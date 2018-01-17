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 Политика Украины
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Все про:ВР (21530) конфискация (368) Луценко (6854) Янукович (30112)

 Злоумышленники пытаются дискредитировать решение Краматорского суда о конфискации денег Януковича, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время доклада о ходе спецконфискации средств Януковича на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны заявил, что "злоумышленники пытаются дискредитировать решение Краматорского суда".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Попытки офшорных комапний, которые либо сотрудничали с ОГП Януковича или сменили владельцев, и пытаются стать невинными овечками, натыкаются на украинский закон, который делает невозможным их участие в отмене этих решений. Так работает система во всем ЕС. Поэтому у злоумышленников остается один вариант - дискредитировать дейтсвия украинской прокуратуры и Краматорского суда и попытаться забрать у украинского государства свои незаконные средства через фейковые решения в иностранных юрисдикциях. Именно для этого запущена дискредитационная машина в СМИ, украиском парламенте и даже в украинском обществе", - заявил Луценко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Решение Краматорского суда засекретили из-за интересов следствия, - Енин о конфискации $1,5 млрд Януковича

"Я рассматриваю это как компанию по созданию мнения про незаконность решения о спецконфискации средств Януковича... и попытаться вернуть Януковичу деньги. Этоо не будет - заявляю это, как генпрокурор", - подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3044935
 
 
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попытаться забрать у государства средства через фейковые решения в иностранных юрисдикциях." - во махнул)))) Будешь это рассказывать в ЕСПЧ, когда на иски придется отвечать.
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единственные злоумышленники в стране это воры луценко и порошенко
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Югик ты скажи где бабки дел, неужели пропил с Менской язвой?
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самое смешное когда луценко орет держи вора и крутит головой вроде ищет
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так зеркало ему поставьте перед рожей. хотя упыри комсомольские там не отражаются. Злоумышленники пытаются дискредитировать решение Краматорского суда о конфискации денег Януковича, - Луценко - Цензор.НЕТ 3989
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Купил собаку для застолья.
https://www.facebook.com/viktormiller72/videos/1525078710942620/
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я уже писал что агент алкаш промычал что агент пьяная жаба не уиноуата.
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Югик,за ту конфискацию,ты с Лолитой ещё посидите ,а может и повесите ,то уже,как карта ляжет...
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Постоянно им что-то мешает...Безбашеные. Пудрить мозги ,небезопасно.
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Запретить все фейковые решения международных судов. Внести их в Миротворец.
Только засекреченные решения Краматорского суда по настоящему справедливы и честны.
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То есть решения международных, и в том числе, Европейских судов, - фейковые??? Это как так?
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это типа плклйная правозащитницца Ноздоровская защищала в советских Судах Левка Лукьяненка и Вячеслава Черновола с Мустафой Джемилевым,потому и известна на весь мир....,ну ПОЧТИ Мартин Лютер Кинг...
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Нервничает пламенный комсомолец!? Не думал что дерьмо всплывёт. Опередил самого плешинского и антиНародный...Они год орали о Законе о спецконфискции средств януковича, истерили. пиарились...А тут Луцыфер в суде всё порешал и слямзил непонятно сколько и чего, то ли деньги. то ли бумаги ценные...
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Саша Стоматолог фактический президент Украины не воровал бабло Украины.Зуб даю.... Злоумышленники пытаются дискредитировать решение Краматорского суда о конфискации денег Януковича, - Луценко - Цензор.НЕТ 7472
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Війна - це АТО, звільнення - це деоккупація, розвал країни - це децентралізація, злодійство - це заробляння грошей, торгівля - це переміщення товарів...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗлоумышленники пытаются дискредитировать решение Краматорского суда о конфискации денег Януковича, - Луценко
 
 
 
 
 
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