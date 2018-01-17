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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Минздрав (1426) Одесса (4729) смерть (4546) корь (30)

 Еще один взрослый человек умер от кори в Одессе, - Минздрав

В Одессе от кори умер еще один взрослый человек, он стал седьмой жертвой заболевания с 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Стало известно о еще одной смерти от кори. В Одессе умер взрослый человек. В общем с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них - 4 детей. Мы продолжаем усиленные меры по вакцинации против этого опасного заболевания и призываем каждого внимательно следить за своим здоровьем", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что инкубационный период кори, когда симптомы еще не проявляются, составляет от 6 до 21 дня. Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, который начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

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Также отмечается, что корь имеет серьезные осложнения: заболевания может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

"Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не имеет прививки. В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу", - добавили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 92 человек, из них 68 - дети.

Источник: https://censor.net.ua/n3044903
 
 
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Слава Украине ! ! !
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В Одесу має приїхати міністр охорони здоров'я Супрун і особисто влаштувати перевірку на профпридатність всіх медичних чиновників Одеської області та Одеси! Повна професійна непридатність одеських лікарів призводить до жахливої смертності! Десятиліття медичної корупції призвели до повного колапсу медичних закладів Одеси та Одеської області! Медицина на Одещині нездатна вилікувати жодного тяжкохворого, смертність жахлива! Це звітність по кору показує нам реальну смертність, а якщо взяти інші хвороби, то це десятки та сотні померлих хворих які не були безнадійні!!!! Потрібне термінове втручання МОЗу!!!!
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Это Минздрав заставляет овуляшек отказываться от прививок?
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А чего ты так обрадовался , убогий ? Вовремя переболел ? В мире ещё много разных болезней . Береги себя , обладатель иммунитета от всех болезней . Ще одна доросла людина померла від кору в Одесі, - МОЗ - Цензор.НЕТ 767
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когда ты сдохнешь от неоказания медицинской помощи, вот тогда всё будет по дарвину
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только после тебя, лолитовская соска
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Йди зроби собі ще пару щеплень , може виводи зробиш правильні.
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Он был привит. Но причём тут Дарвин? Обычно Дарвина поминают те, кто не читал "Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь" Это даже не рядом, как и алкоголизм, который убивает в 10 000 раз больше украинцев.
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Необходимо прекращать эту шоколадную истерику.
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Нынешняя власть самая лживая и ублюдочная власть из всех, что были за последние 25 лет, нет вам веры, ублюдки ненажрущиеся.
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А шо , Кучма был ангелочком ? Грохнул Гонгадзе и Черновола и сделал вид , шо так и было ... Еще один взрослый человек умер от кори в Одессе, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1919
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Если только это, то реально ангелочек. Порошенко убил гораздо больше.
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Ну тогда нужно рассказывать про все - и про то сколько умирает от туберкулеза.
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Расскажи про смерти от алкоголизма. От алкоголя и болезней с ним связанных умирает 80% украинцев и что?
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Ну якщо ви алкоголізм і кір ставите на один рівень, то про що мова?
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от туберкулеза в Украине умирает примерно 6000 чел. в год, или порядка 15 чел. в день - ты что-то об этом слышала? При этом прививка от тубика не спасает.
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Від туберкульоза наразі помирають ті, хто не хоче лікуватися, або хто не слідкує за своїм здоров'ям і не робить вчасно флюрографію.Туберкульоз лікується.
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ты че, реально дура или притупленной прикидываешься?
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откуда у нищеты коим является 85% населения украины средства на дорогостоящий курс лечения от туберкулеза?
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А лікування від наслідків корі не "дорогостоящее"?
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Я тебе сейчас не про ликування, а про истерику объясняю. А знаешь сколько ежегодно регистрируется случаев заболевания туберкулезом?
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Та в темі про смерть людини від корі ти мені починаєш доводити,що нема нічого страшного в тій хворобі? Чи що ти конкретно хочеш сказати? Як буде тема про тубік, чи якісь інші захворювання- звертайся.
І піди пройди флюрографію і не валуй. Лікування тубіка не дорожче ніж лікування менінго-енцефаліта и серозного менінгіту.
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Корь естественно не так страшна как туберкулез... Но истерику про туберкулез не поднимает никто, а про корь - уже неделю всякие страшилки-пугалки все кто может несет с экранов телевизоров, через интернет... Нахрена? какой дибил такое придумал в период роста заболеваемости? Сейчас в прививочных кабинетах очереди - десятки людей сидят в очереди часами - в больницах, куда ходят не спортом заниматься - а больные люди лечиться, достаточно в такой ситуации одному заболевшему корью пару раз чихнуть в очереди - и получите несколько десятков больных, которые потом пойдут в коллективы. Кто будет отвечать за это дерьмо? - ты?
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За все те дерьмо будуть відповідати такі як ти. Які валують,що щеплення ні до чого.
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В нынешней ситуации власть должна была принять единственно правильное решение - продлить каникулы на пару недель - все, проблема была бы максимально решена. Что делает власть? - она наоборот делает все, чтобы запустить эпидемию кори...
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Речь про то, что от алкоголизма в год умирают десятки тысяч, а от кори единицы, да и то привитые, то почему визг со всех сторон про корь, а о главной причине смертности, тяжких преступлений, вырождений и прочего горя молчок? Я видел переполненные после праздников морги от пьющих, для меня вся эта корь, как мышиный пук. Поговори с работниками реанимации, они такого про алкоголиков расскажут, ты про корь забудешь, а пьющих у нас 80%.
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До чого тут алкоголізм і вірусна інфекція? Давайте ще про смертність на дорогах сюди приплетем. Морги "пьющих" мене не турбують. Це їх вибір.
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К тому, что оба лечатся, но на лечение алкоголизма нет ни одной программы, несмотря на огромные убытки для народа и государства, а вот с корью бегают, как дурень со ступой, хоть убытков никаких, да и проблема высосана из хера.

