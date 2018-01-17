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 Политика Украины
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 "Хочется сказать откровенно - заигрались...", - Сюмар о рассмотрении в Раде закона о деоккупации Донбасса 

Принятие закона о деоккупации Донбасса будет демонстрацией и РФ, и международным партнерам, что Украина готова максимально усиливать свои позиции в противодействии оккупанту и освобождении своих территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге написала нардеп (НФ) Виктория Сюмар, комментирую события в Раде, где второй день рассматривают поправки к законопроекту о деоккупации Донбасса.

"Принять этот закон оппозиция справедливо требовала последние полтора года. И сейчас делает все возможное, чтобы затянуть и, могу предположить, сорвать его ... Почему? Потому что такое тщательное, внимательное зачитывание своих поправок, когда ни одна из них (!) за полтора дня не была принята - просто не может иметь другой цели", - считает Сюмар.

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По ее словам, если бы нардепы работали на результат и хотели принять закон со своими принципиальными замечаниями, то нужно было взять 3-5 принципиальных позиций и объявить их требованиями определенной фракции.

"Мол, сначала пусть большинство принимает эти конкретные поправки, и с ними мы голосуем за закон. И это все вполне можно было сделать вчера в первой половине дня. Но вместо этого - затягивание голосования закона до четверга... И пусть горит пеплом, что много важных экономических законов при этом уже не будут приняты на этой неделе. Важнее без толку зачитать свои правки. Это та ситуация, когда хочется сказать откровенно - заигрались... Война - это немного не та тема, вокруг которой надо танцевать ритуальные политические танцы в формате "власть-оппозиция", - пишет Сюмар, подчеркивая, что в этой ситуации значительно уместнее было бы показать единство в отстаивании государственных интересов.

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"Нельзя "танцевать с подскоком" над документом, который впервые на уровне закона определяет РФ государством агрессором и создает реальные предпосылки для освобождения украинского Донбасса от оккупации. Нельзя кричать, что надо называть "вещи своими именами" и затягивать принятие этого законопроекта. Нельзя апеллировать, что мол, там нет слова "война", не объявив перед тем войну РФ соответствующим правовым актом", - пишет Сюмар. 

По ее мнению, принятие этого документа - это демонстрация субъектности украинского государства.

"Это демонстрация всем - и РФ, и нашим международным партнерам - что Украина готова максимально усиливать свои позиции в противодействии оккупанту и освобождении своих территорий. Провал документа будет означать одно - роспись в том, что украинские политики и парламент не в состоянии давать хотя бы базовые ответы на ключевой вопрос современности - обеспечение суверенитета и независимости, установление мира. И тогда очевидным будет существование страны в формате только внешнего управления...", - резюмировала Сюмар. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 700 поправок подали к законопроекту о деоккупации Донбасса, - Ирина Геращенко

Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.

6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.

За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.

Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".

Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3044917
 
 
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Это совсем не такой закон, как требовала Самопомощь. Соевая Лолита опять врет всем в глаза.
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Це вона про порошенка та яценюка та їхніх депутатів! Загрались вони вже давно, коли прописали в законі обмеження прав громадян без оголошення Воєнного стану!!!! Вже давно потрібно ввести Воєнний стан і повернути ситуацію в правове поле!
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Точно.. заигрались "патриоты" в Раде из БПП и НФ - готовят себе старт на Ростов !!!! "Хочеться сказати відверто - загралися ...", - Сюмар про розгляд у Раді закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 5507.
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Если введут военное положение то будет правовая основа задавить любое сопротивление существующей власи. Т.Е ни выборов, ни права на демонстрации, комендантский час, влево-вправо, открываем огонь по гражданским лицам. Кому это выгодно? Украинским патриотам? Украинской демократии? что еще, козуленька высосал ты из чресел на Кадыровском мосту? Специально для тебя с большой буквы К)
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Воєнний стан потрібен для солдат та офіцерів на фронті, щоб вести бойові дії в правовому полі. А в тилу якось розберуться з владою, головне щоб Україна ще була на мапі! Влада сама втече як введуть воєнний стан, бо як же ж вона буде літати на Мальдиви та торгувати з терористами, так же ж можуть і повісити!
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Военный стан потрибен твоему залупоголовому фюрреру, чтобы дать возможность Ахметову Порошенко задавить демократию и пересадить инакомыслящих. Очистить поле для мирного ввода войск в Украину. если ты обеспокоен правовым статусом ВСУ то почитай законы, там все прописано. Ты их читал? Или будешь мне про посаженных солдат говорить? Много пересадили? А при военном положении их вообще могут шлепнуть ни за что.
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Коли Е...ТуТ и Е...ТаМ,ногами поздно трясти,кто с опытом работы,тот Головой работает..
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Лолитососы... зачем спамите??? Правда очи коле?? "Хочеться сказати відверто - загралися ...", - Сюмар про розгляд у Раді закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 9672..
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лолиту в бордель, свиту на фонари
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Почти согласен.. но лола должна остаться со свитой !!!! .
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Висеть на первом, самом нарядном и крепком фонаре
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Трусы только не забудь запасные взять перед тем как вешать пойдешь, на всякий случай если усерешься.
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Делишься опытом. Именно так с тобой произошло, когда ты штору вешал？
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Нет, видел таких как ты когда их отрывали от милого анусу кресла и окунали в гущу реальных событий
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Было заспамлено соевыми - Это совсем не такой закон, как требовала Самопомощь. Соевая Лолита опять врет всем в глаза.!!!! не ндравиться???? а?? "Хочеться сказати відверто - загралися ...", - Сюмар про розгляд у Раді закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 4148...
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Законы от лолиты не выгодны Украине. - Только жесткими санкциями можно довести рашку до безумия ,нищеты и на штыках забрать свое.
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Тільки 76 народних депутатів проголосували за визнання ЛНР/ДНР терористами!
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Остальные готовят себе старт на Ростов !!!! если выйдет...? "Хочеться сказати відверто - загралися ...", - Сюмар про розгляд у Раді закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 6252!
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Знову ті підкилимні інтриги..
Суспільство виключили із обговорення, інформацію отримуємо лише постфактум.
Все робиться для того, щоб віддалити війну і замутити гібридний мир на Донбасі чи як?
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Ксюша, ты голосовала? Значит ты доверила депутату выражать твои чаяния в высшем законодательном органе. За кого голосовала того и получила. Позови Хуйлецо если что, он специально для таких как ты проведет рехверендум и будешь выражать свою волю в очереди за говяжьими анусами. 11.80 будут тебе казаться заоблачными деньгами, а комп непозволительной роскошью
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Алехандрро дон Горобець, так, я голосувала. Але. Мої в раду не потрапили.
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Страшилка обрезалась, тюнинговалась и везде прётся, хрень городит типа патриотичную.А в реале придворную ересь шпарит.
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Что-то давно не говорят, что я бл*дь. Теряю популярность. © Фаина Раневская
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Сюмар скурвилась. Несите следующую
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да не "заигрались", а это вообще все, на сто способны представители народа во власти делегированные туда украинцами, когда действуют в условиях полного отсутствия вменяемых представлений о том, что вытворяют. Фактически, Рада это этакий ублюдок, паразит, который гадит и портит все с чем имеет дело прикрываясь заявлениями об интересах народа Украины, о котором не знает вообще ничего, ничегошеньки, у депутатов даже просто общего определения для народа нет. Народ их нанял во власти свои интересы представлять, а они даже кто такой этот самый народ не знают. Это типа как исполнительный директор не знает кто такой учредитель компании и делает от его имени все то, что только ему самому выгодно прикрываясь тем, что с учредителем лично не знаком. За задник ноги и головой об забор за такие шуточки надо бы.
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да хоть как-то начать бы уже, хотя бы с доступных объяснений чем это все в итоге чревато, ведь каждый день люди гибнут и страдают только потому, что кто-то глаза на очевидные вещи ради выгоды своей закрывает
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Та нет,не заигрались а зажились вы на этом свете,пора и честь знать...
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хочется сказать откровенно - ОХУ@ЛИ!
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в законі немає дати початку агресії і окупації

