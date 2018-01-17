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 Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек

Сотрудники патрульной полиции Одессы задержали пьяную бригаду скорой помощи, чье бездействие привело к смерти человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он сообщил, что во вторник, 16 января, около 21:30 в полицию поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала разгуливает полураздетый гражданин в неадекватном состоянии и с расстройствами речи.

Прибыв на место, правоохранители нашли мужчину, который рассказал, что ему "жарко", и вызвали "скорую".

"Через некоторое время патрульные увидели, как к остановке общественного транспорта у вокзала подъехала карета скорой помощи. Старший наряда подошел к ним и выяснил, что они прибыли по их вызову, объяснил, куда подъехать к месту, где человеку требуется помощь, а сам пешком вернулся обратно. В это время гражданину стало хуже, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца. Однако "скорая" не сдвинулась с места. Прождав 20 минут, полицейский вновь подошел к карете "скорой" и снова объяснил, куда надо подъехать. И только после этого "скорая" подъехала на место происшествия, где врачи констатировали смерть гражданина", - написал Форостяк.

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По его словам, во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя.

"Бригада использовала нецензурную брань, они пытались курить в общественном месте и карете "скорой". В конце концов, полицейские пришли к выводу, что медики просто пьяны. Кроме того, они не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их", - добавил Форостяк.

В результате полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и задержали всю бригаду скорой. К доктору и фельдшеру, которые оказали физическое сопротивление полицейским, пришлось применить спецсредства – наручники. А после принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (у фельдшера 2.22 промилле), водитель машины был трезв.

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По данному факту на доктора и фельдшера были составлены административные протоколы по ст.173, 185 и ч.1 ст.179 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о возможном начале уголовного производства по факту непредоставления необходимой помощи лицу в беспомощном состоянии.

"Уверен, прокуратура Одесской области объективно подойдет к этому случаю и даст правовую оценку действиям этих медиков", - резюмировал Форостяк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044901
 
 
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Слава Украине Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек - Цензор.НЕТ 7320
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Потрібно вигнати та віддати під суд всіх медичних чиновників Одеси та Одеської області! Медицина в Одесі перетворилась на помийку!
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ужас какой. Не повезло Одессе. Слава Богу что в остальной Украине все по другому...
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" А после принудительного обследования" - а как же мажоров так не проверяют?
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- Алло скорая?! Приезжайте скорее - тут п+здец что!
- Тут не лучше...
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анекдот просто!

**сам анекдот...
- алло, это пожарная? простите что звоню вам, просто под окном у нас подрались медики и копы... и я не знаю куда позвонить... ну не в аварийную же газа, правда ведь?
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Кстати, кто мне объяснит суть этой реформы? У нас в харькове как брали деньги на лапу в поликлинике так и продолжают брать, причём немало!!!
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Теперь на карточку будут бабло принимать. Удобней ведь!
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главное больше повышать зарплаты медикам а не проверять их на профпригодность и только после достойно оплачивать их труд, так смотришь качество медицины улучшится..
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А что, медикам повысили зарплату? Слышала, что повысили учителям, судьям, кому угодно, но только не медикам - пока что только грозятся. И кого вы рассчитывали увидеть в машине "скорой" при такой зарплате? Гениев?
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" И кого вы рассчитывали увидеть в машине "скорой" при такой зарплате? Гениев? "

Справедливо . Лично я , не видел в Украине ни одного врача ... То , шо я видел , врачом назвать невозможно .
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не думаю что вы профи в своей профессии - если таковая у вас вообще имеется...
Врачей он не видел))))
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чтобы стать профессионалом надо начинать с начала, и по мере приобретения опыта, совершенствования будет расти и оплата труда, или вы считаете что большая зарплата привлекает только тех у кого к чему-то призвание? как раз наоборот
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да, повысили и к пенсиям бывших медиков тоже прибавка одна из самых ощутимых
никто же не против, это тяжкий труд, одна из самых необходимых профессий, если это действительно труд а не так как тут, что спасают прохожие без мед. образования пока "скорая" развлекается, это та профессия на которую надо отважится идти учится и тем более работать только осознавая какая это ответственность прежде всего, как там "не навреди" хотя бы, ну и не бездействуй
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на скорой вообще работа собачья...
и пока у нас будут относиться к доктору как к официанту так и будет обратка
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учителей это тоже касается
у и судей, понятно
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дело в том, что правительство и президент - это зеркало общества, а оно состоит из непрофессиональных врачей, учителей, полицейских, военных, судей, прокуроров, продавцов, таксистов, водителей, пешеходов, каждый ругает на форуме всех и вся, а сам один из них
и пока каждый не начнет меняться в лучшую сторону и страна не изменится
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горите в аду, твари эскулаповские , с вашими коллегами и реформами.
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Они в основном сбытом наркоты занимаются . К врачебной практике имеют слабое отношение .
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Когда прижмет - к ворожке побежишь или к "тварям эскулаповским" ? Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек - Цензор.НЕТ 4815

