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 Политика Украины
  1997  13
Все про:Кабмин (10224) помощь (2740) соцвыплаты (414) переселенцы (246) Рева (322)

 Кабмин повысил размер ежемесячной адресной помощи переселенцам

Сейчас готовится проект изменений в Положение о порядке назначения субсидий, которым упрощается доступ внутренне перемещенных лиц к их получению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

17 января на своем заседании Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг", которой повышается размер ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, детям, лицам, получающим пенсии, и ее предельного размера, выплачивается на семью.

Представляя проект постановления Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что документ разработан в исполнение отдельного поручения Премьер-министра Украины о необходимости усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

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"Указанным постановлением повышается размер пособия лицам, получающим пенсии, и семьям в составе которых есть дети (на каждого ребенка) в 1000 гривен в месяц. Также, для всех без исключения семей вынужденных переселенцев увеличивается предельный размер общей суммы денежной помощи в 3000 гривен в месяц, и в 5000 гривен для многодетных семей ", - заявил Андрей Рева.

Вместе с тем, по словам министра, сейчас готовится проект изменений в Положение о порядке назначения субсидий, которым упрощается доступ внутренне перемещенных лиц к их получению. Таким образом, субсидии будут назначаться на основании декларирования ими полного состава семьи, то есть, без необходимости регистрации и без договора аренды жилого помещения.

Источник: https://censor.net.ua/n3044897
 
 
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было 800, стало 1000 Кабмин повысил размер ежемесячной адресной помощи переселенцам - Цензор.НЕТ 5377 , а чего же депутаты получают по 300 тыс в год за компенсацию жилья?
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"для покрытия расходов на проживание" - жрать, одеваться, ездить в транспорте переселенцам, похоже, не надо.
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это имеется в виду на коммунальные платежи, сейчас на одного человека 400грн, на ребенка 800грн. Все только кто работает имеет право на соц. выплаты
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А что ещё даёт беженцу государство, кроме этих 400грн.? Ну вот бежал человек с оккупированных территорий, без денег, без чемоданов шмотья и прочего. Приехал практически голый-босый в какой-то населённый пункт на неокупированной территории, и чем ему помогает государство в подобной ситуации? Речь не о тех, кто хорошо затаренный оттуда выехал, а о реальных голозадых беженцах.
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Понимаешь в чем дело, после прихода грабов в украинские семьи с востока, в пизду все видели переселенцев, тут о помощи не приходится говорить
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От того, что часть беженцев также ляжет в гробы, в дополнение к уже имеющимся, ситуация не изменится. Гробы - это последствия. А самое фиговое, что мало кто разбирается и устраняет причину того, что произошло и продолжает происходить.
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было 400грн для всех, зачем в новостях говорить о мифах, это загадка
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и получит настоящий переселенец эти деньги гдето в мае . .. это на Винничине получают месяц в месяц а на Донеччине раз в пять месяцев
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Не, на Винничине получают два раза в месяц.
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зае...сь те кто звал путина а потом свалили оттуда мы им еще то и должны ...зае...у нас страна и народ
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те кто звал путина и все остальные прелести идиотизма отправились в РФ или остались, а у нас, что? Просто бомжи, которые будут работать как и все
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А сколько лет человек считается переселенцем ? Всю жизнь ? Или дается время на обустройство ?
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