в законі лнр/дрн не признаються терористами

в законі є велике бажання торгувати

так хто грається ?
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В НАРОДНЫЕ ХРОНТОВИКИ принимают только ДАУНОВ и ДЕБИЛОВ?
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еще ворюг, гопоту, бандюков........но типа падриотов.
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кацапсина - нах иди.. без козломордых дидов разберёмся !!!
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не напрягай лишнюю хромосому, придворный ты бля ублюдок.
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"Хочеться сказати відверто - загралися ...", - Сюмар про розгляд у Раді закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 3012 .. это то я придворный???? тогда это то ты точно недоносок-ублюдок!!!! БАРЫГ и ВАТНИКОВ - на кол !!!
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Я вот не пойму, как возобновление торговли и финансирование боевиков с украинского бюджета может максимально усиливать свои позиции в противодействии оккупанту и освобождении своих территорий???
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***
Встречаются два депутата в коридоре Рады.
Один спрашивает другого:
- Что, тоже никак заснуть не можешь ?
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Вика, а почему рада не захотела разрывать отношения с россией, если россия оккупанты? популизм и словоблудие, а на деле пшик... и об..кались
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Патамушта ПОЦриоты а не патриоты !!! За революцию гибнут романтики а её плодами пользуются негодяи и подлецы.. как и в нашем случае !!! В украинцев потом был хороший шанс на выборах но они пока ещё лохи в демократии и потому поверили словам подельника Яныка - лоле!!!
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По мнению соевых, тот кто не хочет разрывать отношение с Рашкой тот агент кремля "Хочеться сказати відверто - загралися ...", - Сюмар про розгляд у Раді закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 6693
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А ведь ЯнукОвощ тоже мог жить в Шоколаде,но Жадность всех Ума Лишает...!
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Януковощ тупой. Он что делал то и говорил. барыга же торгаш с полувековым стажем. Торгаши никогда не делают то что говорят.
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Я в юриспруденції не сильний, вирішую просто - якщо ці проти законопроекту, то я за.

"Хочеться сказати відверто - загралися ...", - Сюмар про розгляд у Раді закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 3674

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Пуста зала і ні одної підтриманої поправки за два дні. Багато з яких слушні. Вже зрозуміло, що на фінальне голосування загонять биків,які проголосують. Тільки хочу нагадати, що таке вже було. І те, що створили такий фарс з принципового для країни голосування просто так не минеться.
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"... И сейчас делает все возможное, чтобы затянуть и, могу предположить, сорвать его ... Почему?... "
А вот почему...

http://zavarzin.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
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Кацапику, випий Бояри і узбагойся с Міром. Так, Зрада-зрадіще, все зрада, і Зрада завела Україну з ТайожноГо Саюза в ЄС. Второпав, простєкломоєний?.
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Частично цитирую
...В отличии от Порошенко, занятого в основном вопросами удержания табуретки и подгребанием бабла, Путин занят стратегическим лично для него вопросом - выживанием. Санкции США не остановить,решение ООН о признании Рссии агрессором есть, окно возможностей стремительно сужается, но даже это уже не главное. Под санциями можно прожить, бросить клич "Кругом враги" и продолжать вилять, изворачиваться и ждать своего часа.
Но есть одно "НО"... Над всем этим начинает подыматься очень интересная тема - распространение юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге на действия руководства России в Украине. Если это произойдет, то с господином Путины не будут разговаривать даже обитатели азиатских сточных канав... И в этом вопросе Украина - главное звено. Законодательное признание Украиной России страной агрессором, а события на Востоке Украины - войной, может поставить окончательную точку в существовании путинского режима.
Это понимает Путин и это понимает Порошенко.
Но Порошенко не нужен крах России - ему нужны деньги, доступ к заводу в РФ и украинские военнопленные, на освобождении которых он решил поднять свой рейтинг. И за это он будет бороться на стороне Путина против Запада, начихав на борьбу с коррупцией, реформы и интересы Украины.

Первый этап договоренностей - обмен пленными прошел.
Второй этап - непринятие Закона о деоккупации в невыгодном для России виде начинается завтра. Для стимуляции Порошенко Россия запустила через Грузию маленький кусочек документов (липовых на всякий случай) имеющихся в их распоряжении. И вот уже вечером уже вечером в АП собрались "Оппозиционный блок". "Воля народа" и прочие.
Третий этап - при прохождении второго, очередной массовый обмен пленными.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хочется сказать откровенно - заигрались...", - Сюмар о рассмотрении в Раде закона о деоккупации Донбасса 
 
 
 
 
 
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