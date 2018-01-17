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 Муженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжения по разработке мероприятий в рамках подготовки к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятия на вооружение Вооруженных Сил американских противотанковых ракетных комплексов Javelin", - говорится в сообщении.

 Муженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Благодарны США за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН, - Порошенко

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3044906
 
 
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Америка спасибо. Народ Украины никогда не забудет Вашей братской помощи. Навеки с народом Америки
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і рівень життя при такій допомозі не забудемо і як президент на Мальдіви їздив під час зубожіння народу
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Це шо тонкий тролінг кацапні?
Чи Джавеліники дійсно будуть ?
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Помітила, як Носов трохи вище спалився?- Шкода що видалили. Буде скоро знову корчити з себе ;патріота; і писати про видатного грузинського реформатора і барижну владу.
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Нє, не бачила.
Навіть не знаю хто то.
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Джавеліни ,цє добре,а ось це -пгано,бо проти них Джавеліни не застосуешь-

Депутаты Верховной Рады Украины отказались внести правку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса.
Такое решение 17 января поддержали всего 72 нардепа.https://www.obozrevatel.com/politics/rada-otkazalas-razryivat-dipotnosheniya-s-rossiej.htm
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А дипотношений дефакто нет уже три года....
Нет ни посла Украины в паРаше..ни и посла паРаши в Украине.....так что увы и ах...данная поправка ничего бы не меняла.....
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что вы говорите?!
Нет дипконсульств параши в Украине?Это вы у наших депутатов научились так врать , или они вас попросили?
Все должно быть официально зарегистрировано ,чтобы опираться на закон, а нам- так тем более, нет отношений? Подтвердите солидарность с народом законодательно.
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Муженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin - Цензор.НЕТ 6215 Учите матчасть мадам....
Дипокнсульства и посольства это не одно и тоже.....
И разрыв дипотношений...он всего лишь убирает посольства в странах..но не убирает консульств...
Конства и посольства определены абсолютно разными международными конвенциями.... и у них абсолютно разные задачи и цели....
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Ну и для общего развития вам...на пальцах так сказать...

Посольство оно определяет взаимоотношения между государствами...
Консульство..это в первую очередь помощь людям....гражданам.....
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Депутаты Верховной Рады Украины отказались внести правку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса и заявили, что это компетенция МИД. Поэтому, чтобы и дальше Путинские бандиты не могли спокойно заезжать в Украину и убивать украинцев, ждем от МИД заявления о разрыве дипломатических отношений с Россией.
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Спокойно заезжать с Нового года уже не получится....только после снятия отпечатков копыт можно въехать....
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Ну хоть Джавелины на складах не сгорят, надеюсь.
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Придурки. Лучше бы склады на миллиарды долларов сохранили. Не страна, а цирковое шоу. На сцене дрессированная Муженка, обезьянка с джавелином. Аплодисменты.
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у вас в габоне с ракетами таки да ,абизянки таки кумедни
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Кругом враги. Патриот бди.
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Питання в тому чи попадуть джевеліни на передову, чи будуть на складах в резерві та чи не згорять "випадково" потім ці склади? Сумніваюся, що комплекси попадуть в АТО. А про результати поставок можна буде судити, коли на кордоні з лугандонією згорять пара-трійка кацапсько-бурятських танків чи БТРів. Все інше - піар з киданням лайна на вентилятор!
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Их калибр не позволяет им попасть на передовую.....
Но они и без этого сыграют свою роль.....о каком либо наступлении обдроченцев или кацапов можно уже забыть....
В случае атаки...один выстрел..один танк...плюс маленький бонус... три дохлых винторогих ското в нем...
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Их калибр не позволяет им попасть на передовую.....

Пи88ец. Нахрена они тогда?
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Как нахрена...??Это оружие сдерживания....
И в случае попытки прорыва....те из винторогих танкистов что останутся в живых..позавидуют мертвым....
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Пиар. По какой, по твоему, причине инициировали их передачу тогда же, когда начали конкретные шаги по легализации лугандона и его комбатантов в составе Украины?
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Список или перечень "шагов" вы тоже готовы озвучить..или просто так пернули в лужу ...для проформы...???
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тавариш прапоршик а крокодилы литают ? ты шо здурив ! а товариш капитан казав шо литають !- ха ,литають алэ низенько -низенько...
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У кацапов с подкацапниками пердалища пылают 😁🤣😃😆
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А как тебе удалось вылезти из унитаза? Вернись назад.
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- Иван, давай брату в спину вилы воткнём?!
- А если здачи даст?
- Он же верит, что мы его братья!!
- Аа, ну ладно, но если начнёт бить в ответ, то что будем делать?
- Скажем, что это уже не мы и вообще не сильно хотелось и драться
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а Дебальцево русня получила по самые помидоры, до сих пор их жени по всем канавам ищут трупы...
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а из под илловайска до сих пор не забрали сотни трупов всу и что? и где в дебальцево ты русских видел, диванный воин?
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то ви своїх іхтамнєтів, яких вже нєту, не забрали
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а как готовиться - руки помыть? и зачем к рпг7 готовиться?
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ох и повылазило казломодых.... Муженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin - Цензор.НЕТ 3641, то гибоны, то коты.... Муженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin - Цензор.НЕТ 3641
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Розпорядження створити котел, щоб "забути" джавеліни кацапам?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМуженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin
 
 
 
 
 
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