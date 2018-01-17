 Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он сообщил, что во вторник, 16 января, около 21:30 в полицию поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала разгуливает полураздетый гражданин в неадекватном состоянии и с расстройствами речи.

Прибыв на место, правоохранители нашли мужчину, который рассказал, что ему "жарко", и вызвали "скорую".

"Через некоторое время патрульные увидели, как к остановке общественного транспорта у вокзала подъехала карета скорой помощи. Старший наряда подошел к ним и выяснил, что они прибыли по их вызову, объяснил, куда подъехать к месту, где человеку требуется помощь, а сам пешком вернулся обратно. В это время гражданину стало хуже, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца. Однако "скорая" не сдвинулась с места. Прождав 20 минут, полицейский вновь подошел к карете "скорой" и снова объяснил, куда надо подъехать. И только после этого "скорая" подъехала на место происшествия, где врачи констатировали смерть гражданина", - написал Форостяк.

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По его словам, во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя.

"Бригада использовала нецензурную брань, они пытались курить в общественном месте и карете "скорой". В конце концов, полицейские пришли к выводу, что медики просто пьяны. Кроме того, они не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их", - добавил Форостяк.

В результате полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и задержали всю бригаду скорой. К доктору и фельдшеру, которые оказали физическое сопротивление полицейским, пришлось применить спецсредства – наручники. А после принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (у фельдшера 2.22 промилле), водитель машины был трезв.

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По данному факту на доктора и фельдшера были составлены административные протоколы по ст.173, 185 и ч.1 ст.179 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о возможном начале уголовного производства по факту непредоставления необходимой помощи лицу в беспомощном состоянии.

"Уверен, прокуратура Одесской области объективно подойдет к этому случаю и даст правовую оценку действиям этих медиков", - резюмировал Форостяк.

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