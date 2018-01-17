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Все про:ВР (21530) конфискация (368) Луценко (6854) Янукович (30112)

 Комитет ВР по нацбезопасности слушает доклад Луценко о спецконфискации средств Януковича. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны на сегодняшнем заседании планирует заслушать доклад Генерального прокурора Юрия Луценко о ходе спецконфискации средств Януковича.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.

 

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Луценко в среду на комитете по нацбезопасности отчитается о ходе спецконфискации средств Януковича, - Лысенко

Напомним, ранее глава комитета ВР по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский пригласил на заседание комитета Генпрокурора Юрия Луценко с докладом о конфискованных средствах Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3044920
 
 
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боже да ребенок знает что все средства разварованы.мало того янек их потребует вернуть
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Rostyslav Demchuk
58 мин. ·

На вкрадені гроші влада кредитувала Україну - розслідування «Аль-Джазіри»
Навіть не знаю кому тут більше поталанило - мені, чи доньці? Зараз доня вся в книжках і комп'ютері. Зимова сесія, факультет права. Розділ у підручнику "Fraud and corruption" - шахрайство і корупція. Доня просить пояснити різницю між шахрайством і корупцією.
Річ у тому, що у країнах Європи один з найбільших злочинів в рубриці "шахрайство" - це уникнення податків і приховування справжніх доходів. Корупція - ще простіше. Це подарунки впливовим чиновникам та надання надмірних послуг. Хабарі - це вже дикунство!

І тут Остапа (мене) понесло. Розповів дитині про другу частину вислідів Al Jazeera - на вкрадені гроші влада кредитувала Україну. Бачу, що у студентеси округлюються очі і вона пальцем крутить біля скроні. - Це як?, перепитує мене донька. Аось так, пояснюю: ти за студентські канікули заробила кілька тисяч Євро, на котрі замовила з друзями відпочинок у Іспанії. А я твої гроші вкрав. У тебе немає за що платити за поїздку. Ти в шоці. А я кажу: гаразд доню, я тобі позичу цих кілька тисяч, але ти мені потім їх повернеш з процентами. - WTF?!? Вигукнула донька. Мій професор в таке не повірить.
В таке справді, тяжко повірити, але факт є фактом - на вкрадені гроші влада кредитувала Україну, ще й одержувала проценти. Хіба таке може вкластись у голові?
Так от! Сага від Al Jazeera продовжується.
На вкрадені гроші колишня влада кредитувала Україну - розслідування «Аль-Джазіри»
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этот демчук плагиатор. Буквально с подобными сравнениями эту ситуацию я объяснял лолиботу под ником ди ги .
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Так в чём проблема? Ссылочка на его страницу и данный пост есть. С удовольствием почитаю, что он на претензию ответит.
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Не приходя в сознание после пгаздников?
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вретивывся. это раньше у него были другие кодовые имена , как то "алкокоматоз", дырявая кружка" и " тот кто уже не боится агента фобос и деймос".
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Деньги Овоща конфискованы и поделены между Лолитой и Овощем... Все довольны.
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и тут агента лолиты "Алкаша" понесло.....
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ой... плешивая выхухоль будет заслушивать доклад зеленого гениального змия?
один одного за ... фаберже... крепко держат... не до смеха
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Судя по дому Луценко ,конфискация прошла вполне успешно ... Комитет ВР по нацбезопасности слушает доклад Луценко о спецконфискации средств Януковича - Цензор.НЕТ 2381
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какое там! это не конфискация а целая 149я мощная реформа.
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150 реформа! не применшуйте заслуг харанта

149 було - оголошення про початок 150 реформи!!!

совість майте(( людина старається, рішучі реформи проводить, нечуваних успіхів досягнуто у всьому..а Ви?! от так взяли й одним постом перекреслили всі старання((
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согласен. я просто столько не выпью.
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Доклад? а надо бы чтоб следователь Показания Обвинямого Луцыфера, а Баба Яга сидела и потела возле клетки.
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а вечеоком, они все вместе завалятся в закрытый элитный развлекательный комплекс и давай смеяться над лохторатом для которого спектакль сыграли.
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классно как. Агент "алкаш" только что заявил что агент "пьяная жаба" не уиноуата.
И что вретивывсе. И даже выкрикнул слава краматорскому суду, самому справедливому суду в галактике.
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с утра маленькая 250 , а в обед большая 1500, утром ну очень маленькая 250 , зато в обед ну очень большая 1500....
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Ну и хари в этом комитете, чего стоят только бабуины винник , тетерук, савченко, плейшнер. Какой-то зоопарк!
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плейшнер в смысле агент лолы "плешивый снайпер" ?
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танюша черновол со справкой...хотя её поведение и так говорит о неадекватности.....
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Не вміє Юрік красіво брехати: очі бігають, пика червона, рухи неприродні.
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так это обычное состояние агента "алкаша".
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Ти краще скажи кого посадив, чмо чотириоке?.. Чому Пашинський не в наручниках?..
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Так там пів комітета треба відразу садити. Тут тобі і гадя, і пашинський, і тетерук тощо.
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Пытается напирать как раньше, тужится, памперс наверняка одел чтоб не всраться прилюдно...Орёт что идёт его дискредитация по всем ТВ...Все ТВ вам лояльны и подконтрольны сцуко.
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и после всего вы верите словам этих честных проходимцев да любой доклад это сладкое продолжения життя по новому а мы за 4 года все увидели врать торговать врать красть опять врать и морду кирпичом на всю критику и мира и страны главное звон монет в кармане а какие они с кровью без крови не имеет значения отсутствие совести обеспечивает спокойную жизнь
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а про собачий вальс доклад был???? вон на русо.сру засветился танцор диско
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР по нацбезопасности слушает доклад Луценко о спецконфискации средств Януковича. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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