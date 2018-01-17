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 Беларусь не планирует размещать новые иностранные военные базы на своей территории, - министр обороны Равков

Беларусь не планирует размещать новые иностранные военные объекты на своей территории.

Об этом глава белорусского Минобороны Андрей Равков заявил в среду, 17 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой  на DW.

Равков отметил, что два российских военных объекта, которые функционируют сегодня в Беларуси, приносят пользу, однако "неизвестно кем и для чего" появляется тема появления новых баз. По его словам, благодаря существующим базам, белорусская сторона получает информацию и доступ к российским полигонам, аналогов которых нет в Беларуси, а местные жители обеспечиваются рабочими местами.

Беларусь не планирует размещать новые иностранные военные базы на своей территории, - министр обороны Равков 01

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Министр обороны Беларуси настаивает на том, что предположения о размещении новых российских объектов - это "инсинуации, дикие глупости и фейки".

Источник: https://censor.net.ua/n3045028
 
 
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Можно подумать, Лукашенко кто-нибудь спрашивать будет... Техника на хранение оставлена, обслуживание её на хранении возложено частично на беларусов, но общий контроль и руководство - на россиянах, переброска экипажей и диверсионных групп, из России, авиатранспортом - дело 2-3 часов (недаром общий центр контроля за воздушным пространством Беларуси в Подмосковье находится - блокируют просто доклады для Лукашенко "с мест", а когда "борта сядут в аэропортах и на авиабазах, будет уже поздно что-то предпринимать).
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Ну справедливости ради от российской авиабазы в Бобруйске он отказался. Известная история была. Флот и радар это технические базы, а вот самолёты это уже угроза.
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справедливости ради... а кто вас спрашивать то будет?
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хороший пример. Вас тогда спросили? Да, офигев от такой наглости вы отказались, но тогда, это уже не сейчас...
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Я очень переживаю за Белоруссию, это не чужая для меня страна, но... будьте объективны. Какую цену платим мы, что бы вырваться из лап "брата"? Представьте какую придется заплатить вам. У нас еле еле хватило критической массы что бы переломить нашу вату и совков, а у вас их процентов 90...
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У нас 80% за независимость Беларуси. Русских 8%. Максимум 10-12% в городах. В Крыму 60% русских, в Севастополе 70%, в Донбассе 50%. У нас просто такого количества предателей-русских как там нет.
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Чет та я вообще никого не встречал, кто против независимости у нас, ни среди поляков, русских, украинцев, евреев. Нафига нам чужие президенты, пусть лучше все нам завидуют.
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Сейчас суд идёт над русскими нацистами из Регнума. Можете на них посмотреть, они как раз против.
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Вот поэтому и отказались, что в 2015. После 2014. До 2014 может и согласился бы. А так пример Украины...
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Экономическая зависимость еще хуже военных баз... Что будет с вашей экономикой и страной, если завтра Россия начнет полномасштабную экономическую войну?
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А что делать. Все через это прошли и мы пройдём.
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"Кастусь", Вы "с дуба рухнули"?! 80% - это "инертная масса"! Вы помните анекдот о разнице менталитетов "русского", украинца и беларуса? Если надо - напомню... Всегда, в любом обществе, решает "агрессивное меньшинство, способное направить массы". У вас, в Беларуси, на руководящих должностях в силовом аппарате - МВД, КГБ, армии - "рассеяне"! Оппозиции, как таковой, НЕТ! Те, что "бухтят" на кухне - не оппозиция... В Украине еле справились с этими "казачками засланными". Но ведь у нас не была задавлена оппозиция, у нас жива диаспора по всему миру! Это стараниями миллионов украинцев по всему миру Канада, США, "поставили на уши" Европу, настроив полмира на сопротивление России... Что могут предложить беларусы - "диаспориты"? Пару фольклорных ансамблей? Сомневаюсь, что они способны даже на это...
А насчёт "авиабазы в Бобруйске...". Вы далеки от понимания того, что значит держать в руках узлы управления... Почему СССР, имея танков и самолётов во много раз больше, проигрывал в первый период войны? Очень просто - на основной массе самолётов и танков отсутствовала двусторонняя связь, которая обеспечивала руководство манёвром, отсутствовало не только взаимодействие между родами войск, но и между боевыми единицами в бою...
Пара стрелков с винтовкой "Баррет", и те четыре российские "борта", что стояли на беларусской авиабазе, превратятся в бесполезную массу металла, неспособную выполнять боевые задачи. Даже жечь не надо - просто надо знать, куда именно стрелять - бортовая РЛС, турбина двигателя, топливный бак, кабина лётчика... Вы даже не представляете, до чего уязвим самолёт на земле... Одной пробоины в обшивке достаточно, чтобы самолёт не смог подняться в воздух. А ремонт его - это многочасовая "морока"... Поверьте бывшему авиамеханику - ШМАС, в своё время прошёл...
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Я понимаю, что вы судите со своей колокольни. Вы уже жертвы прямой военной агрессии России. А мы нет. То меньшинство, оно не агрессивно. Вернее агрессивно но... За Россию и ликвидацию независимости Беларуси-приехавшие во времена СССР русские. Процент я указал выше. Плюс они все уже пенсионеры. Плюс очень небольшое количество беларусов, тоже в основном пенсионеры. Вся активная часть общества-молодежь, студенты, люди с высшим образованием, предприниматели, да даже работяги с завода-за независимость. И активных среди них в десятки раз больше, чем среди противников. Даже в бюрократии выросло поколение и сменило старое. Почти все они за независимость. Я согласен, что угроза есть всегда. Но для раскачки нет критической массы. Ни меньшинства, ни большинства, которое должно как минимум быть нейтральным. А в Беларуси все( почти) за независимость. Все помнят гробы из Афгана, отсутствие гробов из Чечни, Сирии, Донбасса-по причине независимости. И люди это ценят. И боятся потерять. Поэтому никто за зелёнвми человечками ни то что не пойдёт, но даже инертен к ним не будет.
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узел связи с тихим и индийским океанами в балоруссии?... дебилы бля.
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ну да конечно белоруссия именно то место откуда можно соединится с тремя океанами.
а остальные два? а они в не зоны доступа! Білорусь не планує розміщувати нові іноземні військові бази на своїй території, - міністр оборони Равка - Цензор.НЕТ 2727
вы знаете что такое логика?
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Як раз те місце звідки до Кенісберга просто рукою дотягнешся... Якщо Білорусь відпаде, кацапи в Кенізберзі опиняться в ізоляції.
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вы тоже дебил бля?
речь о центре связи с тремя океанами!
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Для такой связи важна не столько близость к абоненту, сколько особенности грунта и т.п. В США узлы связи с субмаринами также строились в глубине континента.
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да есть у них узел связи в Тихоокеанском регионе, на Камчатке. Во всяком случае был во времена СиСиСеРа....
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Есть наверное. Главный узел связи "Зевс" под Мурманском вообще обеспечивает возможность связи на всей планете из-за гигантской длины волны. Но связь прямо скажем не быстрая. Несколько букв в минуту
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так они вроде только на передачу работают?
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нет конечно, но насколько помню узел связи для Тихого океана был где то на Камчатке? Не знал что это в Белоруссии..
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Можна подумать у холопов царь батюшка что то спрашивать будет, белоруссы - рабы у московитов
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Белоруссия это губерния паРаши...захотят кацапы сделать пять баз..сделают пять..захотят десять...будет десять....и мнение белорусов их мало волнует....
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Ладно у нас диктатор, а вам кто до Януковича мешал досрочно расторгнуть договор и выкинуть флот России из Крыма?
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Його і збиралися викинути в 2017 році - Ющенко. Але потім Яник під градом яєць в парламенті протягнув Харківскі угоди.
Ратифікація харківських угод.

