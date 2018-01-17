 Украине интересен опыт Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий, - Полторак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Глава оборонного ведомства отметил, что его визит в Хорватию совпал по времени с празднованием годовщины международного признания, как независимого государства и завершения реинтеграции оккупированных территорий.

"Мы будем изучать опыт Хорватии, чтобы найти правильные решения украинской ситуации. Во время переговоров с премьер-министром мы также обсуждали этот вопрос. Предложения Хорватии полезны, нам нужно изучить этот вопрос", - отметил С.Полторак.

Министр также отметил, что намерен изучить возможность закупок продукции ВПК Хорватии.

"Я сегодня ознакомился с возможностями ВПК Хорватии: формой одежды, экипировкой, оснащением, стрелковым оружием и другим вооружением, которое интересное для Украины. После возвращения в Украину я проанализирую наши потребности и представленные нам технические возможности, и качество изделий, и техники. Уже после этого можно будет вести разговор о конкретных вопросах связанных то ли с закупками, то с общими разработками, или сотрудничеством в той или иной сфере", - подчеркнул он.

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С.Полторак также заверил, что официальный Киев готов к любой форме сотрудничества с Хорватией.