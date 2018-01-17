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 Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на отоплении, - Минобразования

Согласно закону, университеты автономны и имеют право определять форму обучения, в частности, и дистанционного.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки. Это касается и решения КНУ им. Т.Г. Шевченко. "Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продлено обучение летом. Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели из-за того, что у них не хватает средств на отопление, поскольку повысились тарифы", - сказали в пресс-службе ведомства.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Университет им. Шевченко работает в соответствии с определенным графиком", - официальное заявление вуза

Напомним, эксперт Андрей Герус обнародовал информацию о том, что Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление. "Формально - это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать. Думаю, и по другим университетах подобная ситуация", - писал эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3045029
 
 
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Если бы в Киеве 100 лет назад студентам сказали, что через 100 лет не будут учится зимой, потому что не будет денег на отопление, все бы попадали со смеху.
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Нет, такое уже было в конце 90-х. Тогда у власти ошивалась Днепропетровская мафия. Не топили, и не было газа. Везде! Не только в вузах. Тогда свои деньги сделали Кучма, Лазоренко и Тимошенко. Но нужно отдать им должное, они не смогли украсть столько как Рошенко, Ахметов, Кононенко, Григоришин.......... список можно продолжать. Они даже не могли мыслить в таких цифрах. Лазоренко украл то всего навсего 100 миллионов долларов. Сейчас масштабы совсем другие.
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А ахметовське УкрКиївенерго не переходить на дистанційну роботу?
Ахметову держава виділяє міліарди, а вишам ні?
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Сарказм и ирония, такие ощущения вам не ведомы?
Тоды ой...
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Спросите у их. Они вам и расскажут, шо вам щас интересно.
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Мало того, шо меня модераторы банят на три дня, и мои комменты сносятся за три минуты!...
Так нет, надо ещё поизголятся, и запустить в ответку кучу пороховатых торллей! - которые будут доказывать, шо белое - является черным, и наоборот.
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Ну и где студентьі? Почему не засудят вузьі? Или хотя бьі акции протеста?
Если вьі согластньі такое "хавать"...Кушайте не обляпайтесь.
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Студенты устроились в ВУЗ за корочкой, а не за знаниями. Они протестовать не будут. Вот если б стипендию понизили на 1% - тогда другой разговор..
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Не робіть помилок в майбутньому, Роттердам, кажете, можливо!
http://www.study.ua/exhibition/?gclid=EAIaIQobChMI3pPBgunf2AIVyqMYCh3cYQo0EAAYASAAEgJ2uPD_BwE
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Шесть украинских университетов попали в рейтинг 1000 лучших вузов мира по версии QS.
Так, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина занял 401 место, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 411 место, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 501 место.
Немного дальше разместился Национальный технический университет "Харьковский политехнический университет", на 701 месте. 801 место получили Донецкий национальный университет имени Василия Стуса и Сумской государственный университет.

