 Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проанализировать планы НАК "Нафтогаз Украины" - как основного поставщика газа в Украину - по стоимости топлива, которое планируется к импорту в последующие периоды.

Глава Правительства озвучил поручение, комментируя информацию некоторых СМИ о неизбежном росте цены на газ уже с апреля.

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В частности, обращаясь к руководителю Минэнергоугля Игоря Насалика, Владимир Гройсман спросил: "СМИ говорят о том, что вы инициируете увеличение цены на газ? Нет? То есть вы не инициируете поднятия цен на газ! Это хорошая новость для СМИ: Минэнергоугля не предлагает поднятия цены на газ ... И пригласите "Нафтогаз", по какой цене он нам может поставлять газ для населения. Пригласите официальную информацию. Конкретную цифру. Мы ее потом обнародуем ".