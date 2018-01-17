 Злоумышленники пытаются дискредитировать решение Краматорского суда о конфискации денег Януковича, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Попытки офшорных комапний, которые либо сотрудничали с ОГП Януковича или сменили владельцев, и пытаются стать невинными овечками, натыкаются на украинский закон, который делает невозможным их участие в отмене этих решений. Так работает система во всем ЕС. Поэтому у злоумышленников остается один вариант - дискредитировать дейтсвия украинской прокуратуры и Краматорского суда и попытаться забрать у украинского государства свои незаконные средства через фейковые решения в иностранных юрисдикциях. Именно для этого запущена дискредитационная машина в СМИ, украиском парламенте и даже в украинском обществе", - заявил Луценко.

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"Я рассматриваю это как компанию по созданию мнения про незаконность решения о спецконфискации средств Януковича... и попытаться вернуть Януковичу деньги. Этоо не будет - заявляю это, как генпрокурор", - подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.