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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (652) увольнение (1383) телевидение (427)

 "Тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит", - Роксана Руно о своем увольнении с ZIK

Программа "Zіткнення" больше не будет выходить, а ее ведущая и руководитель информационного департамента канала ZIK уволилась.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Роксаны РуноОна утверждает, что причина не в рейтингах, которые и у департамента, и у программы "Zіткнення" достаточно высоки.

"Тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит. Ни мне, ни каналу. Я НЕ буду приглашать его в студию, выводить его звонком или "спускать" ведущим (которые и не подозревали о таком возможном счастье, как и многом другом). Да, это позиция, как меня попросили уточнить в ответ, и разговор при свидетелях. Я не принимаю от руководства такие настоятельные просьбы", - уточняет ведущая.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Медведчук, Богатырева, российские политики и олигархи, главари "Л/ДНР", - опубликован список лиц, уже попавших под санкции США (исправлено)

Тема заложников спасли благодаря Медведчуку, а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит, - Роксана Руно о своем увольнении с ZIK 01

Как пишет "Детектор медиа", программу "Zіткнення" закрыли неожиданно для самой ведущей.

Источник: https://censor.net.ua/n3045027
 
 
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Я табе Андрушка ишшо больше скажу Она супостатка намедни приказала бывшему мэнэджэру рошена Коболеву В етом году с кацапами газами турговать Совсем роспоясалась сука На днях приказала Гросе с Петручио снять санкции с \южтранса\ Который под пятой у сепаров и саши стоматолога И теперича попер уголек с сепарскеих шахт А им поперли бабки с бьюджета Шо и говорить распоясалась сука
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ну не хочет она вести передачу с этой гнилью , и правильно делает
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Знайоме обличчя, наче бачила її на якихось інших каналах...
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Смешно наблюдать как троли застрочили про свои какие-то внутренние журналистские делишки и слухи)))
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Поки канали належать олігархічному бидлу справжні журналісти будуть завжди під дамокловим мечем.
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США ввели санкции против Медведчука за агрессию России против Украины
Порошенко тоже озаботился

СБУ помогает фирмам Порошенко и Медведчука монополизировать рынок сжиженного газа из России

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ZIK не люблять лише посіпаки Банкової ...
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подведём итоги:
1. с одной стороны "посіпаки Банкової"
2. с другой стороны все остальные + мертветчук.
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може тому, що найстійкіший до барижного пресингу, покищо.
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Молодец, Роксана, надо иметь честь и достоинство. Мало журналистов готовы поступить так же, у нас журналистика почти такая же пропагандистская, как на России.

