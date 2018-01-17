 Беларусь не планирует размещать новые иностранные военные базы на своей территории, - министр обороны Равков

Об этом глава белорусского Минобороны Андрей Равков заявил в среду, 17 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Равков отметил, что два российских военных объекта, которые функционируют сегодня в Беларуси, приносят пользу, однако "неизвестно кем и для чего" появляется тема появления новых баз. По его словам, благодаря существующим базам, белорусская сторона получает информацию и доступ к российским полигонам, аналогов которых нет в Беларуси, а местные жители обеспечиваются рабочими местами.
Министр обороны Беларуси настаивает на том, что предположения о размещении новых российских объектов - это "инсинуации, дикие глупости и фейки".
А насчёт "авиабазы в Бобруйске...". Вы далеки от понимания того, что значит держать в руках узлы управления... Почему СССР, имея танков и самолётов во много раз больше, проигрывал в первый период войны? Очень просто - на основной массе самолётов и танков отсутствовала двусторонняя связь, которая обеспечивала руководство манёвром, отсутствовало не только взаимодействие между родами войск, но и между боевыми единицами в бою...
Пара стрелков с винтовкой "Баррет", и те четыре российские "борта", что стояли на беларусской авиабазе, превратятся в бесполезную массу металла, неспособную выполнять боевые задачи. Даже жечь не надо - просто надо знать, куда именно стрелять - бортовая РЛС, турбина двигателя, топливный бак, кабина лётчика... Вы даже не представляете, до чего уязвим самолёт на земле... Одной пробоины в обшивке достаточно, чтобы самолёт не смог подняться в воздух. А ремонт его - это многочасовая "морока"... Поверьте бывшему авиамеханику - ШМАС, в своё время прошёл...
а остальные два? а они в не зоны доступа!
вы знаете что такое логика?
речь о центре связи с тремя океанами!
Ратифікація харківських угод.
От так от їх ратифікували і продовжили термін ЧФ РФ до 2042.
600 гектаров площадь....подземные бункера..и антенны на 400 гектарах......они не бросят...
Да и некуда им уходить.....что бы уйти они должны построить новый узел связи в районе Смоленска.....а они не строят...и строить не будут....
"Ну если вы обожглись, то не значит, что все обожгутся" - не замечал у беларусов еврейской жилки, шоб на чужих ошибках учиться)))
Удачи
И потому Лука тупо продлит договор еще лет на 25-50.....
тому що немає вже де їх розміщувати, бо старі іноземні бази вже не влазять.