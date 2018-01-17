 Руководитель ГФС Киева Демченко обвиняется в служебном подлоге - чтобы избежать люстрации она фиктивно числилась в АТО медсестрой, - "Наші гроші"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Наші гроші" стало известно из Единого реестра судебных решений.

Издание отмечает: "Первое упоминание Демченко в судебном реестре была еще в декабре 2014 года - в постановлении Печерского районного суда Киева. Главное следственное правления Генпрокуратуры проводило досудебное расследование в производстве 42014000000001623, внесенном в ЕДРД 24.11.2014 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Уклонение от уплаты налогов". Ходатайство в суд со стороны правоохранителей подавал следователь по особо важным делам ГПУ Евгений Котец (подробнее о Котеце читайте материал Центра противодействия коррупции).

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Следствие в рамках данного производства установило, что Людмила Демченко и ряд других лиц с другими неустановленными следствием лицами "предоставляют услуги по прикрытию фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных денежных средств в наличные и сокрытие их от налогового учета и осуществления других сомнительных финансово-хозяйственных операций , связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем".

В постановлении было указано на обыск, в ходе которого на "полу у запасных дверей входа в отделение №4 ПАО КБ "Стандарт" в двух полиэтиленовых пакетах синего цвета с надписью" BMV "выявлено денежные средства в общей сумме 4 891 999 гривен".

В данном производстве расследуются факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГНИ в Шевченковском районе ГУ ДФС в Киеве, которые никак не реагируют, зная о противоправной деятельности ряда предприятий, а именно: ООО "Брокбудкепитал", ООО "Екодит", ООО "О Сервсис" ООО "Эколайн-СТ", ООО "Дислав", ООО "ОБ "Чай-Агропродукт", ООО "ТРЕЙДБОР", ООО" НП "Химич", ООО "Химинвест", ООО "Д И С Л А В", ООО "Продмаркет ЛТД", ООО "Д и Т Р Е и Д", ООО "П Р О Д Н А Р К Е Т", ООО "Финпромгруп "Дионика" и ряда предприятий с признаками фиктивности ЧП" ПФ "Тайлуг", ООО "Биотех-НОВО", ООО "Марикана", ООО "Евровекториум", ООО "Новелл Групп", ООО "Трейдфин-Грант", ООО "Праймконсалтинг", ООО "Базис-Профит", ООО "Кшиштоф -продукт ", ООО "Авантаж-Стек", ООО "Аграрноиндустриальний-Союз", ООО "Мастер-Вектор", ООО "Зевс-2002", ООО Оплот-Экспресс", ООО "ГЕОКС-Групп", ООО "Зенит- Л", ООО "Локальные Логистические Сети", ООО "Химторгбрук", ООО "Дар-Агромаш", ООО "Запад-Импекс".

Частные фирмы, говорится в судебных документах, умышленно подавали в налоговую службу ложные сведения по НДС, а фискалы "путем пособничества" этому способствовали. Это повлекло ущерб государственным интересам на сумму свыше 11 млн грн и непоступления в бюджет 3,5 млн грн. Последнее движение по этому делу был в июне 2015 года.

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Еще одно производство №42015050290000058 от июля 2015 ведет прокуратура Краматорска. То, что в нем фигурирует Демченко, подтверждает решение Краматорского городского суда, которым прокурор прокуратуры Краматорска Станислав Опря получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках сим-карты мобильного оператора Демченко.

В рамках этого второго производства установлен ряд должностных лиц ГУ ГФС Киеве, которые использовали поддельные справки участников АТО избежание люстрации, в том числе замначальника управления собственной безопасности ГУ ГФС в Киеве, начальник ГУ ГФС в Киеве, первый замначальника ГУ ГФС в Киеве, начальник Киевской городской таможни ГФС Украины, начальник 2 оперативного управления ГУ ВБ ГФС, первый замначальника Главного следственного управления финрасследований. По Демченко установлено, что она якобы находилась в зоне АТО медсестрой, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе.

Производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины - "Служебный подлог", где наказание - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Последнее движение по поддельным справкам был, согласно информации из судебного реестра, в ноябре 2015 года. Прокурор Станислав Опря за это время успел перевестись в Киевскую городскую прокуратуру №6 и в ноябре 2017 освободиться, о чем свидетельствует его декларация.

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Как уже сообщали "Наші гроші", ряд должностных лиц ГФС проходили по делу о хищении более 3 млрд грн в системе налоговой в 2012-2013 годах преступной организацией Януковича, Азарова, Клименко во время незаконного возмещения НДС.

Демченко в материалах дела не зафиксировано вообще, хотя в то время работала заместителем начальника ГНИ в Печерском районе Киева, а в декабре 2012 года стала исполнять обязанности начальника ГНИ в Печерском районе Киева. А в июне вновь вернулась на должность замначальника ГНИ в Печерском районе ГУ Миндоходов Киева.

Чиновница избежала люстрации, прикрывшись постановлением Окружного админсуда Киева, находясь в должности помощника нардепа от БПП Нины Южанина - экс-руководителя компании "Экспресс-информ", которая владеет лицензией на вещание "5 канала" Петра Поршенко.

На должность главы налоговой Киева Демченко назначил глава ГФС Роман Насиров - бывший председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который теперь возглавляет Нина Южанина.

По информации нардепа Сергея Лещенко, Людмила Демченко входит в окружение Петра Порошенко и настолько влиятельной, что на следующий день после разоблачительных заявлений министра финансов Александра Данилюка о том, что рынок фиктивного НДС в Киеве составляет 1 млрд грн в месяц, в отношении министра началась серия атак со стороны правоохранительных органов".