EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  874  32
Все про:Хорватия (105) Полторак (891) деоккупация (248)

 Украине интересен опыт Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий, - Полторак

Украина намерена изучить опыт Хорватии по реинтеграции временно оккупированных территорий, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Хорватия предложила Украине помощь в реализации минских соглашений

Глава оборонного ведомства отметил, что его визит в Хорватию совпал по времени с празднованием годовщины международного признания, как независимого государства и завершения реинтеграции оккупированных территорий.

"Мы будем изучать опыт Хорватии, чтобы найти правильные решения украинской ситуации. Во время переговоров с премьер-министром мы также обсуждали этот вопрос. Предложения Хорватии полезны, нам нужно изучить этот вопрос", - отметил С.Полторак.

Министр также отметил, что намерен изучить возможность закупок продукции ВПК Хорватии.

"Я сегодня ознакомился с возможностями ВПК Хорватии: формой одежды, экипировкой, оснащением, стрелковым оружием и другим вооружением, которое интересное для Украины. После возвращения в Украину я проанализирую наши потребности и представленные нам технические возможности, и качество изделий, и техники. Уже после этого можно будет вести разговор о конкретных вопросах связанных то ли с закупками, то с общими разработками, или сотрудничеством в той или иной сфере", - подчеркнул он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Хорватский сценарий" урегулирования на Донбассе множит на ноль кровавую авантюру Кремля, - Тымчук

С.Полторак также заверил, что официальный Киев готов к любой форме сотрудничества с Хорватией.

Источник: https://censor.net.ua/n3044925
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как, уже интересен? А что так быстро, ведь прошло всего-то каких то жалких 4 года!
 показать весь комментарий
 
 
Он интересен им в плане того,чтобы его не допустить....
 показать весь комментарий
 
может чтобы европейские гранты не пропустить
 показать весь комментарий
 
Ну то нонсенс ,гранты они никогда никакие не пропустят ,мёртвыми разворуют...
 показать весь комментарий
 
опыт простой, ни торговли ни договорняков с сепарами, жесткая зачистка вражеской агентуры влияния и продуманная и просчитанная атака. но зачем это все нашим генералам?
 показать весь комментарий
 
Как это зачем ,накатят с тёлками в сауне вискаря и пойдут в "атаку".... Україні цікавий досвід Хорватії щодо реінтеграції окупованих територій, - Полторак - Цензор.НЕТ 2359
 показать весь комментарий
 
Интересен - этого мало.Только такой вариант и реально наиболее правильный.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так там же президент не грел пузо на Мальдивах,когда его страна воевала ,так что хорватский опыт вам может быть интересен только в том смысле,чтобы его не допустить ... Украине интересен опыт Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий, - Полторак - Цензор.НЕТ 8451
 показать весь комментарий
 
 
Полторак , зачем ты троллишь по порожняку ? Ничего из того , шо ты сказад по этому вопросу , делаться не будет .
 показать весь комментарий
 
 
Ну блин почему? Этот опыт единственный правильный выход из этого кризиса, любое другое решение только ударит по самой Украине.Хорватский сценарий это один выход ,остальное все есть тупик.
 показать весь комментарий
 
 
це вже який раз така заява за останні кілька років? Ще й досі лише "Збираються" вивчити? Вже екзамен з цього предмету пора здавати...
 показать весь комментарий
 
 
Реинтеграция по-хорватски - это выдавливание войсками международной коалиции сотен тысяч людей в любимое ими сербское стойло.
И это действительно ценный опыт. Только стесняться не нужно и болтать про экипировку.
 показать весь комментарий
 
 
Какая международная коалиция?
Хорваты единолично, своими силами за три дня провели наступательную операцию и уничтожили сербское сепаратистское образование на территории Хорватии...
Ну разве что хорватам помогли отдельные подразделения 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины. И всё.
 показать весь комментарий
 
 
У них не было общей границы с "братушками."
 показать весь комментарий
 
 
была и есть общая граница между Хорватией и Сербией, смотри иногда на карту... минстець и не позорься от пещерной неграмотности
 показать весь комментарий
 
