры, очень профессионально и очень поступательно, несмотря на всю истерию, мы идем по норме закона... Я очень хорошо знаю профессионализм и честность судейской тройки, которая рассматривает это дело. Я очень внимательно за этим наблюдаю. Никакого нарушения права на защиту обвиняемого Януковича не допущено", - заявил Матиос.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Процесс над Януковичем: допрос дипломатов Дещицы, Кислицы и Плахотнюка. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Напомним, что на данный момент в деле о госизмене Януковича уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош. 

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3045036
 
 
TUV4VVVYWjBReTh3V1VSUmRuUkhRa2xPUjFBd1RETlNaemxETmpCTU4xRnpkRU0wTUZsbVVYTkRPSFl3U3k5UmRtUkhSREJNY2xGMmRFTjVNRXhxVW1nemVsRnVUa04zTUZsTVVYVk9ReXN3V1VWbk1FcEVVWFprUTNjd1dVeFJkblJETnpCTWFsRjFVemgy
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кацапа,ты лучше расскажи,как у вас без нападения на вас кого либо резервный фонд гавкнулся,а фублей за доллар в два раза больше дают?
може то треклятые виолончели да крым поперек горла?
ну а все твои дутые цифры отнесем на счет твоей неосведомленности в ваших задрыщенсках Прокуроры в "деле Януковича" очень "профессиональны", - Матиос - Цензор.НЕТ 9574
 показать весь комментарий
 
 
А расскажи, куда Резервный фонд гавкнулся, и гавкнулся он, или ликвидирован за ненадобностью? А насчет гривны, поподробнее, уже 1:2 к рублю К концу года 1:1 будет.
 показать весь комментарий
 
 
xaxaxaxaxaxaxxa
оце ботяра ти шквариш Прокурори в "справі Януковича" дуже "професійні", - Матіос - Цензор.НЕТ 9066 то у дямона свого паспрашай! при нагоді спитай, що буде ржублю після 18.03, коли його перестануть витягувати 3 дупи Прокурори в "справі Януковича" дуже "професійні", - Матіос - Цензор.НЕТ 9924
 показать весь комментарий
 
 
Ты глупенький, и рассказывать тебе беспонтово..з этих 15 лярдов Украина может тратить 3, остальные с разрешения МВФ. А 3,

то как раз долг газпрому отдать по Стокгольмскому арбитражу. Дя сведения у Раши 433 млрд СВОХ ЗВС., не считая других фондов.
 показать весь комментарий
 
Ті, хто за тебе, Вітьок, голосували, ті і за Лолітку підмахнули. Бидло бидлом залишилось
 показать весь комментарий
 
 
Вертепенко_Шкірний‏ @mykolayovych452 ч.2 часа назад

Наєм,Лещенко і вся григоришинська банда:
2014р - чому ГПУ не конфіскує бабло Януковича
2015р - ГПУ змовилось з Януковичом і не конфісковує бабло
2016р - не дай Боже приймете закон про спецконфіскацію,не буде безвізу
2017 - поверніть гроші Януковичу,вони конфісковані не законно.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно профессионалы по сравнению с соевыми балбесами,соевые очень жадные,и не хотят тратить деньги.
 показать весь комментарий
 
Роман Сикора , это вы сами придумали или цитата?
 показать весь комментарий
 
 
лола поросенко - это реванш режима януковича..
 показать весь комментарий
 
 
сxоже на те, що два імбіцила лайкули одне одного і кожен сам себе
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, как там расследование по взорванным складам? Там тоже участвуют проффесионалы во главе с Матиосом?
 показать весь комментарий
 
 
Уже давно расследовали. Уже писали что это кацапы сбросили окурок с МКС.
 показать весь комментарий
 
 
там было все не так просто.. боевой голубь насрал напалмом. а потом окурок с мкс.
 показать весь комментарий
 
Ясный пень ,воровать бабло,заваливать дела,дурить людей,брать взятки вы профессионалы большие !!!
 показать весь комментарий
 
пора просматривать ролики как пшонка и клименко со стрельбой прорывались на самолет, югик с лолиткой пусть первыми смотрят
 показать весь комментарий
 
 
Интерпол связывает Гиркина с политическими процессами в Украине.
Гражданин РФ восстал против правительства другого государства.
 показать весь комментарий
 
 
Дела против ректора налоговой академии Мельника, против убийц журналиста Веремия, готовили настоящие "профессионалы".
Как итог - оба на свободе.
Те же "профессионалы", отправили за решетку пограничника, открывшего огонь по машине с сепаратистами.
 показать весь комментарий
 
 
Його оправдали,на щастя і випустили вже. Але так,спочатку сепари з ГПУ його посадить хотіли.
 показать весь комментарий
 
 
А в чем проявилась их непрофессионализма , конкретно можете сказать ?
 показать весь комментарий
 
 
А он и сделал, судя по курсу рубля .

