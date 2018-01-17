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 "Бюджетникам" в ОРДЛО прекратили выплаты надбавок и задерживают зарплаты, - ГУР

Российское руководство с четвертого квартала 2017 существенно уменьшило объемы финансовой помощи так называемым "республикам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

Поданным украинской разведки, уменьшение объемов финансовой помощи заставило руководство "республик" минимизировать расходы на содержание местных "бюджетных" учреждений, организаций и предприятий: "С начала года прекращены выплаты премий и надбавок бюджетникам, вдвое уменьшены выплаты по безработице лицам, которые находятся на учете так называемых "бирж труда", с задержкой в ​​месяц будут финансировать вообще все фейковые "республиканские государственные учреждения"".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На оккупированных территориях начато преследование и аресты лиц, которые вернулись к боевикам "ДНР", после обмена пленными, - штаб АТО

"Дефицит бюджета псевдореспублик предполагается покрывать за счет активизации деятельности так называемых "контролирующих и правоохранительных органов ДНР", которые получили указания усилить "работу" с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса", - сообщили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3044918
 
 
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В рузгом мире за трудодни принято работать, какая зарплата?
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и всегда можно санкционного на свалке накопать....
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не будь идиотом, Украина им социалку исправно платит и харчует!
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Так уже вывалили на митинги недовольства? Хунта верни пенсии! Киев плати нам зарплаты!
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Вначале их заманили на российскую свалку, теперь просто бросили и предали. Скоро объявят Лугандон городом российской славы.
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срочно нужно принять закон - и спасать ОРДО за счет граждан Украины, то есть пеця должен срочно выполнить это задание
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"Дефицит бюджета псевдореспублик предполагается покрывать за счет активизации деятельности так называемых "контролирующих и правоохранительных органов ДНР", которые получили указания усилить "работу" с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса", - тобто підприємці ( окрім торговців ніяких підприємців нема) можуть закриватись.
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Я то думаю почему барыга завопил и засуетился с срочным принятием закона о спасении тамженаших людей. Хуйло урезал финансирование боевикам. Сейчас скинемся и срочно отправим на Лугандонию десять фур с наличкой.
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А тут раптом посол США запропонувала Україні відновити соц. виплати одловцям...
Збіг ?
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И тут некоторые обязательно зраду найдут!
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...Поданным украинской разведки... - цитата

а у нашей разведки есть уже подданные...? "Бюджетникам" в ОРДЛО прекратили выплаты надбавок и задерживают зарплаты, - ГУР - Цензор.НЕТ 323
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У каждого разведчика - 2 раба. И целая сеть секретных вассалов
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Бг-ггг...Помечтали и - по камерам... На том стояла и будет стоять рабсия...Ну, шо , орки, украл, выпил - в тюрьму?...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Я так понимаю, блокада таки эффективна. Сейчас пойдут вопли блока панамских патриотов, что там наши люди. И будут зубами отстаивать, что перемещение грузов туда это не торговля на крови.
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Если обезьяны и наши предки - то дальние. А у ОТСОСовцев генотип схож только с инфузориями. Так что нашими они быть не могут, что б там не кричали "торговые партнеры".
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Вспомните 2014... За что боролись, на то и напоролись...

- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла?
- От Киева, где княжие хоромы.
- А «Русский мир»? Откуда взялся он?
- От долбоёбов с лишней хромосомой!
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Так в Украине тоже бюджетникам за январь задерживают, совпадение？
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За талоны работать надо!
Продуктовый норматив:
- 0,5 буханки серого хлеба с опилками
- 1 кг репы либо брюквы
- 1 упаковка перловой крупы
- 0,5 кг собачатины 5-й категории (с досками и гвоздями, т.к. рубится вместе с будкой)
- 1 флакон настойки боярышника
- 1 пачка сигарет "Донской табак"

Борщевой набор (картофель, лук и баклажаны) на данный момент не предвидится - "это амбитные планы" (с) Захарченко
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Какой борщевой... кислая капуста и вода для СЧей.
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Могу сдать им СЦЫ для амбитных планов.
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Цензор второй раз за день пробивает нас на слезу по несчастной доле обезьян ОРДЛО..
Ну ладно .. Мы рыдаем втоооорой раз !
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"Бюджетникам" в ОРДЛО прекратили выплаты надбавок и задерживают зарплаты, - ГУР - Цензор.НЕТ 2185А я ужо подумал, что один такой сердобольный. Сейчас доем и впаду в истерику от жалости к приматам.
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Ай, и не говорите... Благая весть, если не сказать, шо потешная.
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В данном случае противоречия нет. Вот такая гибридная новость.
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какие противоречия - это слезы счастья.
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Зы ... пусть хутин пуй гибридит на лугандонии насчет зарплаты... А нам еслим весело с того , то до слез... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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которые получили указания усилить "работу" с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Бюджетникам" в ОРДЛО прекратили выплаты надбавок и задерживают зарплаты, - ГУР
 
 
 
 
 
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