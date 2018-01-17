 Норвежец выпал из окна харьковской квартиры, в которой потом нашли тело женщины, - полиция. ВИДЕО

"17 января 2018 года в 10:55 в Киевский райотдел полиции поступило сообщение, о том, что из окна дома по улице Мироносицкой выпал человек. Следователи обнаружили на месте происшествия тело 51-летнего мужчины", - сообщают в пресс-службе полиции Харьковщины, пишет Цензор.НЕТ.
По словам начальника Киевского отдела полиции города Харькова Александра Коцара, предварительно установлено, что погибший является гражданином Норвегии. Он снимал квартиру в доме, рядом с которым было найдено его тело.
Следователи установили владельца квартиры и с его разрешения вошли. Там обнаружили тело 40-летней харьковчанки с ножевыми ранениями.
По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Тела умерших направлены в морг для установления причины смерти.