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 На территории воинской части в Киеве в результате ДТП погиб военнослужащий

16 января 2018 на территории вещевого склада одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины в г. Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"По предварительным данным, прапорщик К. закрывал ворота хранилища возле которого находился автомобиль КАМАЗ 5320, в который было отгружено имущество. Вышеуказанный автомобиль должен был отъезжать от хранилища, но резко двинулся обратно в сторону ворот хранилища, прижав военнослужащего К. к воротам, в результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения", - сказано в сообщении. 

Сообщается, что военнослужащий был срочно доставлен в ближайшее отделение травматологии городской клинической больницы.

Несмотря на усилия врачей, телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

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На место происшествия сразу выехали оперативно-следственные группы Святошинского УП ГУНП в г. Киеве и военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

По данному факту Главным управлением Национальной полиции в г.. Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона осуществляется процессуальное руководство в указанном уголовном производстве.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3044911
 
 
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Дуже шкода...
Земля пухом..
Співчуття рідним та близьким.
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Реально жаль! Очень глупо. Поддерживаю. Земля пухом.
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постоянна причина в армии. посадят молодого солдата за руль. Тот оставит на задней скорости, а потом, этот идиот, не снимаючи с скорости заводит машину...
Вторая причина тупых смертей, это накачивание колес баллонами с кислородом...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории воинской части в Киеве в результате ДТП погиб военнослужащий
 
 
 
 
 
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