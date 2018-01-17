 "Бюджетникам" в ОРДЛО прекратили выплаты надбавок и задерживают зарплаты, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.
Поданным украинской разведки, уменьшение объемов финансовой помощи заставило руководство "республик" минимизировать расходы на содержание местных "бюджетных" учреждений, организаций и предприятий: "С начала года прекращены выплаты премий и надбавок бюджетникам, вдвое уменьшены выплаты по безработице лицам, которые находятся на учете так называемых "бирж труда", с задержкой в месяц будут финансировать вообще все фейковые "республиканские государственные учреждения"".
"Дефицит бюджета псевдореспублик предполагается покрывать за счет активизации деятельности так называемых "контролирующих и правоохранительных органов ДНР", которые получили указания усилить "работу" с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса", - сообщили в ГУР.
Збіг ?
а у нашей разведки есть уже подданные...?
- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла?
- От Киева, где княжие хоромы.
- А «Русский мир»? Откуда взялся он?
- От долбоёбов с лишней хромосомой!
Продуктовый норматив:
- 0,5 буханки серого хлеба с опилками
- 1 кг репы либо брюквы
- 1 упаковка перловой крупы
- 0,5 кг собачатины 5-й категории (с досками и гвоздями, т.к. рубится вместе с будкой)
- 1 флакон настойки боярышника
- 1 пачка сигарет "Донской табак"
Борщевой набор (картофель, лук и баклажаны) на данный момент не предвидится - "это амбитные планы" (с) Захарченко
Ну ладно .. Мы рыдаем втоооорой раз !