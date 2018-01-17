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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1872) нацбезопасность (71) Порошенко (14108) СНБО (3042)

 Закон "О национальной безопасности" должен привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО и ЕС, - Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны, под председательством Президента Петра Порошенко, обсудил проект Закона "О национальной безопасности Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент подчеркнул, что этот законодательный акт должен обеспечивать реформирование всего сектора безопасности и способствовать улучшению нашего сотрудничества со странами НАТО.

"Этот законодательный акт должен привести стандарты национальной безопасности и обороны в соответствие со стандартами национальной безопасности Европейского Союза", - отметил Порошенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Противотанковые комплексы, средства РЭБ и беспилотники - приоритеты для ВСУ, - Порошенко провел заседание СНБО. ФОТО

"Законопроект ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3045035
 
 
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угу, а Закон про Импичмент, должен вернуть тебя из шоколадных небес, на нашу грешную землю...
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поки непосадять всіх минулих презів і приєрів то це неожливо
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что сегодняшнему мешает это сделать? Может ему еще генеральными прокурором кума поставить? А может ВСУ из своих судей набрать?
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бо україна це олігархічно кланова країна приблизно клани мають однакові сили тому це неможливо
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Нет ничего невозможного. А уже если у тебя вместо храброго сердца шоколадная дупа, то надо было не лезть в президенты, а производить, замечательный шоколад...
Закон "О национальной безопасности" должен привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО и ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4531
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Не поставлю тебе лайк только из-за слово "замечательный". Какао не докладывает, а в Киевский торт орехов.
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я Киевский торт не ем, предпочитаю Ужгородский.
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Я тоже теперь Киевский не ем. Хай Рошенко сам жре свою сою. И шоб я здох, якщо куплю шось из Рошена.
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ну я бы не обобщал... Исключительно из патриотизма, я еще с развала Совка ничего не покупаю кацапского, а тут... Меньше заработает на конфетах, больше украдет на тендерах.
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він і неліз його вибрали да і обирати там небуло з кого від слова зовсім небуло кого
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судя по тому что он творит, с тезисом "зовсім нікого" вынужден категорически согласиться...
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мы будем и в НАТО и в ЕС, только без лолиты вальцмана..
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думаю що в реальності тільки порошенко зацікавлений руху україни на захід ! всі остальні якось навідь про це неговорять
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по твоему когда воруют-приглашают всех генералов и честно делят прибыль на всех?
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не надо ля-ля, по сравнению с ублюдком Кузьмуком, Радецким и т.д., этот будучи министром дохрена для армии сделал. Я смотрю тролятина, кроме Саакашвили и на Гриценка заказ получила?
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кожен грабував і пан анатолій невідставав
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Ну так покажите все остальные графики,а то как то не комильфо.
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цей графік представив луценко типу будуть відкривати кримінальну справу так сьогодні заявив
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то есть остальное его не интересует?это обычный заказ тогда.
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луценко так і казав тільки каже когось берем то зразу крики про палітіческіє перслєдуванія
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Луценко идиот. Его выступления, после смены власти, приобщат к его психиатрической экспертизе.
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зміна можлива тільки на юляху а це шлях до відновлення 90х і новий майдан ! недумаю що нард захоче терпіти групу приват
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да это тоже пи.дец, но с косой. Я предпочитаю Гордона, к примеру. Умный мужик.
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він працює на росію є докази як він переписуався з савченко і мова ішла про звонок від медвичука + постійні його куражі на рос каналах ! тому яб недовіряв йому мутний він ! треба бути уважним
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в савченко тоже немає фабрики і що ? я керуюсь тими факттами які бачив на власні очі а саме сфоторграфовану переписку савченко з горлоном в залі верховної ради ! звіте і висновки і на рос каналах він постійно це факт
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почему фабрики? Не, у Савченко просто нет мозгов, такое встречается...
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от і в гордона фабрики немає но є канал і мозги і переписка з саченко тому я зробив висновки для себе
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Зачем мне слухи и доводы? Я знаю реалии. "пан анатолий" дитя безвинное, по сравнению с Кузьмуком, к примеру.
