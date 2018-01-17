 Муженко распорядился начать подготовку к принятию на вооружение ПТРК Javelin

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятия на вооружение Вооруженных Сил американских противотанковых ракетных комплексов Javelin", - говорится в сообщении.

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Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.