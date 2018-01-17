 Прокуроры в "деле Януковича" очень "профессиональны", - Матиос

Как передает Цензор.НЕТ об этом Матиос заявил в эфирет телеканала "112 Украина".
"Господин Сердюк (адвокат Януковича Виталий Сердюк, - ред.) пусть не переживает, что они молодые, средний возраст военного прокурора 30 лет, и господин Крым, и господин Кравченко, прокуроры, очень профессионально и очень поступательно, несмотря на всю истерию, мы идем по норме закона... Я очень хорошо знаю профессионализм и честность судейской тройки, которая рассматривает это дело. Я очень внимательно за этим наблюдаю. Никакого нарушения права на защиту обвиняемого Януковича не допущено", - заявил Матиос.
Напомним, что на данный момент в деле о госизмене Януковича уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.
На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.
На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.
може то треклятые виолончели да крым поперек горла?
ну а все твои дутые цифры отнесем на счет твоей неосведомленности в ваших задрыщенсках
оце ботяра ти шквариш то у дямона свого паспрашай! при нагоді спитай, що буде ржублю після 18.03, коли його перестануть витягувати 3 дупи
то как раз долг газпрому отдать по Стокгольмскому арбитражу. Дя сведения у Раши 433 млрд СВОХ ЗВС., не считая других фондов.
Наєм,Лещенко і вся григоришинська банда:
2014р - чому ГПУ не конфіскує бабло Януковича
2015р - ГПУ змовилось з Януковичом і не конфісковує бабло
2016р - не дай Боже приймете закон про спецконфіскацію,не буде безвізу
2017 - поверніть гроші Януковичу,вони конфісковані не законно.
https://youtu.be/1HJwwuTl1Cg
Гражданин РФ восстал против правительства другого государства.
Как итог - оба на свободе.
Те же "профессионалы", отправили за решетку пограничника, открывшего огонь по машине с сепаратистами.
И по курсу гривны судя , то же - а он и сделал.
Власне нехай з ним, і з іньшими лолітами, Юлін генпрокурор Шишкін розбирається.
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Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота лідером
ти де будеш?
Коммент:" сегодня на заседании комитет ВР по обороне , где Луценко вдруг решил перед журналистами доложить про 1,5 раскуроченных млрд Курченко , ему задали вопрос : ПОЧЕМУ МАТИОС ИГНОРИРУЕТ КОМИТЕТ? Вроде он имеет отношение к военным
Барига робить нам на рота, очі і вуха затички
Все эти заявы - фильруются через народное восприятие.
И шоб там не говорил нам этот "гусар" - фильтруем через последние события и реально принятые законы, к которым у общества претензий нет. Всё остальное - фейк и пороховатый мусор.
Мы, вроде бы, и должны уважать и почитать эту шоколадную карамельку, которая, вроде бы и воюет с кацапами! Но!!!! Эта тварь с кацапами и торгует и мирится!
Панове, нас дурят и наёбуют. А мы, как от те кролики...
Устал он уже отжимать бизнесовое майно( наелся и обогатился) и переключился на политические расклады. Угадайте за кого?