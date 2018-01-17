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 Политика Украины
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 Заявления Путина о технике в Крыму - демагогия, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук расценивает заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина может забрать свою военную технику из оккупированного РФ Крыма как простую демагогию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сейчас этот жест о том, что они отдают, не зная каким способом - это просто демагогия", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Л.Кравчук также отметил, что общеизвестен факт того, что Россия "забрала украинские корабли в свое время".

Как сообщалось, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма 15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий". На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя заявления президента РФ, предложил вместе с флотом вернуть Украине и сам полуостров. "Встречное предложение президенту РФ – предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал В.Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3044896
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а де заява України шо росія може забрати свою військову техніку з Криму
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Для чого і для кого брати інтерв'ю у цього нафталіна. І взагалі, для чого реагувати на слова окурка, в країні що, проблем інших немає?
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Oй, какое хорошее предложение. Оно, очевидно, включает и 1240 ядерных боеголовок, которые Украина добровольно отдала, в обмен на обещания территориальной целостности.
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Запад обещал территориальную целостность? Он её соблюдает.(на этом месте все начинают безудержно ржать). Вот вы лохи.
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Захід на нас не нападав.
Менше дослуховуйтесь до раша змі.
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Я подумал что он опять плачется на Запад, а он оказывается плачется кацапам. Совсем уже.
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То він так делікатно послав вашого путіна на путіна разом з його заявами.
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Недоброжелатели.
Неужели вы станете отрицать, что местом вашего обитания является россия? Заявления Путина о технике в Крыму - демагогия, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8880
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А почему этого секретаря КПСС до сих пор не декоммунизировали, по самые помидоры?
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будапешский МЕМОРАНДОМ - говно !!!! ТРЕБУЮ ядерный статус УКРАИНЫ !!!! а не джиликами довольствуваться !!!
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Да! Форум ЦЕНЗОРа -- это как раз нужная, подходящая площадка для выдвижения своих требований. Ваш голос будет услышан и обязательно учтен.
Заявления Путина о технике в Крыму - демагогия, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7428
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Пан Кравчук! Куда Вы дели Черноморский флот? ;70 кораблей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления Путина о технике в Крыму - демагогия, - Кравчук
 
 
 
 
 
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