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несумніваюсь но пан анатолій також розкрадав це неоспаримий факт
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это как понимать. Вы правы, но у меня заказ исключительно на Гриценко? Кстати, на вашем гарфике в основном продажа вооружения, а этим не МОУ занимается, это так, к сведению..
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давайте скажем поправді він злодій і пройдисвіт який щей рветься до корита знову його треба привлекти до відповідальності
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все познается в сравнении. В сравнении с Порошенко, он почти святой, в сравнении с Ли Куан Ю - дерьмо, но меня иное волнует, почему, если кто то не дотягивает до Ли Куан Ю, я должен терпеть то дерьмо что есть?
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ну з таким підходом ти отримаєш ще більше лайно ! з кожними виборами гірше і гірше ! мені цікаво коли вже це дійде до голів
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а когда тебе дойдет что я с нынешним лайном мирится не собираюсь?
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не забыл как он у яныка слезно просился оставить его министром?думаешь хам его по доброте душевной оставил?
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Хам, сцука как знал. Еще и кумика его помиловал, кто бы еще ему при выключенных мониторах подозрение зачитал...
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Пока государственные структуры не начнут работать на страну, а не на очередного пахана во главе страны, эти законы можно спокойно отправлять в мусорную корзину.
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поки громадяни непочнуть дотримуватись законів власної країни доти буде все тільки на папері
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не ну логично... я так понимаю что Пеця гражданин Панамы, его это не касается?
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є підтверження його громадянства панами 7
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тогда что мешает ему следовать вашей логике и виконувать закони власної країни?
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це не від персони президента залежить в нас неправова країна неможе в неправовій країні бути правовий президент
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насправді в будь-якій компанції тон задає лідер, керівник так само і в державі, Всі бачать як поводить себе Президент, від якого залежать посади, платня, нагороди. Якщо він демонструє неповагу до закону, хитрить оточення пристосовується до такої поведінки і починає підігрувати, це йде нижче і нижче, особливо небезпечно - перекидається на правоохоронні структури. Все далі - фініш - держава перестає виконувати правоохоронну та інші функції. Потім це призводить до катастрофи.
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в нас олігархічнокланова країна тут один ніхто мусить домовлятись із іншими кланам
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Особенно когда ты писал, что твой брат не платит налоги.)))
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мій брат бюджетник один і другий в них безваріантів
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Ты хоть иногда следи за тем, что ты тут пишешь.
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танюша зараз знов викладу твої дані як ти в вілкула в виборчій комісії працювала непочинай
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Закон "Про національну безпеку" повинен привести сектор безпеки України до стандартів НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 635 Не вопрос. Я уже от тебя это требовала. Ты же можешь даже к этому сепару вилкулу обратиться с запросом и выложить здесь официальное подтверждение. В чем проблема? Но ты же не можешь кроме брехни ничего писать. Яркий пример фейка. Как и твоя служба в АТО. Все лолиты здесь такие брехливые.
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Закон "Про національну безпеку" повинен привести сектор безпеки України до стандартів НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8019 ну ти знов за старе ! знов побіжиш до адміна щоб мене забанив ?
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Ты дураком не прикидывайся и не съезжай с темы. Личные данные любого форумчанина ты не имеешь право публиковать. Закон такой есть, не слышал? А вот данные моей типа работы на вилкула - всегда пожалуйста. Жду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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це і є твої дані там твоя адреса твій вік навідь яка в тебе машина 1 ти мене за це скільки разів банила ?
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Господи, да что ж ты такой деревянный. Закон "Про національну безпеку" повинен привести сектор безпеки України до стандартів НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2031 Мои личные данные - фио, адрес, машина никакого отношения к твоей брехне моей работы на вилкула не имеют. Это доступно твоему пониманию хоть на каком-то уровне? Ты выплетал тут, что мои данные есть и на Миротворце. Закон "Про національну безпеку" повинен привести сектор безпеки України до стандартів НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2031 Тебе брехать, как дурному с горы катиться.
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Спочатку тебе на цугундер, Лолiто... Закон "О национальной безопасности" должен привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО и ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6685
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У Ахметова получили одну из наибольших рассрочек в Киеве во времена Насирова

