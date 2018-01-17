 Еще один взрослый человек умер от кори в Одессе, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Стало известно о еще одной смерти от кори. В Одессе умер взрослый человек. В общем с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них - 4 детей. Мы продолжаем усиленные меры по вакцинации против этого опасного заболевания и призываем каждого внимательно следить за своим здоровьем", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что инкубационный период кори, когда симптомы еще не проявляются, составляет от 6 до 21 дня. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, который начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

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Также отмечается, что корь имеет серьезные осложнения: заболевания может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

"Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не имеет прививки. В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу", - добавили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 92 человек, из них 68 - дети.