Но читать вышеуказанный текст Роксаны было нереально тяжело. Постороение предложений называется "вырви глаз и сломай мозг" Как она стала руководителем инф. департамента?
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Аж легше стало, я думав, що це мені так здається.
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Вот такая она Лолита! И ФСБ здесь не при чем.))) И по темникам каналы не работают, и порохоботов на всех форумах, как дерьма. Партия регионов со своим основателем рулит! А вы говорите - фейки! фейки! Порох каждый день доказывает, что это не фейк. Просто бизнес и работа на кремль. Ничего личного.
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Роксана, браво! Журналист с гражданской позицией - это редкость.
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К сожалению, завтра о ней никто и не вспомнит...
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не факт. вот стану я президентом, я именно таких людей приближать буду
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Ти спочатку собі на шию кольчугу з товстої бляхи змайструй, щоб тобі горлянку ножичком не пошкодили.
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Ни к какой волне обмена пленными ,за исключением "троянского коня" Савченко,Медведчук не имеет отношения.Все обмены состоялись благодаря НЕОФИЦИАЛЬНОМУ корпусу волонтёров и ОФИЦИАЛЬНОМУ усилию депутатов и чиновников запада.Роль Медведчука состоит только иметь возможность участия в "минских процессах" и продавливать украинскую сторону в интересах Путина.А роль "специального представителя президента украины" 9типа по вопросам обмена пленных) "нарисовал" ему Порошенко,который УСТУПИЛ Москве в участии этого маргинала украинской политики
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Поподробней, каких "депутатов и чиновников запада"?
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Прослуховуй телефонні розмови і про все дізнаєшся. Запусти свій супутник. Попроси Ілона - він тобі допоможе.
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Это зрада или перемога, скажите прямо.
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Нечего бегать по каналам, как блоха в штанах.
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пока медведчук и ему подобные не повиснут на столбах мира и порядка в Украине не будет
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Пя́ть копе́ек, пятикопе́ечная моне́та, пята́к, десять денег - традиционный номинал русской денежной системы. Медная монета учреждена указами Петра I от 28 июня и 28 июля 1723 года ценностью в 5 копеек.
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І до чого цей лікнеп? Я вже пояснював суть мого ніку, тому повторюватись не буду.
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Правильно сделала. Мертвечук и убить может...
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И что это за имя. Золотое Руно?
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Роксана-умница...но порохоботы и рассейские троли её позиции не поймут...а девушка эта не пропадёт-она сильная и знает чего хочет...
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О да, такие всегда знают чего хотят.
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Що ви несете? Який Порошенко? Головний продюсер ZIK - Наталя Влащенко, яка на дух Петра не виносить. Хазяїн - підставна людина ригів, типу кіпріот
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Минко и Влащенко в компании жизнеутверждающих трупов
15:03 19.12.2011 Евгений Минко, совмещающий в себе множество странных личностей, и главный редактор журнала «Публичные люди» Наталья Влащенко - женщина смелая и умная - выпустили совместную книгу. Назвали ее просто и правдиво - «Диалоги животных».﻿ Книга состоит из диалогов Евгения и Натальи во время кофейных посиделок - диалогов, затрагивающих самые разные темы бытия. Нельзя сказать с уверенностью, что Евгений и Наталья во всем единодушны и понимают друг друга на все сто. Порой кажется, что они - люди из параллельных реальностей, совершенно различных миров, и это делает их диалоги еще более интересными. Все накопившееся за много лет кофейных посиделок уместилось в 115 страниц.
Презентацию своего детища коллеги провели в Национальном научно-природоведческом музее. Таким образом, и себя и своих друзей и изучаемых в книге персонажей они, не мудрствуя лукаво, приобщили к миру животных. Для тех, кто хорошо знает Влащенко и Минко, это удивительным не покажется.
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От бляди! Да сколько же можно?Медвейчуксамыф главный враг!
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гы, а порохоботы защищают медведчука аккуратно так, без агрессии, без пены у рта, видать минстець еще не определился с мнением украинцев по поводу медведчука и потому дал методичку отмазывать медведчука по-тихому, в основном любимым методом порохоботов - бить персонально, то есть плевать овном во всех, кто негативно отзывается о медведчуке
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теперь их можно гордо называть лолитолОхи...!
да... - зашкварил их канал Рустави-2...\за что спрашивается...?\
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а можно в ответ по их градам нашими градами?

Теоретически можно.
Это будет оборона.
А практически нельзя, потому что Украину признают агрессором.
Они же не видят агрессию РФ.
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по этому миротворцы на границе - хороший вариант.
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Всі хто пристойний і достойний змушені звільнятись при цій нікчемній владі. Наскрізь корумпована державна машина буквально витісняє порядних і чесних, у тому числі журналістів, у будь-який можливий спосіб по всій країні.
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нравятся мне эти антиподы Тяни-Талкая...)

Нельзя обсуждать эту тему, просто, и потому что .
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Путлер скоро сдохнет , и Медведчук тоже .. не переживай
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порохоботы защищают медведчука аккуратно так, без агрессии, без пены у рта, по-тихому, в основном любимым методом порохоботов - бить на моральный облик персоналий, то есть плевать овном во всех, кто негативно отзывается о медведчуке
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))))а прикольно тут ольгинских вычислять - они по незнанию, шо то за зиг, начинают на него гнать...Но мимо ,кацапчики , зиг - это почти единственный канаЛчик,который Миху крутит)
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Интересно как соевая лолита "топит" за мертвечука, попавшего в санкционный список сша за агрессию против Украины. Кто то после этого сомневается, что соебарыжная лолита - враг Украины и агент хуйла?
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ВІКІ:
"Телеканал зосереджується на підтримці партії «Самопоміч», що фінансується мером Львова Садовим і дніпропетровським олігархом Ігорем Коломойським."
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маєте рацію, ЗІК "мочить" Садового постійно вже роками.
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Работать на этом канале просто в падлу ну так разве перезимовать от безвыходности но с перспективой трудоустройства в другом месте... "Тема "заручників врятували завдяки Медведчуку", а спікер з неї сам Медведчук мені не підходить", - Роксана Руно про звільнення із ZIK - Цензор.НЕТ 1751
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Интересно как тролли и боты умудряются увязать это новость с Банковой и Порошенко. Я давно уже Зик нe смотрю, так как канал превратился в анти-Украинскую помойку где частые гости регионалы, Гужвы и прочее московское лайно. Есть пару передач адекватных, как "Историческая Правда" с Кипиани, но все остальное напоминает легкую версию про-российского NewsOne. Shame!
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На каком-то другом канале явно больше предложили,не более.😊
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит", - Роксана Руно о своем увольнении с ZIK
 
 
 
 
 
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