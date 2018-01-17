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 Политика Украины
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 НАБУ разоблачило на Львовщине схему хищения газа на 1,4 млрд гривен

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали во Львове ряд служащих трех коммерческих предприятий по подозрению в хищении газа на сумму свыше 1,4 миллиарда гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн", - сообщает НАБУ.

Как отмечается, задержания состоялись в ходе обысков в офисных и жилых помещениях этих коммерческих предприятий.

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По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз України" газа для производства тепловой энергии населению, который НАК поставляла коммерческим ТЭЦ по ценам, существенно ниже рыночных.

Однако, как установили детективы НАБУ, свыше 300 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Как выяснило следствие, этот газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которое реализовали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному исходя из себестоимости электроэнергии, выработанной из газа по рыночной цене.

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В результате описанных действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. По убеждению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных "Нафтогазу України" вследствие этой сделки.

Как отмечается, коррупционная схема была разоблачена детективами НАБУ совместно с работниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года по материалам НКРЭКУ и СМИ.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044934
 
 
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Михуил Саакашвили пошол на негласное сотрудничество с СБУ, когда в СИЗО выяснилось, что Михуил носит женское кружевное белье.. с этим фактом связанно прекращение протестной активности перед Новым Годом
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Ты с наркотой завязывай,бо можешь помереть...
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Та ничего страшного ... Петр Алексеевич еще купит у Владимира Владимировича . А мы заплатим НАБУ разоблачило на Львовщине схему хищения газа на 1,4 млрд гривен - Цензор.НЕТ 4805
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депутаты братья Дубневичи и мер Садовый.. это их схемка на тарифах
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- Финансовая пропасть- самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь (с)
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