 Муженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятия на вооружение Вооруженных Сил американских противотанковых ракетных комплексов Javelin", - говорится в сообщении.
Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.
Чи Джавеліники дійсно будуть ?
Навіть не знаю хто то.
Депутаты Верховной Рады Украины отказались внести правку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса.
Такое решение 17 января поддержали всего 72 нардепа.https://www.obozrevatel.com/politics/rada-otkazalas-razryivat-dipotnosheniya-s-rossiej.htm
Нет ни посла Украины в паРаше..ни и посла паРаши в Украине.....так что увы и ах...данная поправка ничего бы не меняла.....
Нет дипконсульств параши в Украине?Это вы у наших депутатов научились так врать , или они вас попросили?
Все должно быть официально зарегистрировано ,чтобы опираться на закон, а нам- так тем более, нет отношений? Подтвердите солидарность с народом законодательно.
Дипокнсульства и посольства это не одно и тоже.....
И разрыв дипотношений...он всего лишь убирает посольства в странах..но не убирает консульств...
Конства и посольства определены абсолютно разными международными конвенциями.... и у них абсолютно разные задачи и цели....
Посольство оно определяет взаимоотношения между государствами...
Консульство..это в первую очередь помощь людям....гражданам.....
Но они и без этого сыграют свою роль.....о каком либо наступлении обдроченцев или кацапов можно уже забыть....
В случае атаки...один выстрел..один танк...плюс маленький бонус... три дохлых винторогих ското в нем...
Пи88ец. Нахрена они тогда?
И в случае попытки прорыва....те из винторогих танкистов что останутся в живых..позавидуют мертвым....
- А если здачи даст?
- Он же верит, что мы его братья!!
- Аа, ну ладно, но если начнёт бить в ответ, то что будем делать?
- Скажем, что это уже не мы и вообще не сильно хотелось и драться