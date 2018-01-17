 Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи в Одессе, из-за бездействия которой умер человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Он сообщил, что во вторник, 16 января, около 21:30 в полицию поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала разгуливает полураздетый гражданин в неадекватном состоянии и с расстройствами речи.
Прибыв на место, правоохранители нашли мужчину, который рассказал, что ему "жарко", и вызвали "скорую".
"Через некоторое время патрульные увидели, как к остановке общественного транспорта у вокзала подъехала карета скорой помощи. Старший наряда подошел к ним и выяснил, что они прибыли по их вызову, объяснил, куда подъехать к месту, где человеку требуется помощь, а сам пешком вернулся обратно. В это время гражданину стало хуже, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца. Однако "скорая" не сдвинулась с места. Прождав 20 минут, полицейский вновь подошел к карете "скорой" и снова объяснил, куда надо подъехать. И только после этого "скорая" подъехала на место происшествия, где врачи констатировали смерть гражданина", - написал Форостяк.
По его словам, во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя.
"Бригада использовала нецензурную брань, они пытались курить в общественном месте и карете "скорой". В конце концов, полицейские пришли к выводу, что медики просто пьяны. Кроме того, они не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их", - добавил Форостяк.
В результате полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и задержали всю бригаду скорой. К доктору и фельдшеру, которые оказали физическое сопротивление полицейским, пришлось применить спецсредства – наручники. А после принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (у фельдшера 2.22 промилле), водитель машины был трезв.
По данному факту на доктора и фельдшера были составлены административные протоколы по ст.173, 185 и ч.1 ст.179 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о возможном начале уголовного производства по факту непредоставления необходимой помощи лицу в беспомощном состоянии.
"Уверен, прокуратура Одесской области объективно подойдет к этому случаю и даст правовую оценку действиям этих медиков", - резюмировал Форостяк.
- Тут не лучше...
**сам анекдот...
- алло, это пожарная? простите что звоню вам, просто под окном у нас подрались медики и копы... и я не знаю куда позвонить... ну не в аварийную же газа, правда ведь?
Справедливо . Лично я , не видел в Украине ни одного врача ... То , шо я видел , врачом назвать невозможно .
Врачей он не видел))))
никто же не против, это тяжкий труд, одна из самых необходимых профессий, если это действительно труд а не так как тут, что спасают прохожие без мед. образования пока "скорая" развлекается, это та профессия на которую надо отважится идти учится и тем более работать только осознавая какая это ответственность прежде всего, как там "не навреди" хотя бы, ну и не бездействуй
и пока у нас будут относиться к доктору как к официанту так и будет обратка
у и судей, понятно
и пока каждый не начнет меняться в лучшую сторону и страна не изменится
я, конечно, не оправдываю этих и других пьяных уродов "при исполнении", но 90% врачей у нас - профи
Пхаха
Так и приедет . Сегодня к вам , а завтра к нам ... А шо , шось не так ?
ви шукаєте зраду ?
і оці покидьки нас лікують!!
Прибыв на место, правоохранители нашли мужчину, который рассказал, что ему "жарко" ----- Меньше надо долбиться всякой наркотой и другой дрянью.
А нет , это был только АД , судя по всему до дна нам ещё далеко.
Только 2% компетентных врачей.
Начинать разгоны надо с клоак - мед.университетов.