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 Политика Украины
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 Главы парламентов стран Балто-Черноморского региона, граничащих с РФ, встретятся в Кишиневе через месяц - Парубий

Главы парламентов стран Балто-Черноморского региона проведут встречу в Кишиневе через месяц.

Об этом  сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на совместном с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я и глава грузинского парламента активно инициируем сотрудничество на региональном уровне со странами, которые имеют совместную границу с Россией. В частности, по нашей инициативе чуть больше чем через месяц мы планируем встречу в Кишиневе, куда должны прибить спикеры как Грузии, Украины, так и Польши, Литвы, Латвии, Румынии – то есть всех стран Балто-Черноморского региона", - сказал Парубий.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Парубий открыл заседание ВР: РФ должна быть признана страной-агрессором

По его словам, эта встреча состоится для того, чтобы продемонстрировать совместную позицию относительно российской агрессии, а также поддержать европейские стремления Молдовы, которая также столкнулась с агрессией России.

Источник: https://censor.net.ua/n3045030
 
 
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Ну хоть повеселится народ побачив Парубия .... Главы парламентов стран Балто-Черноморского региона, граничащих с РФ, встретятся в Кишиневе через месяц - Парубий - Цензор.НЕТ 2644
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Зустрінуться, проведуть перемовини...Але ця зустріч має не чітку ціль.
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Главы парламентов стран Балто-Черноморского региона наржутся в Кишиневе через месяц!!! ОДНОЗНАЧНО!!!
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І що ви там будете робити, кататись на ковзанах...
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Кремляди задействует сотни агентов, что бы этого не допустить...
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Кто в Раде заставит депутатов работать??? Сколько можно смотреть на этот бардак???Списки на стол,кто не был сегодня на заседании.Ещё два прогула и лишение мандата. Главы парламентов стран Балто-Черноморского региона, граничащих с РФ, встретятся в Кишиневе через месяц - Парубий - Цензор.НЕТ 3491
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РАБссиянские спортсмены допущенные на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее решили выступать под флагом и гимном дохлого сссра.... Глави парламентів країн Балто-Чорноморського регіону, що межують із РФ, зустрінуться в Кишиневі через місяць - Парубій - Цензор.НЕТ 7693
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Давно уже пора создавать альянс на базе стран черноморского региона и совместно валить кацапур.
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А между тем,у Румынии новый премьер-министр-Виорика Дэнчилэ ( Viorica Dăncilă ),бывший европарламентарий от соссиалистов (PSD),но,наверное,по призванию географ (в одном из наиболее свежих интервью,она открыла две новые страны Евросоюза- Иран и Пакистан (!) cм. DiGi 24).Следует так же сказать,что за должность премьер министра Румынии шла ожесточенная битва,-кому не предлагали-все отказывались,в том числе и несколько женщин (песедисток) более хитрые,понимавшие,что это место смертника,после тех предвыборных обещаний народу. Но нынешний премьер не захотела,(или не смогла отказаться,потому что предложение было такое,от которого невозможно ).Она,кстати,землячка главного "вождя" PSD-Ливиу Драгня... Сейчас для них главное найти предлог или причину,чтобы объяснить,почему они не смогут сдержать свои предвыборные обещания молочных рек и кисельных берегов!
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DEDALiu, так дану яхту пора пришвартовувати до берегів вільних, демократичних держав.
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Я имел ввиду поговорку "Моя хата с краю!" Глави парламентів країн Балто-Чорноморського регіону, що межують із РФ, зустрінуться в Кишиневі через місяць - Парубій - Цензор.НЕТ 8966
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Шо нам дают эти пустые прожекты и заявления, которые регулярно гремят от "наших" керманычей?!
Абсолютно ничего!
Этот организм, постоянно пережовывающий кашу во рту, пытается поставить нас в стойло. На пример кацапскому. От которого, наши мутные перцы - шумно "кончают".
Не получится у вас ни....ничего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы парламентов стран Балто-Черноморского региона, граничащих с РФ, встретятся в Кишиневе через месяц - Парубий
 
 
 
 
 
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