 "Тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит", - Роксана Руно о своем увольнении с ZIK

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Роксаны Руно. Она утверждает, что причина не в рейтингах, которые и у департамента, и у программы "Zіткнення" достаточно высоки.
"Тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит. Ни мне, ни каналу. Я НЕ буду приглашать его в студию, выводить его звонком или "спускать" ведущим (которые и не подозревали о таком возможном счастье, как и многом другом). Да, это позиция, как меня попросили уточнить в ответ, и разговор при свидетелях. Я не принимаю от руководства такие настоятельные просьбы", - уточняет ведущая.
Как пишет "Детектор медиа", программу "Zіткнення" закрыли неожиданно для самой ведущей.
Порошенко тоже озаботился
СБУ помогает фирмам Порошенко и Медведчука монополизировать рынок сжиженного газа из России
1. с одной стороны "посіпаки Банкової"
2. с другой стороны все остальные + мертветчук.
Но читать вышеуказанный текст Роксаны было нереально тяжело. Постороение предложений называется "вырви глаз и сломай мозг" Как она стала руководителем инф. департамента?
15:03 19.12.2011 Евгений Минко, совмещающий в себе множество странных личностей, и главный редактор журнала «Публичные люди» Наталья Влащенко - женщина смелая и умная - выпустили совместную книгу. Назвали ее просто и правдиво - «Диалоги животных». Книга состоит из диалогов Евгения и Натальи во время кофейных посиделок - диалогов, затрагивающих самые разные темы бытия. Нельзя сказать с уверенностью, что Евгений и Наталья во всем единодушны и понимают друг друга на все сто. Порой кажется, что они - люди из параллельных реальностей, совершенно различных миров, и это делает их диалоги еще более интересными. Все накопившееся за много лет кофейных посиделок уместилось в 115 страниц.
Презентацию своего детища коллеги провели в Национальном научно-природоведческом музее. Таким образом, и себя и своих друзей и изучаемых в книге персонажей они, не мудрствуя лукаво, приобщили к миру животных. Для тех, кто хорошо знает Влащенко и Минко, это удивительным не покажется.
да... - зашкварил их канал Рустави-2...\за что спрашивается...?\
Теоретически можно.
Это будет оборона.
А практически нельзя, потому что Украину признают агрессором.
Они же не видят агрессию РФ.
Нельзя обсуждать эту тему, просто, и потому что .
"Телеканал зосереджується на підтримці партії «Самопоміч», що фінансується мером Львова Садовим і дніпропетровським олігархом Ігорем Коломойським."