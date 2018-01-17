 "Хочется сказать откровенно - заигрались...", - Сюмар о рассмотрении в Раде закона о деоккупации Донбасса 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге написала нардеп (НФ) Виктория Сюмар, комментирую события в Раде, где второй день рассматривают поправки к законопроекту о деоккупации Донбасса.

"Принять этот закон оппозиция справедливо требовала последние полтора года. И сейчас делает все возможное, чтобы затянуть и, могу предположить, сорвать его ... Почему? Потому что такое тщательное, внимательное зачитывание своих поправок, когда ни одна из них (!) за полтора дня не была принята - просто не может иметь другой цели", - считает Сюмар.

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По ее словам, если бы нардепы работали на результат и хотели принять закон со своими принципиальными замечаниями, то нужно было взять 3-5 принципиальных позиций и объявить их требованиями определенной фракции.

"Мол, сначала пусть большинство принимает эти конкретные поправки, и с ними мы голосуем за закон. И это все вполне можно было сделать вчера в первой половине дня. Но вместо этого - затягивание голосования закона до четверга... И пусть горит пеплом, что много важных экономических законов при этом уже не будут приняты на этой неделе. Важнее без толку зачитать свои правки. Это та ситуация, когда хочется сказать откровенно - заигрались... Война - это немного не та тема, вокруг которой надо танцевать ритуальные политические танцы в формате "власть-оппозиция", - пишет Сюмар, подчеркивая, что в этой ситуации значительно уместнее было бы показать единство в отстаивании государственных интересов.

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"Нельзя "танцевать с подскоком" над документом, который впервые на уровне закона определяет РФ государством агрессором и создает реальные предпосылки для освобождения украинского Донбасса от оккупации. Нельзя кричать, что надо называть "вещи своими именами" и затягивать принятие этого законопроекта. Нельзя апеллировать, что мол, там нет слова "война", не объявив перед тем войну РФ соответствующим правовым актом", - пишет Сюмар.

По ее мнению, принятие этого документа - это демонстрация субъектности украинского государства.

"Это демонстрация всем - и РФ, и нашим международным партнерам - что Украина готова максимально усиливать свои позиции в противодействии оккупанту и освобождении своих территорий. Провал документа будет означать одно - роспись в том, что украинские политики и парламент не в состоянии давать хотя бы базовые ответы на ключевой вопрос современности - обеспечение суверенитета и независимости, установление мира. И тогда очевидным будет существование страны в формате только внешнего управления...", - резюмировала Сюмар.

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Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.



Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.



6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.



За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.



Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".



Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.