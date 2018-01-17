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Все про:Нафтогаз (2373) Гройсман (3767) Минэнергоугля (499) Насалик (146)

 Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз"

Глава правительства поручил выяснить планы относительно цены на газ в последующие периоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проанализировать планы НАК "Нафтогаз Украины" - как основного поставщика газа в Украину - по стоимости топлива, которое планируется к импорту в последующие периоды.

Глава Правительства озвучил поручение, комментируя информацию некоторых СМИ о неизбежном росте цены на газ уже с апреля.

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В частности, обращаясь к руководителю Минэнергоугля Игоря Насалика, Владимир Гройсман спросил: "СМИ говорят о том, что вы инициируете увеличение цены на газ? Нет? То есть вы не инициируете поднятия цен на газ! Это хорошая новость для СМИ: Минэнергоугля не предлагает поднятия цены на газ ... И пригласите "Нафтогаз", по какой цене он нам может поставлять газ для населения. Пригласите официальную информацию. Конкретную цифру. Мы ее потом обнародуем ".

Источник: https://censor.net.ua/n3044910
 
 
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план содрать три шкуры, пока смогут платить, чего там выяснять , аж смешно Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7330
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Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз" ОНИ НА РАЗНЫХ ПЛАНЕТАХ ЖИВУТ ПОНИМАЕШЬ?
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я все понимаю, только предьяву Гройсману ты решил под моим коментом дать Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4807 - двозначно понимаешь ли, вот я и требовал обоснование ты к кому
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Почему Лолита поставила на должность премьера именно дибилоидного клоуна Гройсмана?
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А разве уровень лолиты выше ? Где он только уже не палился. Был бы народ погорячее,уже давно бошку свернул бы.
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Наверное, что бы Лолита выгдядела на фоне дауна Гройсмана, интеллектуалом
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Так, в ходе заседания, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что украинские СМИ активно муссируют тему повышения стоимости газа для бытовых потребителей, которого якобы требует Минэнерго. "Средства массовой информации пишут что Вы (Минэнерго-ред.) инициируете поднятие цены на газ? А я вообще об этом ничего не знаю. Так ли это?", - сказал глава правительства. В свою очередь Насалик ответил, что это не соответствует действительности. "Это абсолютная глупость. Этот законопроект, который будет рассматриваться…он не имеет никакого отношения к повышению цены на газ. Мы не инициируем повышение цены на газ", - сказал Насалик.
Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2662
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Это как? - " Пригласите официальную информацию."? По какому? Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1750
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Це базарна "фєня" , ти нічого не сєчєшь в мовознавстві !!!)))
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Короче почти 100% цену поднимут, только виноватым сделают Нафтогаз или МВФ, а Гройсман тут не причём.
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И Юля, и Соболев, и Семенченко........и все....мешают спокойно пилить бюджет, негодяи......
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Странный Гнойсман человек. Сам назначает цены на газ сам удивляется. Он что со своей головой не дружит?
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Смешно. Директор базара сегодня в ударе. Ну его и прёт на любые темы.
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Газ агрессора , не будет повышаться в цене ... До апреля . Готуйте гаманцi , патрiоти Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6325
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Сёма, скажи Арону, чтобы он сходил к Розе и спросил, почем её Изя брал рыбу на Привозе.)))
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У нас один поставщик газа . У нас один поставщик электроэнергии . У нас один поставщик воды . У нас всё , как не у нормальных людей .
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И это не поможет, у нас множество поставщиков горючего. но цена примерно одинаковая. В нашем районе фирма платила высокие зарплаты сельхозработникам и выплаты за паи 18 тыс. Сейчас поставили в стойло - 16 тыс и снизить зарплаты, как у остальных.
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Ну кино ,ну цирк,ну представление .Только платим за ВСЁ это мы а они на Мальдивы и ржут с лохов до полусмерти ....
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Вот бы соевые платили за газ по честным и переможним тарифам лолиты, а все остальные - про грабительской цене косатой воровки.
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Да уж. При Бабе Ю тарифы и вообще не интересовали, не было массового психоза в стране после получения платёжек.
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Я согласен.
кстати, немного похолодало и я решил перенастроить газовый котел, там есть два режима включения при разной мин температуры в системе, так оказалось, что настройки такие как нужно, но кпд не то. Другими словами газ нам втюхивают бодяженый
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Главное не объём. за который платим, а калорийность. Был же эксперимент ТВ. У нас и в Италии взяли чайники 1.5 литра одинаковые полностью, одинаковые горелки.........В Италии в 2 раза быстрее вода закипела.
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Та у меня как раз обьем. Чем ниже калорийность, тем больше я сжигаю, что бы нагреть квартиру
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Ето не страшно. Зато поставки товаров из Рашки у нас увеличились. Жытыпановаму.
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Если мы не смогли пойти в Европу так пускай хоть туда сходят наша електроенергия, лес и янтарь. Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3314 В прошлом году ходил в Киевенерго хотел поставить трехтарифный счетчик с ночным тарифом. Сказали не положено Не предусмотрено линиями електропередач и трансформатором. Зато поставлять електроенергию в Европу, крым и даунбас положено. Еб*л я такие рехвормы.
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Не пойму, Гройсмана не информирует о своих планах госкомпания? По важнейшим для общества ценам? Или от него ничего не зависит?
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К выборам начали готовиться, вон и Кравчук пламенную речь толкнул. Может тоже куда-то хочет?
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агент моссада "гнойный" лепит кривые отмазки?
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ціни і плани на них хоч на найближчих півроку то повинно було б вже давно бути у прем*єра перед носом Так само як і на базовий набір харчів А питати у Насалика чи Вовка про це - лиш показувати свій рівень не компетентності Базар...
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Овощь воровал с прибылей, эти мародеры воруют с убытков.
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Разжижение серого вещества на фоне передозировки сладкого.
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Вот такой у нас премьер, поручает спросить у компании почем они собираются продавать газ населению, просто нет слов.
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1) "НАБУ розкрило чергову схему розкрадання газу на 1,4 міліарда гривень". http://bit.ly/2EMN4GD
2) "Готується підвищення цін на газ для населення". http://bit.ly/2FI86r3
3) "Тепер українці будуть закуповувати газ у РФ за "привабливою цiною"http://bit.ly/2FOQMRu (у окупантів і вбивць наших громадян)".
4) "Чергову газову свердловину передали наближеним до уряду".
Що пов'язує ці чотири новини? Це відповідь на питання: чому багатюща країна в такій економічній і політичній дупі. І це ж відповідь на питання "через скільки нам полегшає?". "Нам полегшає" в в найкоротший термін ПIСЛЯ АРЕШТIВ ОСНОВНИХ "ЛОЛIТ". Просто богато сотен мільярдів залишаться у бюджеті і підуть не по кишенях, а Громадянам і Державі.
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Как странно! Премьера СМИ не услышали и упорно твердят своё:

