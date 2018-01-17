 Гройсман поручил выяснить цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проанализировать планы НАК "Нафтогаз Украины" - как основного поставщика газа в Украину - по стоимости топлива, которое планируется к импорту в последующие периоды.
Глава Правительства озвучил поручение, комментируя информацию некоторых СМИ о неизбежном росте цены на газ уже с апреля.
В частности, обращаясь к руководителю Минэнергоугля Игоря Насалика, Владимир Гройсман спросил: "СМИ говорят о том, что вы инициируете увеличение цены на газ? Нет? То есть вы не инициируете поднятия цен на газ! Это хорошая новость для СМИ: Минэнергоугля не предлагает поднятия цены на газ ... И пригласите "Нафтогаз", по какой цене он нам может поставлять газ для населения. Пригласите официальную информацию. Конкретную цифру. Мы ее потом обнародуем ".
кстати, немного похолодало и я решил перенастроить газовый котел, там есть два режима включения при разной мин температуры в системе, так оказалось, что настройки такие как нужно, но кпд не то. Другими словами газ нам втюхивают бодяженый
http://uainfo.org/blognews/1516110639-eksport-elektroenergii-iz-ukrainy-prodolzhaet-uvelichivatsya.html
2) "Готується підвищення цін на газ для населення". http://bit.ly/2FI86r3
3) "Тепер українці будуть закуповувати газ у РФ за "привабливою цiною"http://bit.ly/2FOQMRu (у окупантів і вбивць наших громадян)".
4) "Чергову газову свердловину передали наближеним до уряду".
Що пов'язує ці чотири новини? Це відповідь на питання: чому багатюща країна в такій економічній і політичній дупі. І це ж відповідь на питання "через скільки нам полегшає?". "Нам полегшає" в в найкоротший термін ПIСЛЯ АРЕШТIВ ОСНОВНИХ "ЛОЛIТ". Просто богато сотен мільярдів залишаться у бюджеті і підуть не по кишенях, а Громадянам і Державі.
В Україні підвищать ціну на газ для населення Уряд розробив нову формулу перегляду тарифів на газ для населення. Ціну газу підвищать на понад 8%. Більше платити за газ доведеться уже навесні.
Тож, якщо сьогодні за тисячу кубометрів українці платять від 4942 гривень, то навесні за цю ж кількість пального доведеться заплатити до 5352 гривень. Діятиме така ціна до 1 квітня 2019 року. А потім її знову перерахують.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Groshi/v-ukrayini-pidvischat-tsinu-na-gaz-dlya-naselennya-10666822.html
Бывает, ковыряешься в носу, козявку никак достать не можешь, аж до крови расковырял.
И тут, херась, голос Гройсмана: "СМИ говорят о том, что вы инициируете увеличение цены на газ? Нет? То есть вы не инициируете поднятия цен на газ!"
И что ему в ответ рассказывать, если палец в носу застрял - только головой махать - может палец выпадет.... а он подумал, что я цену повышать не буду... вот смешной...
22 декабря 2017того "В Украине в этом отопительном сезоне уже не будут пересматривать цены на газ для населения, очередное подорожание стоит ожидать следующей зимой. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, передает РБК-Украина."