От так от їх ратифікували і продовжили термін ЧФ РФ до 2042.
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Не, 2017 это конец договора. Почему не досрочно? У нас российские базы не важно, хоть до 2100, за год уведомляешь Россию, что аренда будет прекращена и домой в Россию русские едут.
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При Лукашенко нет. После него уедут. Договор будет расторгнут .Россия уже увязла в Украине. Её на столько фронтов воевать не хватит.
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Білорусь не планує розміщувати нові іноземні військові бази на своїй території, - міністр оборони Равка - Цензор.НЕТ 5640 Не уйдут....без войны не уйдут...
600 гектаров площадь....подземные бункера..и антенны на 400 гектарах......они не бросят...
Да и некуда им уходить.....что бы уйти они должны построить новый узел связи в районе Смоленска.....а они не строят...и строить не будут....
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Они уже давно всё построили/дублировали у себя. Там старьё и хлам работает. Это больше "застолбить территорию". Технически им это уже не надо.
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Ну если вы обожглись, то не значит, что все обожгутся.
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Ты то хоть веришь в то шо пишешь? Сейчас кричат убивай каклов и убивают. Будет дана разнарядка кричать и убивать бульбушей, то будут. Им покуй. Только, судя по всему, вы хотите это понять на собственном примере.
"Ну если вы обожглись, то не значит, что все обожгутся" - не замечал у беларусов еврейской жилки, шоб на чужих ошибках учиться)))
Удачи
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И вам удачи. Не вы ли избрали Януковича президентом? Это к вопросу об ошибках. Вы и на своих не учились.
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Так что вы предлагаете, что бы мы войну России обьявили? Ага, никто не обьявляет, все торгуют, а мы такие вылазим(курам на смех).
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Я предлагаю выкинуть российские базы из Беларуси и свергнуть диктатора Лукашенко. Вы против?
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Ну вот у нас тоже научились глупейшие фейки разоблачать.Посмотрю, ти найдутся здесь клюющие на развесистые клюквы.
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Лукашенко учел опыт Украины которая содержала на своей территории российскую военную базу,-результат известен.
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Через два года истекает срок аренды тез баз...и я очень сильно сомневаюсь...что кацапы бросят свой узел связи.....
И потому Лука тупо продлит договор еще лет на 25-50.....
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Конечно, иначе они не пустят нас на полигоны, где мы испытываем свои ракеты. У нас то территория маленькая, а ракеты дальнобойные.
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Білорусь не планує розміщувати нові іноземні військові бази на своїй території, - міністр оборони Равка - Цензор.НЕТ 2311 Ракеты у вас китайские.....и их дальнобойность сильно преувеличена...по сравнению с размерами Беллоруссии.....
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А зачем повторять лукашенковскую пропаганду? ОАЦ-БРСМ?
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Коза на ярмарок не хотіла. Так наділи налигача і повели.
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"Білорусь не планує розміщувати нові іноземні військові бази на своїй території"

тому що немає вже де їх розміщувати, бо старі іноземні бази вже не влазять.
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нахрена планировать, базы уже находятся в Белоруссии !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь не планирует размещать новые иностранные военные базы на своей территории, - министр обороны Равков
 
 
 
 
 
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