я, конечно, не оправдываю этих и других пьяных уродов "при исполнении", но 90% врачей у нас - профи
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ты у кого лечишься ? у швейцарских врачей?
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Стараюсь не болеть , но обращаться к украинским врачам приходилось ... Жаль не было с собой телефона , шоб видосик записать , та на Ютубе разместить ...
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Ну старайся, старайся и дальше. Зубчик чеснока к лобику привяжи ну и все такое, сам небось в курсе. Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек - Цензор.НЕТ 130
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Ты забыл сказать , шо я кремлевский агент и наговариваю на украинских " врачей " ... Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек - Цензор.НЕТ 5822
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ну тогда нечего здесь кликушничеством заниматься. Иди лечись в 4 управление Поліція затримала п'яну бригаду швидкої допомоги в Одесі, через бездіяльність якої померла людина - Цензор.НЕТ 3112
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самий ганебний період в історії України, все деградує, люди втрачують сенс життя, буде наука як обирати олігарха президентом ,ще й самого жадібного з всіх
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Комментаторы,вы идиоты? Из -за таких врачей- алкоголиков, человек умер.А если бы вам на улице стало плохо и к вам, с долбанными вашими шуточками комментаторы, тоже приехала такая скора?
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" А если бы вам на улице стало плохо и к вам, с долбанными вашими шуточками комментаторы, тоже приехала такая скора? "

Так и приедет . Сегодня к вам , а завтра к нам ... А шо , шось не так ? Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек - Цензор.НЕТ 369
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Вы не шарите !!! Это медецинскаяреХформа !!! =))
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за умовами медреформи в скорих їздять лише фельдшери. Там був і лікар і фельдшер..
ви шукаєте зраду ?
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шарман, шарман, как в Ольгино умеют из-за пьяной бригады скорой размазать в сортире все стены украинской медициной.
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"...поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала разгуливает полураздетый гражданин в неадекватном состоянии и с расстройствами речи.
Прибыв на место, правоохранители нашли мужчину, который рассказал, что ему "жарко" ----- Меньше надо долбиться всякой наркотой и другой дрянью.
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Копы должны были паковать и сами везди, если чел в неадеквате. Имхо...
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Самая коррумпированная отрасль в Украине - медицина.
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Я думал , шо газовая ... И продолжаю так думать .
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С газовой -то все понятно. А у меня знакомая, с поломанной рукой, весь день сидела в приемной, ждала, пока ей деньги привезут. И пофиг: "Деньги давай!" и все. А ведь эти же люди клятву давали людей спасать, в отличии от газовиков.
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я думаю "субсидії" скоро "перевершать" газову...
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- Как? Доктор, - и не хочет пить за здоровье?
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рішуча реформа від санітарки "на марші"...кадри цінні - тре брати в заступники міністра...
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А можно было не полицию реформировать, а скорую помощь. Тогда бы медики подбирали на улице пьяных ментов. Но власти нужно защищать себя в первую очередь, и свои содомит-парады, а не лечить народ, поэтому на полицию были брошены миллиарды, а медицина пошла под нож.
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После захвата титушками воинской части в Одессе месяцев пять назад, я уже подумал вот оно дно.
А нет , это был только АД , судя по всему до дна нам ещё далеко.
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Тут нет вины ни министра, ни ни Президента. Виноваты пьяные медработники и и их дежурный руководитель. За такое , без всякой толерантности, виновных надо просто публично наказывать у позорного столба в центре города (пороть, вешать, четвертовать, колесовать и прочая).
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а почему не вспомнить,как скорая приехала на вызов и и неадекват зарезал, при входе, беременную медсестру
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Все дохтора поступают и учатся за взятки, вот и выпускаются дубоголовые 98%.
Только 2% компетентных врачей.
Начинать разгоны надо с клоак - мед.университетов.
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Напевно бригаді швидкій теж було жарка...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек
 
 
 
 
 
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