 "Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук

Как передает Цензор.НЕТ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "112 Украина" прокомментировал предложение со стороны РФ денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части признания территориальных границ. По мнению Кравчука, такого договора уже давно не существует, поскольку он "перечеркнут историей и деятельностью России".
"О какой дружбе надо говорить сегодня? Она уже перечеркнута войной, она перечеркнута аннексией Крыма, всеми теми действиями России по отношению Украины - заявлениями, смертью, убийствами, миграцией, людьми, которым негде жить, лечиться. Говорить о "дружбе", оставлять документ "дружбы", - его уже нет. Говорить о нем, пожалуй, не стоит. Он перечеркнутый историей и деятельностью России. Для меня такого документа не существует", - сказал он.
По словам первого президента, Украина не может поступиться никакими положениями принятых и ратифицированных документов о том, что она является независимым, самостоятельным государством.
Ок . Голосуем за Грицацуева
Я с тобой больше не дружу.
(І. Херащенко :"ми маємо змусити кремль виконувати договір про дружбу та співпрацю, а не розривати його". Когнітивний дисонанс, аднака
«Дхаммапада»Искренность отношений, правда в общении - вот дружба.
Александр Васильевич СуворовДружба довольствуется возможным, не требуя должного.
АристотельЕдиномыслие создает дружбу.
ДемокритИстинная дружба - медленно растущее растение, которое должно быть испытано в беде и несчастье, прежде чем заслужить такое название.
Джордж ВашингтонДружба кончается там, где начинается недоверие.
Луций Анней Сенека (Младший)
Золота Орда ніколи не дотримувалася договорів.
Відповідно байстрюк паРаша діє відповідно.