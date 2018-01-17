 Сотрудники МИД выкрали стенограмму закрытого заседания Совбеза ООН, - адвокат Сердюк

Об этом он заявил на заседании по делу о госизмене Януковича, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Откуда в деле взялась сфотографированная стеннограмма закрытого заседания Совета Безопасности ООН в тот период, когда вы, уважаемый свидетель, возглавляли внешнеполитечское ведомство", - спросил Сердюк экс-министра иностранных дел Андрея Дещицу, подчеркнув что в деле есть копия письма от Министерства иностранных дел, где они предупреждают прокуратуру, что данную стенограмму нельзя использовать.

При этом адвокат Януковича заявил, что сотрудники министерства выкрали данную стенограмму.

Поскольку судья снял данный вопрос защиты, в перерыве заседания Дещица сказал журналистам, что не знает об этой ситуации и не знаком с процедурой, позволяющей получить подобную стеннограмму.

"Это нужно уточнять в профильных управлениях в МИДе", - отметил он.

Напомним, сегодня в Оболонском районном суде Киева проходит 28-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании, 10 января, стало известно, что адвокаты Януковича отбыли в командировку, в результате чего был объявлен перерыв до 17 января.

На данный момент в деле о госизмене Януковича уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.