 Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, чтобы сэкономить на отоплении, - Минобразования

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки. Это касается и решения КНУ им. Т.Г. Шевченко. "Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продлено обучение летом. Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели из-за того, что у них не хватает средств на отопление, поскольку повысились тарифы", - сказали в пресс-службе ведомства.

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Напомним, эксперт Андрей Герус обнародовал информацию о том, что Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны, чтобы не платить за отопление. "Формально - это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать. Думаю, и по другим университетах подобная ситуация", - писал эксперт.