 Закон "О национальной безопасности" должен привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО и ЕС, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент подчеркнул, что этот законодательный акт должен обеспечивать реформирование всего сектора безопасности и способствовать улучшению нашего сотрудничества со странами НАТО.

"Этот законодательный акт должен привести стандарты национальной безопасности и обороны в соответствие со стандартами национальной безопасности Европейского Союза", - отметил Порошенко.

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"Законопроект ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметил Порошенко.