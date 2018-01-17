 Главы парламентов стран Балто-Черноморского региона, граничащих с РФ, встретятся в Кишиневе через месяц - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на совместном с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я и глава грузинского парламента активно инициируем сотрудничество на региональном уровне со странами, которые имеют совместную границу с Россией. В частности, по нашей инициативе чуть больше чем через месяц мы планируем встречу в Кишиневе, куда должны прибить спикеры как Грузии, Украины, так и Польши, Литвы, Латвии, Румынии – то есть всех стран Балто-Черноморского региона", - сказал Парубий.

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По его словам, эта встреча состоится для того, чтобы продемонстрировать совместную позицию относительно российской агрессии, а также поддержать европейские стремления Молдовы, которая также столкнулась с агрессией России.