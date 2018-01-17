 Комитет ВР по нацбезопасности слушает доклад Луценко о спецконфискации средств Януковича. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Луценко в среду на комитете по нацбезопасности отчитается о ходе спецконфискации средств Януковича, - Лысенко
Напомним, ранее глава комитета ВР по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский пригласил на заседание комитета Генпрокурора Юрия Луценко с докладом о конфискованных средствах Януковича.Источник: https://censor.net.ua/n3044920
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На вкрадені гроші влада кредитувала Україну - розслідування «Аль-Джазіри»
Навіть не знаю кому тут більше поталанило - мені, чи доньці? Зараз доня вся в книжках і комп'ютері. Зимова сесія, факультет права. Розділ у підручнику "Fraud and corruption" - шахрайство і корупція. Доня просить пояснити різницю між шахрайством і корупцією.
Річ у тому, що у країнах Європи один з найбільших злочинів в рубриці "шахрайство" - це уникнення податків і приховування справжніх доходів. Корупція - ще простіше. Це подарунки впливовим чиновникам та надання надмірних послуг. Хабарі - це вже дикунство!
І тут Остапа (мене) понесло. Розповів дитині про другу частину вислідів Al Jazeera - на вкрадені гроші влада кредитувала Україну. Бачу, що у студентеси округлюються очі і вона пальцем крутить біля скроні. - Це як?, перепитує мене донька. Аось так, пояснюю: ти за студентські канікули заробила кілька тисяч Євро, на котрі замовила з друзями відпочинок у Іспанії. А я твої гроші вкрав. У тебе немає за що платити за поїздку. Ти в шоці. А я кажу: гаразд доню, я тобі позичу цих кілька тисяч, але ти мені потім їх повернеш з процентами. - WTF?!? Вигукнула донька. Мій професор в таке не повірить.
В таке справді, тяжко повірити, але факт є фактом - на вкрадені гроші влада кредитувала Україну, ще й одержувала проценти. Хіба таке може вкластись у голові?
Так от! Сага від Al Jazeera продовжується.
На вкрадені гроші колишня влада кредитувала Україну - розслідування «Аль-Джазіри»
один одного за ... фаберже... крепко держат... не до смеха
149 було - оголошення про початок 150 реформи!!!
совість майте(( людина старається, рішучі реформи проводить, нечуваних успіхів досягнуто у всьому..а Ви?! от так взяли й одним постом перекреслили всі старання((
И что вретивывсе. И даже выкрикнул слава краматорскому суду, самому справедливому суду в галактике.