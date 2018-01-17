 Украине интересен опыт Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий, - Полторак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава оборонного ведомства отметил, что его визит в Хорватию совпал по времени с празднованием годовщины международного признания, как независимого государства и завершения реинтеграции оккупированных территорий.
"Мы будем изучать опыт Хорватии, чтобы найти правильные решения украинской ситуации. Во время переговоров с премьер-министром мы также обсуждали этот вопрос. Предложения Хорватии полезны, нам нужно изучить этот вопрос", - отметил С.Полторак.
Министр также отметил, что намерен изучить возможность закупок продукции ВПК Хорватии.
"Я сегодня ознакомился с возможностями ВПК Хорватии: формой одежды, экипировкой, оснащением, стрелковым оружием и другим вооружением, которое интересное для Украины. После возвращения в Украину я проанализирую наши потребности и представленные нам технические возможности, и качество изделий, и техники. Уже после этого можно будет вести разговор о конкретных вопросах связанных то ли с закупками, то с общими разработками, или сотрудничеством в той или иной сфере", - подчеркнул он.
С.Полторак также заверил, что официальный Киев готов к любой форме сотрудничества с Хорватией.
И это действительно ценный опыт. Только стесняться не нужно и болтать про экипировку.
Хорваты единолично, своими силами за три дня провели наступательную операцию и уничтожили сербское сепаратистское образование на территории Хорватии...
Ну разве что хорватам помогли отдельные подразделения 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины. И всё.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119 "
У нас это в принципе не возможно. Ибо Лолита официально заявила, что не позволит никому провести силовую операцию по освобождению Донбасса от рашистских оккупантов.
А вот президент Хорватии в том момент Франьо Туджман, в отличие от Лолиты, не имевший никакого бизнеса у оккупантов и будучи боевым генералом а не барыгой, просто отдал приказ всем хорватским войскам - мочить сепаров и регулярные сербские оккупационные части в Хорватии... и всё.
"Для участников вооруженных сербских формирований, которые не совершали преступлений, была объявлена амнистия. http://novosti.dn.ua/article/6107-kak-khorvatyya-pobedyla-separatyzm-y-pochemu-ukrayna-ne-khorvatyya "
Главный вопрос - мужики, куда вы трупы сепаратистов дели ?