Надеюсь у нас будет все намного более массово !
 показать весь комментарий
 
Чё там реинтегрировать - ватоцефалов или закопать, или депортировать. Чё там думать то...
 показать весь комментарий
 
 
КацаКрысы Кремля реинтегрировали Чечню 2 раза.Скоро будет и третий раз.
 показать весь комментарий
 
кто про что, а военные про то, что на самом деле делать будут. Если не нравится кому-то Украина, то Украине оно тем более не нравится, давай, досвидания.
 показать весь комментарий
 
 
Україні набагато цікавіший досвід Румунії щодо президентів країни...
 показать весь комментарий
 
 
" Представители Хорватии отмечают, что условия, в которых находилась Хорватия во время конфликта, и Украина сейчас, на самом деле имеют больше различий, чем сходства, но обе страны выбрали путь мирного урегулирования в отношении регионов, прилегающих к границе с агрессором, и имеют международную поддержку своей позиции.

https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119 "
 показать весь комментарий
 
 
РАДА ОТКЛОНИЛА ПОПРАВКУ К ЗАКОНУ О ОКУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, ТРЕБУЮЩУЮ РАЗРЫВА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СО СТРАНОЙ АГРЕССОРОМ. ЭТО ОПЯТЬ ПОДЧЁРКИВАЕТ НАПУСКНОЙ-ДУТЫЙ ПАТРИОТИЗМ БПП И НФ. И НЕПРОСТО СВОДИТ В ЗЕРО ВСЕ ИХ ДУТЫЕ ПОТУГИ О СТРАНЕ АГРЕССОРЕ, НО И ВЫВОДИТ НА МИНУС ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПАТРИОТИЧНОСТИ ЯРЫХ ПАТРИОТОВ В ВЫШИВАНКАХ. АНТИНАРОДНОМУ ФРОНТУ, КАК И БЛОКУ ПАНАМСКИХ ПАТРИОТОВ, КАК И ВСЕМ СВИДЕТЕЛЯМ СЕКТЫ ЛОЛИТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ОЧЕНЬ УДОБНО ХОДИТЬ С УВЕСИСТЫМ ХРЕСТОМ НА ПУЗЕ И БЕЗ ТРУСОВ.
 показать весь комментарий
 
 
Опыт Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий - проведение силовой наступательной операции силами ВС Хорватии, спецназом МВД Хорватии и домобранскими подразделениями. За три дня освобождена четверть территории Хорватии от сербских оккупантов, разгромлена так называемая Сербская Краина (аналог ДНР, ЛНР) и полностью перестало существовать это сепаратистское гнездо на теле Хорватии.

У нас это в принципе не возможно. Ибо Лолита официально заявила, что не позволит никому провести силовую операцию по освобождению Донбасса от рашистских оккупантов.
А вот президент Хорватии в том момент Франьо Туджман, в отличие от Лолиты, не имевший никакого бизнеса у оккупантов и будучи боевым генералом а не барыгой, просто отдал приказ всем хорватским войскам - мочить сепаров и регулярные сербские оккупационные части в Хорватии... и всё.
 показать весь комментарий
 
 
"Порошенко, основавший партию регионов" - это как "Бандера, сотрудничавший с Гитлером". ни Гитлер в 41-м году еще не убил 6 миллионов евреев, ни партия регионов в 2001-м году еще не украла миллиарды, не продала нас Путлеру и не убила Небесную Сотню !! Почему об этом не напомнили , зрадофилы ?
 показать весь комментарий
 
Как Хорватия победила сепаратизм, и почему Украина - не Хорватия

"Для участников вооруженных сербских формирований, которые не совершали преступлений, была объявлена амнистия. http://novosti.dn.ua/article/6107-kak-khorvatyya-pobedyla-separatyzm-y-pochemu-ukrayna-ne-khorvatyya "
 показать весь комментарий
 
операция Буря на Балканах... все сербские вооружённые формирования были уничтожены и изгнаны с территории Хорватии. С ними никто не панькался.
 показать весь комментарий
 
Нам ОЧЕНЬ интересен опыт Хорватии !!
Главный вопрос - мужики, куда вы трупы сепаратистов дели ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине интересен опыт Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий, - Полторак
 
 
 
 
 
 вверх