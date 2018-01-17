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 Политика Украины
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 Прокуратура АРК объявила в розыск семь бывших крымских депутатов

Прокуратура АРК объявила в розыск 7 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

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Бывшие члены парламента Крыма "предоставляли России и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

"Результатом предоставления такой помощи стало вхождение территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшей оккупации полуострова", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, на данный момент "готовятся ходатайства о предоставлении разрешения на задержание (депутатов) с целью их привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

По состоянию на декабрь 2017 года в розыск были объявлены 75 бывших депутатов Верховной Рады АРК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044916
 
 
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а как это соотносится с мыролюбством, мышыбратством и тамженашилюдством агента лолиты?
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В Україні вільно себе почувають вселякі Вілкули , Новинські , Гепи та Допи , а ця пгокуготуга розшукує вселякіх фантомів !!!)))
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пгокуготуга это явочная квартира агента лолиты "алкаша"?
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