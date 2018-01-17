 У Чуркина могло быть два письма Януковича - с подписью и без нее, - Дещица. ВИДЕО

Об этом он заявил журналистам в перерыве заседания по делу о госизмене Януковича, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Дещица предположил, что Чуркин принес на заседание Совбеза ООН две копии письма от Януковича Путину: одно с подписью, второе без подписи.

Ту копию, которая с подписью, он показывал перед камерами, а ту, которая без подписи Януковича, зарегистрировал как официальный документ ООН, сказал дипломат.

Перед этим на заседании суда защитник Януковича Сердюк заявил, что "в Секретариате СБ ООН нет письма с подписью" и обвинил Министерство иностранных дел в фальсификации документов.

Свидетель Дещица на это отметил, что официальный документ ООН - это копия без подписи. Однако документ с подписью тоже существовал, подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Оболонском районном суде Киева проходит 28-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании, 10 января, стало известно, что адвокаты Януковича отбыли в командировку, в результате чего был объявлен перерыв до 17 января.

На данный момент в деле о госизмене Януковича уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.