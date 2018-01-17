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Все про:СБУ (12051) суд (20280) терроризм (17758)

 Суд приговорил луганского террориста к восьми годам лишения свободы. Информатор боевиков получил три года, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины Лисичанский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы боевика ОРДЛО. А информатор боевиков осужден на 3 года лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что житель Луганска в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в рядах ОПГ, он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

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Затем преступник был одним из руководителей так называемой "военной комендатуры" боевиков. В конце 2016 сотрудники СБУ задержали террориста при попытке проникнуть на подконтрольную украинской власти территорию с целью разведывательно-диверсионной деятельности.

Суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Северодонецкий городской суд приговорил к заключению бывшего сотрудника одного из подразделений управления Нацполиции Луганской области, который работал на незаконные вооруженные формирования.

Оперативники спецслужбы разоблачили майора полиции, который передавал террористам информацию о личном составе и транспортных средствах подразделений полиции, блокпостах сил антитеррористической операции, а также служебные документы с грифом "секретно".

Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы".

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Источник: https://censor.net.ua/n3044927
 
 
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Ну, шо ты бедный ляжешь - будешь делать. На подконтрольные территории рыпнешься - содют, на неподконтрольных тоже... А ведь правду люди подметили,мол единожды предавший да предаст....
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БЛДЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
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