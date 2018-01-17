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 Руководитель ГФС Киева Демченко обвиняется в служебном подлоге - чтобы избежать люстрации она фиктивно числилась в АТО медсестрой, - "Наші гроші"

Начальник главного управления ДФС в Киеве Людмила Демченко упоминается в ряде уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  изданию "Наші гроші"  стало известно из Единого реестра судебных решений.

Издание отмечает: "Первое упоминание Демченко в судебном реестре была еще в декабре 2014 года - в постановлении Печерского районного суда Киева. Главное следственное правления Генпрокуратуры проводило досудебное расследование в производстве 42014000000001623, внесенном в ЕДРД 24.11.2014 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Уклонение от уплаты налогов". Ходатайство в суд со стороны правоохранителей подавал следователь по особо важным делам ГПУ Евгений Котец (подробнее о Котеце читайте материал Центра противодействия коррупции).

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Следствие в рамках данного производства установило, что Людмила Демченко и ряд других лиц с другими неустановленными следствием лицами "предоставляют услуги по прикрытию фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных денежных средств в наличные и сокрытие их от налогового учета и осуществления других сомнительных финансово-хозяйственных операций , связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем".

В постановлении было указано на обыск, в ходе которого на "полу у запасных дверей входа в отделение №4 ПАО КБ "Стандарт" в двух полиэтиленовых пакетах синего цвета с надписью" BMV "выявлено денежные средства в общей сумме 4 891 999 гривен".

В данном производстве расследуются факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГНИ в Шевченковском районе ГУ ДФС в Киеве, которые никак не реагируют, зная о противоправной деятельности ряда предприятий, а именно: ООО "Брокбудкепитал", ООО "Екодит", ООО "О Сервсис" ООО "Эколайн-СТ", ООО "Дислав", ООО "ОБ "Чай-Агропродукт", ООО "ТРЕЙДБОР", ООО" НП "Химич", ООО "Химинвест", ООО "Д И С Л А В", ООО "Продмаркет ЛТД", ООО "Д и Т Р Е и Д", ООО "П Р О Д Н А Р К Е Т", ООО "Финпромгруп "Дионика" и ряда предприятий с признаками фиктивности ЧП" ПФ "Тайлуг", ООО "Биотех-НОВО", ООО "Марикана", ООО "Евровекториум", ООО "Новелл Групп", ООО "Трейдфин-Грант", ООО "Праймконсалтинг", ООО "Базис-Профит", ООО "Кшиштоф -продукт ", ООО "Авантаж-Стек", ООО "Аграрноиндустриальний-Союз", ООО "Мастер-Вектор", ООО "Зевс-2002", ООО  Оплот-Экспресс", ООО "ГЕОКС-Групп", ООО "Зенит- Л", ООО "Локальные Логистические Сети", ООО "Химторгбрук", ООО "Дар-Агромаш", ООО "Запад-Импекс".

Частные фирмы, говорится в судебных документах, умышленно подавали в налоговую службу ложные сведения по НДС, а фискалы "путем пособничества" этому способствовали. Это повлекло ущерб государственным интересам на сумму свыше 11 млн грн и непоступления в бюджет 3,5 млн грн. Последнее движение по этому делу был в июне 2015 года.

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Еще одно производство №42015050290000058 от июля 2015 ведет прокуратура Краматорска. То, что в нем фигурирует Демченко, подтверждает решение Краматорского городского суда, которым прокурор прокуратуры Краматорска Станислав Опря получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках сим-карты мобильного оператора Демченко.

В рамках этого второго производства установлен ряд должностных лиц ГУ ГФС Киеве, которые использовали поддельные справки участников АТО избежание люстрации, в том числе замначальника управления собственной безопасности ГУ ГФС в Киеве, начальник ГУ ГФС в Киеве, первый замначальника ГУ ГФС в Киеве, начальник Киевской городской таможни ГФС Украины, начальник 2 оперативного управления ГУ ВБ ГФС, первый замначальника Главного следственного управления финрасследований. По Демченко установлено, что она якобы находилась в зоне АТО медсестрой, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе.

Производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины - "Служебный подлог", где наказание - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Последнее движение по поддельным справкам был, согласно информации из судебного реестра, в ноябре 2015 года. Прокурор Станислав Опря за это время успел перевестись в Киевскую городскую прокуратуру №6 и в ноябре 2017 освободиться, о чем свидетельствует его декларация.

Также смотрите: На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как уже сообщали "Наші гроші", ряд должностных лиц ГФС проходили по делу о хищении более 3 млрд грн в системе налоговой в 2012-2013 годах преступной организацией Януковича, Азарова, Клименко во время незаконного возмещения НДС.

Демченко в материалах дела не зафиксировано вообще, хотя в то время работала заместителем начальника ГНИ в Печерском районе Киева, а в декабре 2012 года стала исполнять обязанности начальника ГНИ в Печерском районе Киева. А в июне вновь вернулась на должность замначальника ГНИ в Печерском районе ГУ Миндоходов Киева.

Чиновница избежала люстрации, прикрывшись постановлением Окружного админсуда Киева, находясь в должности помощника нардепа от БПП Нины Южанина - экс-руководителя компании "Экспресс-информ", которая владеет лицензией на вещание "5 канала" Петра Поршенко.

На должность главы налоговой Киева Демченко назначил глава ГФС Роман Насиров - бывший председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который теперь возглавляет Нина Южанина.

По информации нардепа Сергея Лещенко, Людмила Демченко входит в окружение Петра Порошенко и настолько влиятельной, что на следующий день после разоблачительных заявлений министра финансов Александра Данилюка о том, что рынок фиктивного НДС в Киеве составляет 1 млрд грн в месяц, в отношении министра началась серия атак со стороны правоохранительных органов".

