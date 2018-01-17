 "Тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит", - Роксана Руно о своем увольнении с ZIK

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Роксаны Руно. Она утверждает, что причина не в рейтингах, которые и у департамента, и у программы "Zіткнення" достаточно высоки.

"Тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит. Ни мне, ни каналу. Я НЕ буду приглашать его в студию, выводить его звонком или "спускать" ведущим (которые и не подозревали о таком возможном счастье, как и многом другом). Да, это позиция, как меня попросили уточнить в ответ, и разговор при свидетелях. Я не принимаю от руководства такие настоятельные просьбы", - уточняет ведущая.

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Как пишет "Детектор медиа", программу "Zіткнення" закрыли неожиданно для самой ведущей.