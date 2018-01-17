 Беларусь не планирует размещать новые иностранные военные базы на своей территории, - министр обороны Равков

Об этом глава белорусского Минобороны Андрей Равков заявил в среду, 17 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Равков отметил, что два российских военных объекта, которые функционируют сегодня в Беларуси, приносят пользу, однако "неизвестно кем и для чего" появляется тема появления новых баз. По его словам, благодаря существующим базам, белорусская сторона получает информацию и доступ к российским полигонам, аналогов которых нет в Беларуси, а местные жители обеспечиваются рабочими местами.

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Министр обороны Беларуси настаивает на том, что предположения о размещении новых российских объектов - это "инсинуации, дикие глупости и фейки".