Со смертностью на дорогах доже надо бороться, вот в Норвегии в прошлом году на дороге не погиб ни один ребёнок, да и взрослых там единицы погибли, а у нас это просто геноцид. Почему все молчат, почему не перенимают ЭТОТ европейский опыт, а пытаются всучить ампулы с неизвестным бульоном за 300 гривень?

Нет. Алкоголизм - это 100% навязанный образ жизни. Никто сам по доброй воле никогда не начинал пить, как и колоться, впрочем.
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Ви різницю між інфекційними і соціальними хворобами здатні вітчути?
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А корь и дифтерия тоже навязанный образ жизни?
И в аптеке можно купить прививки от алкоголизма и наркомании?
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А знаешь почему тебя не стращают тубиком? Потому что туберкулез - это социальное заболевание, и единственный способ борьбы с ним - повышение уровня жизни населения))) Поэтому про тубик влясти рассказывать вкрай невыгодно, а вот про корь и ветрянку - тут можно как в индии или пакистане, или конго, папуа-новой-гвинее - притащить вагон укольчиков за бешенные бабки и истеричить через все средства сми, что укольчик - это спасение.
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Пусть в первую очередь взрослые идут - и делают прививки, так как для взрослых корь намного опаснее чем для детей. Почему все прут на прививку детей, а взрослые не хотят ширяться, кто может объяснить?
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Так ти ж в кожній темі верещиш,що щеплення нічого не дасть.
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иди колись, не теряй время - вакцин на всех может и не хватить.
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Та то я якось сама вже вирішу що мені робити. Мова не про мене. Мова про те, що ти змішав все до купи - кір, туберкульоз, тещу- маразматичку, до чогось сюди приплів "шоколадную истерику", потім почав волати, чого ж ті дорослі не "ширяються".
Піди собі зроби щеплення від нестачі мозку і елементарної освіти.
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Иди колись - не теряй время, истеричка)))))
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Просто я за тебя беспокоюсь - срочно иди колись.
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Так это он за врачами повторяет. А они правы, между прочим.
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Та я ж з вами через інтернет мережу спілкуюся. Навіщо?
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План по вакцинації треба виконувати , а не сачкувати .
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Это не в интересах пропрививочников. Доза инъекции с нейротоксинами для ребенка такая большая, что от болей и последствий не один день можно наблюдать реакцию на прививку. Но годовалый ребенок тебе об этом не расскажет и возможно не вспомнит. А из тех кто это испытание выдержал (не окачурился не дай бог), можно дальше в более позднем возрасте прививать.
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сколько здесь путинских казачков, цензор, куда бл смотришь?
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Народ , неполініться , забийте в гуглу "епідемія корі" чи щось подібне і продивіться інфу хочаби з 2010 того . Ці страшилки міжнародна фармакологічна мафія викладає регулярно .

Та кож там найдете і про просрочену вакцину , і про смерті від неї . І про оборутки Мінздрава , і про виділення коштів і тд .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕще один взрослый человек умер от кори в Одессе, - Минздрав
 
 
 
 
 
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