И по курсу гривны судя , то же - а он и сделал.
 показать весь комментарий
 
чтец, ты не писец! не ну может и писец, но не писатель
 показать весь комментарий
 
 
Именно поэтому три года несут разный бред
 показать весь комментарий
 
 
От дивлюсь на Матіоса, і не розумію, хто він більше: крадун, або шпигун?
Власне нехай з ним, і з іньшими лолітами, Юлін генпрокурор Шишкін розбирається.
__________________________________
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота лідером
 показать весь комментарий
 
 
В Дніпрі буду. Не поїду у Київ. В Києві нехай кияни виходять і голосують. І свого пєдаліка за одно переоберуть.
 показать весь комментарий
 
Цензор не повірив словам Матійоса про "професіоналізм" молодих прокурорів у справі януковища. і взяв теє слово у лапки.
 показать весь комментарий
 
 
Не сомневаюсь. Професионально заметают следы.
 показать весь комментарий
 
Ну кто не поверит Матиосу, настолько "профессиональны", что Янукович собирается возвращаться в Украину. Уже Штепу отпустили из-под домашнего ареста и собирается в мэры, Ефремов на очереди, а потом и экс-президент захочет куда-нибудь пройти...
 показать весь комментарий
 
Потрясающе: написала коммент про Матиоса и тут же " произашла ошибка". Нас контролирует ФСБ?
Коммент:" сегодня на заседании комитет ВР по обороне , где Луценко вдруг решил перед журналистами доложить про 1,5 раскуроченных млрд Курченко , ему задали вопрос : ПОЧЕМУ МАТИОС ИГНОРИРУЕТ КОМИТЕТ? Вроде он имеет отношение к военным
 показать весь комментарий
 
 
Є такі теми, що взагалі комп колом стає. Приходиться повністю прогоняти антивірусом. А функції куди ділись? А Шустер? А телеканали чому, як лайно, що дивитись не можна?
Барига робить нам на рота, очі і вуха затички
 показать весь комментарий
 
 
Ну канечно, тебя пидора шоб охетрить!
Все эти заявы - фильруются через народное восприятие.
И шоб там не говорил нам этот "гусар" - фильтруем через последние события и реально принятые законы, к которым у общества претензий нет. Всё остальное - фейк и пороховатый мусор.
 показать весь комментарий
 
Очень профессиональные прокуроры. Очень. Уже три года лямку тянут, никак на могут то деньги найти, то статью по которой судить. Вся проблема в том, что в разворовывании страны участвовали все- как Янукович и его гопники, так и нынешний Гарант и его гопники, включая Гонтарёву. Тут главный вопрос в том, как вести следствие против Януковича и при этом не выйти на Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Фу-х! А я уже думал Толик заболел, не видно и не слышно в последнее время.
 показать весь комментарий
 
 
Панове! Этот гомункул - шоколадный бот.
Мы, вроде бы, и должны уважать и почитать эту шоколадную карамельку, которая, вроде бы и воюет с кацапами! Но!!!! Эта тварь с кацапами и торгует и мирится!
Панове, нас дурят и наёбуют. А мы, как от те кролики...
 показать весь комментарий
 
 
невже дуже необхідно було подавати як новину, висер цього "лідера думки", чи ще залишились люди з надією на адекватність цього персонажу?
 показать весь комментарий
 
 
до гюгы им, как до марса, гюга -пкогугог с самой профессиональной печенью
 показать весь комментарий
 
 
такие прахвесианалы как ты? или еще прахвесианальнее - как юГик?
 показать весь комментарий
 
Опа! Вдруг опять вынырнул "секретный борец" за (давно им просранную и забытую нах суверенность Украины)!
Устал он уже отжимать бизнесовое майно( наелся и обогатился) и переключился на политические расклады. Угадайте за кого?
 показать весь комментарий
 
Юлєботи , ви смішні ! За таку мазню, вам не заплатять 😂
 показать весь комментарий
 
"мы идем по норме закона!" - заявил матиоскин. А все потому, что прокурорские вооружены самыми современными тепловизорома. Как тут с истинного пути сбиться? Прокурори в "справі Януковича" дуже "професійні", - Матіос - Цензор.НЕТ 8407
 показать весь комментарий
 
МРАЗЬ ИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА С ВОЛШЕБНЫМ ТЕПЛОВИЗОРОМ В ЗАДНИЦЕ!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуроры в "деле Януковича" очень "профессиональны", - Матиос
 
 
 
 
 
 вверх