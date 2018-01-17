 Кабмин повысил размер ежемесячной адресной помощи переселенцам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

17 января на своем заседании Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг", которой повышается размер ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, детям, лицам, получающим пенсии, и ее предельного размера, выплачивается на семью.

Представляя проект постановления Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что документ разработан в исполнение отдельного поручения Премьер-министра Украины о необходимости усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

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"Указанным постановлением повышается размер пособия лицам, получающим пенсии, и семьям в составе которых есть дети (на каждого ребенка) в 1000 гривен в месяц. Также, для всех без исключения семей вынужденных переселенцев увеличивается предельный размер общей суммы денежной помощи в 3000 гривен в месяц, и в 5000 гривен для многодетных семей ", - заявил Андрей Рева.

Вместе с тем, по словам министра, сейчас готовится проект изменений в Положение о порядке назначения субсидий, которым упрощается доступ внутренне перемещенных лиц к их получению. Таким образом, субсидии будут назначаться на основании декларирования ими полного состава семьи, то есть, без необходимости регистрации и без договора аренды жилого помещения.