В Україні підвищать ціну на газ для населення Уряд розробив нову формулу перегляду тарифів на газ для населення. Ціну газу підвищать на понад 8%. Більше платити за газ доведеться уже навесні.

Тож, якщо сьогодні за тисячу кубометрів українці платять від 4942 гривень, то навесні за цю ж кількість пального доведеться заплатити до 5352 гривень. Діятиме така ціна до 1 квітня 2019 року. А потім її знову перерахують.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Groshi/v-ukrayini-pidvischat-tsinu-na-gaz-dlya-naselennya-10666822.html
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4942 гривень...а звідки такі ціни...я плачу біля 7000грн. вже давно ...
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И кстати цензор, непечатай неправдивые фотографии. У нас газовые камфорки таким цветом не горят. Горят желтым, красны и еще разным говном но не такого чистого голубого цвета. У нас Барыга газ продает мерзкого качества и не очищенный как в Европе, чтобы больше себе карманы набить.Бывает минут десять ждешь пока чайник закипит на етой копоти.
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Это точно! Особенно страдал я, при приготовлении самогона. Красненькое пламя! Постоянно надо отстраивать температуру!
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В городах еще ничего. Приехал к родителям в село, они ждали наготовили, все на плите стоит, а кастрюли черные, как на резине готовили. Спрашиваю что такое, плита сломалась или что, они оворят, что у всего села плиты слгматься не могут. Говорят, приготовить то херня, а каждый день драить посуду задолбались.
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Опять не получается узнать мнение лолоботов. Ховаются
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они перегрупируются в ожидании новых документов от Рустави 2.
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***
Бывает, ковыряешься в носу, козявку никак достать не можешь, аж до крови расковырял.
И тут, херась, голос Гройсмана: "СМИ говорят о том, что вы инициируете увеличение цены на газ? Нет? То есть вы не инициируете поднятия цен на газ!"
И что ему в ответ рассказывать, если палец в носу застрял - только головой махать - может палец выпадет.... а он подумал, что я цену повышать не буду... вот смешной...
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В Днепре придумали новую фичу если нет счетчика присылают платежки с граничными нормами потребления газа. Все бы ничего только норма гарничная на 1 человека 18 м куб. по цене 7 гр. Покращують!
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Да забыл сказать все это в многоквартирном доме с 4х камфорной плитой без газовой колонки колонки.
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в Україні придумали ще новішу "фічу" ЗОННІ ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРИКИ В УКРАЇНІ НЕ МАЮТЬ НІЯКОГО ЗМІСТУ ...точніше діють до 100кВт ...а далі 1,6...і покуй вночі ти користуєшся чи в години пік ...чергове кидалово від вовчого нкрє ...
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И пригласите "Нафтогаз", по какой цене он нам может поставлять газ для населения. Пригласите официальную информацию. Конкретную цифру. Мы ее потом обнародуем ".- откаты нафтогаза,которым запрвыляют рашистсты, барыгам при власти в Украине руководят Украиной ее презом, премьером ВЗрадой и шкурными тарифами для украинского народа...
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Кстати, а кто знает судьбу председателя сельсовета, который четыре года посылал нах всех газовиков и не платил, пока ему не предоставят данные сколько у него в трубе газа украинской добычи и по конституции он его. Там четыре года с ним никто ничего не мог сделать
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газ горит красным цветом , начиная с 3.60 и чем дороже , тем желтее, а это уже не газ....плазма....а сикоко плазма ( диагональ 100 дюймов) стоит в йоганесбурге и + доставка+растаможка?
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Что у Нафтогаза спрашивать... Нафтогаз посредник с 2 млн зарплаты... Пусть у народа спросит... В Житомирской обл. за 1000 м3 / 6957.9 грн
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То шо , знову Гройсман сам себе переграв ?

22 декабря 2017того "В Украине в этом отопительном сезоне уже не будут пересматривать цены на газ для населения, очередное подорожание стоит ожидать следующей зимой. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, передает РБК-Украина."
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"Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны либо ответственно работать, или писать заявление об увольнении", - заявил глава Кабмина.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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