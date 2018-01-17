 Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на отоплении, - Минобразования

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки. Это касается и решения КНУ им. Т.Г. Шевченко. "Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продлено обучение летом. Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели из-за того, что у них не хватает средств на отопление, поскольку повысились тарифы", - сказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, эксперт Андрей Герус обнародовал информацию о том, что Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление. "Формально - это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать. Думаю, и по другим университетах подобная ситуация", - писал эксперт.
Ахметову держава виділяє міліарди, а вишам ні?
Тоды ой...
Так нет, надо ещё поизголятся, и запустить в ответку кучу пороховатых торллей! - которые будут доказывать, шо белое - является черным, и наоборот.
Если вьі согластньі такое "хавать"...Кушайте не обляпайтесь.
http://www.study.ua/exhibition/?gclid=EAIaIQobChMI3pPBgunf2AIVyqMYCh3cYQo0EAAYASAAEgJ2uPD_BwE
Так, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина занял 401 место, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 411 место, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 501 место.
Немного дальше разместился Национальный технический университет "Харьковский политехнический университет", на 701 месте. 801 место получили Донецкий национальный университет имени Василия Стуса и Сумской государственный университет.
ВАНГУЮ Вылетит Им. Шевченко из рейтинга
Комменты не требуются! Плакать надо, а власти публично по-офицерски стреляться.
Якось, друг був на курсах в одному вузі. Сидять з виладачем в аудиторії, обговорюють якусь тему. Ввалюється тіло в шортах, майкі, з заткнутими вухами(навушники), діло було на початку літа.
Тіло дало препаду декілька листів зколотих степлером. Препад задав кілька питань, у відповідь нероздільне бурмотіння. Препад поставив щось у себе в записнику і тіло пішло.
У препада запитали, що це було?
-Приходив курсову здавати....Не може навіть пригадати про що там, з нета скачав готове. А що робити, вигнати не можемо, за навчання заплачено, ось і тягнемо. В старі часи тільки за один вигляд з ВУЗу виганяли. Тоді, навіть трійочники бульше знали шинішніх "хорошистів", бо хоть щось руками писали і щось та залишалось в головах.
От і вийдуть специ... Татко влаштує...
Украине
специалисты не нужны. Страна гибнет не только от воровства, но и от
некомпетентности во всем и на всех уровнях. За знания, умения, профессионализм
денег не платят, платят за болтовню, саморекламу и преданность начальнику. Не
полноценное образование, не наука стране не нужна. В парламенте бездельники и
воры, жалующиеся на малую зарплату. Процесс реформ идет ...
ДАВНО УЖЕ НЕТ НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЛИШЬ ШИРМА, НА КОТОРУЮ ТРЕБУЮТ РЕГУЛЯРНО СДАВАТЬ БАБОСЫ.