Среда, 17 января 2018, 15:02

Компания "ДТЭК Нафтогаз", в структуру которой входит "Нафтогазвыдобування", в июле 2016 года получила от столичной налоговой право на рассрочку налоговых долгов в сумме 145,1 миллиона гривен.
Соответствующая информация содержится в служебной информации ГФС о заключенных договорах рассрочек, которую обнародовал проект "Марлин", передает Экономическая правда.
Согласно договору с налоговой, сумма начисленных процентов за пользование рассрочкой составила 5,8 млн гривен.
Это одна из крупнейших рассрочек, выданных налоговой в столице в течение периода 2015 - начало 2017 годов, когда Государственную фискальную службу возглавлял еще не отстраненный Роман Насиров.
Также большие рассрочки получили государственное "Объединенная горно-химическая компания" в 2016 году на сумму 173,6 млн гривен и частная компания "ЭРУ Трейдинг" в том же году в сумме 122,9 млн гривен.
В июле 2016 года синхронно с "ДТЭК Нафтогаз" налоговые рассрочки в значительно меньших суммах получили еще несколько столичных компаний Ахметова.
Это "Жилтеплоэнерго", "Тепловые сети", Теплоэлектроцентрали №5 и № 6, которые входят в структуру ПАО "Киевэнерго".
В общем компании Ахметова от киевских фискалов получили рассрочки налоговых долгов в сумме 148 млн гривен, с обязательством уплатить 5,8 млн гривен процентов.
Компания "Нафтогазвыдобування" была основана в 1999 году Николаем Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000-х годов - 50% доля Порошенко в проекте перешла Шуфрича.
В апреле 2013 года Донбасская топливно-энергетическая компания, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, увеличила долю в "Нафтогазвыдобування" с 25% до 50%.
В марте прошлого года Ахметов сконцентрировал 75% акций "Нафтогазвыдобування".
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Когда на зиму закрывают институты чтобы не платить за отопление, а чиновники повсюду оформляют липовые корочки участников АТО - самое время говорить о "стандартах НАТО".
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Класс,ВСЕ на Мальдивы !!! Закон "О национальной безопасности" должен привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО и ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7945
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Фобос & Деймос ...тих що по краях "не впізнаю" ...
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30 років сидять, міняються стільцями й пишуть під себе божевільні закони. Це ж Пригоди Аліси Україні чудес, там вона попала в Україну, а Керолл описав божевільне чаювання відомого Кролика-Зайця, миші-Соні і божевільного Шляпника в українському парляменті, які нічого не робили, лише мінялися стільцями і несли пургу. А час для них не рухався.
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...До тех пор, пока страна-терорист не выполнит взятые на себя обязательства, между Ригой и Москвой не будет никаких официальных встреч на высоком уровне.Такое заявление в среду, 17 января, сделал посол Латвии в России Марис Риекстинш.По его словам, официальная Рига полностью исключает возможность проведения визитов между лидерами России и Латвии до выполнения всех пунктов минских договоренностей.- В этом году вряд ли будут какие-то встречи на высоком уровне, - подчеркнул дипломат. - Европейский союз выработал определенные принципы визитов, исходя из отношений ЕС-Россия. Организация встречи не такая уж и простая. Могласно позиции Евросоюза, любой прогресс в политическом плане может быть только тогда, когда мы будем видеть какой-то прогресс по выполнению минских соглашений...
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НАТО уже вошло в Кремлевское ГОФФНО,до 29 января осталось всего 12 дней. Закон "Про національну безпеку" повинен привести сектор безпеки України до стандартів НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2178
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а тем не менее проект закона разработан и будет принят...шоб тут зрада не спивала Закон "Про національну безпеку" повинен привести сектор безпеки України до стандартів НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5860
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Гиг. От є в тебе учні. Цілий клас. І більшість двієчників. А ти вирішив зробити клас зразковим. І пишеш закон. Віднині всім вчитись лише на 12. Ти дійсно вважаєш, що твій закон допоможе?
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если правильно стимулировать интерес к знаниям-то и закона не надо...
знания невозможно дать,их можно только взять.
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надо Медведчука как-то привести к стандартам НАТО, что-ли.... и ЕС... а вот к американским стандартам нельзя - санкции...
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Одно пизд**больство и имитация бурной деятельности.
Надеюсь Пете дали перерезать ленточку на входе в совет национальной безопасности и обороны.
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при любом раскладе РАБссии кранты.вопрос лишь во времени...
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Закон - что дышло, куда повернешь - туда и вышло...
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Проэкт НовоОтссия закрыт.все ушли на фронт. Закон "Про національну безпеку" повинен привести сектор безпеки України до стандартів НАТО і ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8315
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сегодня кацапская рота метнулась на север Сирии в район Алеппо на Ил-76
а там курды уже сбили турецкий вертолёт
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пеца -это тайфун мысли и торнадо спирта, ну и маэстро шоколада
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Опять ЗРАДА , кричали с того берега фомки неверующие, обещаниям нашего Президента ! К примеру - вопрос
о предоставлении джавелинов снят.Много говорили дадут или нет или дадут другое оружие например ПЗРК TOW.Посол США Мари Йованович сообщила, что американское правительство предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин", бесплатно.В США есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации".На уточняющий вопрос, получит ли Украина это летальное вооружение абсолютно бесплатно, она ответила: "Да".А сколько было зрады ?Дадут и дают очень много и то что мы не знаем.
Пыхтите дальше , боты , разного поМОЛА , а краван идёт !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон "О национальной безопасности" должен привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО и ЕС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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