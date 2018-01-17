 "Бюджетникам" в ОРДЛО прекратили выплаты надбавок и задерживают зарплаты, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

Поданным украинской разведки, уменьшение объемов финансовой помощи заставило руководство "республик" минимизировать расходы на содержание местных "бюджетных" учреждений, организаций и предприятий: "С начала года прекращены выплаты премий и надбавок бюджетникам, вдвое уменьшены выплаты по безработице лицам, которые находятся на учете так называемых "бирж труда", с задержкой в ​​месяц будут финансировать вообще все фейковые "республиканские государственные учреждения"".

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"Дефицит бюджета псевдореспублик предполагается покрывать за счет активизации деятельности так называемых "контролирующих и правоохранительных органов ДНР", которые получили указания усилить "работу" с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса", - сообщили в ГУР.