ВАНГУЮ Вылетит Им. Шевченко из рейтинга
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Вчера прошла информация, что в Одессе почти все вузы закрыли до 26 февраля!??? Сегодня закрывают флагман образования - КНУ!!! Это фактически начало полного развала образования и науки в Украине!!! Как бывший работник вуза с большим стажем могу точно определить, что придуманная каким-то кулибиным-неудачником форма дистанционного обучения в высшем образовании - это полный фейк, но который устраивает сегодня и студентов и преподавателей и к тому же ведущий к сплошной коррупции в Вузах при безграничной формализации сдачи зачетов и экзаменов. Как студент может нормально получать лекционный материал и закреплять знания без лабораторных и практических занятий? Студентов давно прекратили направлять проходить межкурсовую практику на действующих предприятиях и учреждениях, теперь их лишают полноценного лекционного и внутривузовского практического обучения. Сегодня основная масса выпускников с дипломами, со слов наших бывших выпускников лет 10-15 назад - это практически неучи с нулевыми знаниями и это практически по всей стране. И самое страшное, что такое же положение и с будущими врачами, в руки которых мы зачастую отдаем себя с неизвестным концом. Страна без образования и науки - это каменно-пещерный век !!! Кстати - а что в это время будут делать преподаватели - получать зарплату, сидя дома? За что?...И всё это происходит на фоне масштабно- бесконечного и абсолютно не наказуемого миллиардного дерибана гос.бюджета на всех уровнях, до сих пор не понятно куда делись конфискованные 1,5 млрд. бабок Януковича. Крайними остались студенты- будущие специалисты, хотя страна должна на образование после содержания армии отдавать последнюю рубашку.
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P.S.Сегодня на улице увидел циничное объявление, коряво написанное на картонке и вывешено на уличной палатке по продаже овощей: Требуется реализатор, можно без диплома о высшем образовании.
Комменты не требуются! Плакать надо, а власти публично по-офицерски стреляться.
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Высшее образование в стране полностью дискредитировано и приближается к полному развалу... Скоро преподавать будет некому... разве что дистанционно...
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Я вот все жду возмущение именно от студентов, что их не учат. Но нет - тишина. Может, студентам нравиться такое "образование"? Тогда они не крайние, как Вы сказали, а в доле - государство делает вид что учит, а студенты-что учатся. Ну и стипендию получают почти на уровне пенсий. Неплохо пристроились.
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Можете что угодно говорить, но представить, что МГУ переведут на дистанционку из-за отопления, не могу В МГУ дистанционно только подготовительные курсы биологического и философского факультета
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Особливо нічого не зміниться.

Якось, друг був на курсах в одному вузі. Сидять з виладачем в аудиторії, обговорюють якусь тему. Ввалюється тіло в шортах, майкі, з заткнутими вухами(навушники), діло було на початку літа.

Тіло дало препаду декілька листів зколотих степлером. Препад задав кілька питань, у відповідь нероздільне бурмотіння. Препад поставив щось у себе в записнику і тіло пішло.
У препада запитали, що це було?

-Приходив курсову здавати....Не може навіть пригадати про що там, з нета скачав готове. А що робити, вигнати не можемо, за навчання заплачено, ось і тягнемо. В старі часи тільки за один вигляд з ВУЗу виганяли. Тоді, навіть трійочники бульше знали шинішніх "хорошистів", бо хоть щось руками писали і щось та залишалось в головах.
От і вийдуть специ... Татко влаштує...
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Странно. Кто ж это поступает на платное обучение, что бы потом не учится? Это больше свойственно для бесплатного обучения - не будет человек зарабатывать деньги, платить, а потом еще и на взятки выделять деньги, что бы ему зачеты ставили. При таком отношении проще на Петровке диплом купить - что и происходит.
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это всё печально, вылетят из рейтингов
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Каким образом обучение можно наверстать летом? У меня в ВУЗе экзамены бывало выпадали на СтарыйНовый год, а летние экзамены на 20-е числа июня. Так теперь когда студент наверстывать 2 месячные каникул будут - все лето, до сентября?
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Украине
специалисты не нужны. Страна гибнет не только от воровства, но и от
некомпетентности во всем и на всех уровнях. За знания, умения, профессионализм
денег не платят, платят за болтовню, саморекламу и преданность начальнику. Не
полноценное образование, не наука стране не нужна. В парламенте бездельники и
воры, жалующиеся на малую зарплату. Процесс реформ идет ...
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Взагалі треба оті розсадники "вольнодумства" позакривати, нічого за бюджетні кошти емігрантів плодити. Хоча, з іншого боку, для тих хто з країни втік, президент своє передвиборче гасло "Жити по-новому" таки виконав.
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О КАКОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ, ЕСЛИ В ПИСЬМЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОШИБКИ, ЕСЛИ ЛЮДИ НЕ ЗНАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВЕЩЕЙ?
ДАВНО УЖЕ НЕТ НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЛИШЬ ШИРМА, НА КОТОРУЮ ТРЕБУЮТ РЕГУЛЯРНО СДАВАТЬ БАБОСЫ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на отоплении, - Минобразования
 
 
 
 
 
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