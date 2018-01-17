 Ситуация на дорогах Киевской области контролируемая, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Андрей Анисимов, передает пресс-служба КОГА.

По его словам, введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по трассе М-03 Киев-Харьков. В Бориспольском, Барышевском и Яготинском районах движение не ограничено. На одесском и житомирском направлениях снежный покров пока остается небольшим, проезд транспорта обеспечен.

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Но, по словам Анисимова, в случае осложнения погодных условий движение по этим направлениям может быть ограничено.

"В случае, если по другим направлениям будет угроза блокирования движения или аварийная опасность будет расти, будет принято решение об ограничении движения по этим направлениям", – сообщил Андрей Анисимов.

Также он отметил, что на дорогах государственного значения в Киевской области работает 186 единиц специализированной техники, на дорогах местного значения — 157 единиц.