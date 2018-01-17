 "Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук

Как передает Цензор.НЕТ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "112 Украина" прокомментировал предложение со стороны РФ денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части признания территориальных границ. По мнению Кравчука, такого договора уже давно не существует, поскольку он "перечеркнут историей и деятельностью России".

"О какой дружбе надо говорить сегодня? Она уже перечеркнута войной, она перечеркнута аннексией Крыма, всеми теми действиями России по отношению Украины - заявлениями, смертью, убийствами, миграцией, людьми, которым негде жить, лечиться. Говорить о "дружбе", оставлять документ "дружбы", - его уже нет. Говорить о нем, пожалуй, не стоит. Он перечеркнутый историей и деятельностью России. Для меня такого документа не существует", - сказал он.

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По словам первого президента, Украина не может поступиться никакими положениями принятых и ратифицированных документов о том, что она является независимым, самостоятельным государством.