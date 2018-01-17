 Комитет ВР по нацбезопасности слушает доклад Луценко о спецконфискации средств Януковича. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.

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Напомним, ранее глава комитета ВР по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский пригласил на заседание комитета Генпрокурора Юрия Луценко с докладом о конфискованных средствах Януковича.