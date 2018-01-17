 Заявления Путина о технике в Крыму - демагогия, - Кравчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сейчас этот жест о том, что они отдают, не зная каким способом - это просто демагогия", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Л.Кравчук также отметил, что общеизвестен факт того, что Россия "забрала украинские корабли в свое время".

Как сообщалось, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма 15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Минобороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. В МИД РФ заявили, что Россия прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий". На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя заявления президента РФ, предложил вместе с флотом вернуть Украине и сам полуостров. "Встречное предложение президенту РФ – предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал В.Гройсман