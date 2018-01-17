 Закон "О национальной безопасности" должен привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО и ЕС, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент подчеркнул, что этот законодательный акт должен обеспечивать реформирование всего сектора безопасности и способствовать улучшению нашего сотрудничества со странами НАТО.
"Этот законодательный акт должен привести стандарты национальной безопасности и обороны в соответствие со стандартами национальной безопасности Европейского Союза", - отметил Порошенко.
"Законопроект ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметил Порошенко.
Среда, 17 января 2018, 15:02
Компания "ДТЭК Нафтогаз", в структуру которой входит "Нафтогазвыдобування", в июле 2016 года получила от столичной налоговой право на рассрочку налоговых долгов в сумме 145,1 миллиона гривен.
Соответствующая информация содержится в служебной информации ГФС о заключенных договорах рассрочек, которую обнародовал проект "Марлин", передает Экономическая правда.
Согласно договору с налоговой, сумма начисленных процентов за пользование рассрочкой составила 5,8 млн гривен.
Это одна из крупнейших рассрочек, выданных налоговой в столице в течение периода 2015 - начало 2017 годов, когда Государственную фискальную службу возглавлял еще не отстраненный Роман Насиров.
Также большие рассрочки получили государственное "Объединенная горно-химическая компания" в 2016 году на сумму 173,6 млн гривен и частная компания "ЭРУ Трейдинг" в том же году в сумме 122,9 млн гривен.
В июле 2016 года синхронно с "ДТЭК Нафтогаз" налоговые рассрочки в значительно меньших суммах получили еще несколько столичных компаний Ахметова.
Это "Жилтеплоэнерго", "Тепловые сети", Теплоэлектроцентрали №5 и № 6, которые входят в структуру ПАО "Киевэнерго".
В общем компании Ахметова от киевских фискалов получили рассрочки налоговых долгов в сумме 148 млн гривен, с обязательством уплатить 5,8 млн гривен процентов.
Компания "Нафтогазвыдобування" была основана в 1999 году Николаем Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000-х годов - 50% доля Порошенко в проекте перешла Шуфрича.
В апреле 2013 года Донбасская топливно-энергетическая компания, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, увеличила долю в "Нафтогазвыдобування" с 25% до 50%.
В марте прошлого года Ахметов сконцентрировал 75% акций "Нафтогазвыдобування".
https://youtu.be/qAZB7SrgKdc
знания невозможно дать,их можно только взять.
Надеюсь Пете дали перерезать ленточку на входе в совет национальной безопасности и обороны.
а там курды уже сбили турецкий вертолёт
о предоставлении джавелинов снят.Много говорили дадут или нет или дадут другое оружие например ПЗРК TOW.Посол США Мари Йованович сообщила, что американское правительство предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин", бесплатно.В США есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации".На уточняющий вопрос, получит ли Украина это летальное вооружение абсолютно бесплатно, она ответила: "Да".А сколько было зрады ?Дадут и дают очень много и то что мы не знаем.
Пыхтите дальше , боты , разного поМОЛА , а краван идёт !