Источник: https://censor.net.ua/n3045031
 
 
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Справжня народна люстрація жде кожного державного шахрая.
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Совсем скоты страх потеряли! Бабло засрал* очи!
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Классика. Петин сын в 14ом тоже "воевал"))
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воевал как в анекдоте про Вововчку....
населенный пункт после освобождения после немцев Красной Армией..Школа... класс урок учительница спрашивает у детей-- ну дети кто и как помогал во имя нашей Победы..
ну Маша там в партизанском отряде связной была
Миша там листовки развешивал ночью
Глаша пирожки пекла и передавала нашим солдатам в концлагерь
тут Вововчку поднимают... ну а ты как помогал.. Вововочка ...ну я снаряды подносил...
О каком молодец сказала учительница и дети..
Да молодец а когда снаряд ронял так господин офицер меня плеткой плеткой стегал а если быстро подносил то пан офицер меня хвалил... Гут Вовка Гут ...
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тут скорее другой подойдет.
приходит Мойша в лес к партизанам.
- дайте мне задание, хочу вам помогать.
посмотрел на него командир, вздохнул, и говорит:
- дайте ему листовки, пусть распространяет.
дали ему мешок листовок, ушел.
неделю нет, две, приходит к командиру, кладет на стол пачку денег: - Не пойду больше с листовками. очень плохо продаются...
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Медбратом, да у нас сейчас 90% чиновников участники АТО, то были ликвидаторы ЧАЭС теперь учасники АТО, причем некоторые умудрились себе оформить и то и другое.
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Людмила Демченко ========== тварь ипаная на чужой крови скотина
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Солдаты мерзнут, да. Планида у них такая. Но когда центральный вуз страны закрывается, потому что студенты мерзнут, греть булки на Мальдивах - это даже в кругах элиты моветон...
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Не то,что молодые луценко с порошенко,которые в штыковую ходили ... Руководитель ГФС Киева Демченко обвиняется в служебном подлоге - чтобы избежать люстрации она фиктивно числилась в АТО медсестрой, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7415
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не поверишь. они сгорали! в солярии...
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Королева Великобритании во время войны

Руководитель ГФС Киева Демченко обвиняется в служебном подлоге - чтобы избежать люстрации она фиктивно числилась в АТО медсестрой, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6780
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и "королева Рошен",тоже во время войны.

Руководитель ГФС Киева Демченко обвиняется в служебном подлоге - чтобы избежать люстрации она фиктивно числилась в АТО медсестрой, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9188
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вальцманша, плять барыги.. первенца от соседа нагуляла..
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Ваенгую... все закончится пшиком, она ниучомневиновата! Кто ей дал справочку? Ну не зря засекретили списки получателей корочек участника ато, если вскрыть списочки, то все прокуроры и вся остальная мразь из власти участники ато.
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ребятам без ног и рук надо долго доказывать свое участие в АТО
мамам погибших, их вдовам и сиротам... та же беготня и нервотрепка
а какие-то...шмоньки... будут получать льготы и землю под Киевом... за фиктивные бумажки
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Олег Хардин 96f4435a-я смотрю ты британец коренной . ты за Ее Величество повоевал в авгане?
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Він тоді мав честь, але потім вона скінчилась😣
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Когда будет народный требунал,мы про эту войну узнаем очень много нелициприятных моментов.Особенно это будет касаться системы антонины ,гривы и еже с ними.
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Луценко - абсолютный ноль,когда же вы уже наконец, это поймёте???
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это уже уголовно наказуемое преступление.Вместе с ней должен ответить тот,кто помогал осуществить подлог..(.А там и до Алёшки-"мимолётчика" недалеко станется)..
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Опа! нашли стрелочника и за определённый откуп - повесили на неё все грехи.
Мне глубоко безразлична демченко(какая-то там - из многообразия украинских фамилий), но то шо, вместе с этой демченко, должны ответить президент и премьер министр, которые сами ли, или через своих доверенных лиц, брали эту суку на работу! - или должны как-то прокомментировать этот казус...
Эти твари - просто расписываются в своей некомпетентности и туповатости. При том, спирают все огрехи своей рукажопости на нас, смертных и бедных.
Гризодубо брат, где твой топор!
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и Насиров такой "Блин, как же я не догадался-то?"
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Да у нас таких АТОшников 60% , и менты которые по месяцу патрулировали в глубоком тылу и прокуроры и СБУшники . Реально тех кто принимал участие в боевых действиях и 100 тыс не наберется .
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но у нас богатая страна, поэтому всем этим лже-АТОвцам раздают квартиры, машины, льготы и т.п....
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Три раза Ха-ха, вот весь мой комментарий.
Это вообще уже даже не новость.
Это Украина на четвёртом году победы Революции.
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Вот именно, лишь на четвертом году своей настоящей государственности.
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" ... По информации нардепа Сергея Лещенко ... ". Все понятно. Этому говномету доверия нет. Подождем информацию из более надежных источников.
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глава гфс - медсестра...
это как генпрокурор - санитар морга...
не смешно.
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Таких липовых тварей, атошников,, тысячи
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сука и тварь !!!!! люстрация для этой жабы должна быть счастьем !!!
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хто дєвушек ужинал - тот іх і танцуєт

Очільниця ДФС Києва Демченко звинувачується в службовому підробленні - щоб уникнути люстрації вона фіктивно вважалася в АТО медсестрою, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 485
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Одни маты.
Добровольцы ветераны годами судятся, а тыловые крысы себе корочки делают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель ГФС Киева Демченко обвиняется в служебном подлоге - чтобы избежать люстрации она фиктивно числилась в АТО медсестрой, - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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