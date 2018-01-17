EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4976  31
Все про:договор (174) Кравчук (818) Россия (67726)

 "Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что Договор о дружбе между Украиной и РФ "перечеркнут историей и деятельностью России"

Как передает Цензор.НЕТ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "112 Украина" прокомментировал предложение со стороны РФ денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части признания территориальных границ. По мнению Кравчука, такого договора уже давно не существует, поскольку он "перечеркнут историей и деятельностью России".

"О какой дружбе надо говорить сегодня? Она уже перечеркнута войной, она перечеркнута аннексией Крыма, всеми теми действиями России по отношению Украины - заявлениями, смертью, убийствами, миграцией, людьми, которым негде жить, лечиться. Говорить о "дружбе", оставлять документ "дружбы", - его уже нет. Говорить о нем, пожалуй, не стоит. Он перечеркнутый историей и деятельностью России. Для меня такого документа не существует", - сказал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Нужен комплекс шагов, чтобы принудить РФ согласиться на украинский формат миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Кравчук

По словам первого президента, Украина не может поступиться никакими положениями принятых и ратифицированных документов о том, что она является независимым, самостоятельным государством.

Источник: https://censor.net.ua/n3044894
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
шел бы уже.....на покой
 показать весь комментарий
 
 
Новости почитай, дружба крепнет не по дням, а по часам(реально, это не игра слов).
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кравчук , ты с дуба рухнул ? Владимир Владимирович и Петр Алексеевич торговые партнеры и хорошие друзья . Газом торгуют , товарооборот увеличивают "Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1900
 показать весь комментарий
 
 
два агента , агент " карлик" и агент "лолита" очень хорошо находят взаимопонимание.
 показать весь комментарий
 
 
На ближайших выборах , буду голосовать за твоего кандидата которого нельзя называть "Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6051
 показать весь комментарий
 
 
почему нельзя? это гражданин Грицацуев, но он не агент русни. он агент госдепа.
 показать весь комментарий
 
Ты сам говорил , шо нельзя называть Грицацуева "Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7283
 показать весь комментарий
 
 
один раз можно. все равно лолоботы затрут.
 показать весь комментарий
 
" один раз можно "

Ок . Голосуем за Грицацуева "Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1246
 показать весь комментарий
 
 
Это наверное и есть тот комплекс шагов, что бы принудить россию согласиться на миротворческую миссию.
Я с тобой больше не дружу.
 показать весь комментарий
 
это посягательство на достижения в мышебратстве и однонаотстве агента лолиты.
 показать весь комментарий
 
 
Яка мова може бути з колонізатором і агресором.
 показать весь комментарий
 
 
Кравчук перечёркнут историей за ядерное разоружение Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Все погибшие патриоты на востоке,на совести продажного лиса-Кравчука, который сдал интересы Украины,отдав ядерное оружие за "непонюх табака".
 показать весь комментарий
 
 
Порохоригівська гоп-компанія верещить про війну, на 4-му році війни наче збирається визнати Козлостан окупантом, але договір про дружбу та співпрацю розривати не збирається... "Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук - Цензор.НЕТ 5884
(І. Херащенко :"ми маємо змусити кремль виконувати договір про дружбу та співпрацю, а не розривати його". Когнітивний дисонанс, аднака
 показать весь комментарий
 
 
влада не дружить вона співпрацює з РФ, то яка різниця... а Кравчук сам здав Севастопіль під базу російському флоту то помовчав би , всі комуністи працювали на Москву і Кравчук так само
 показать весь комментарий
 
 
Таки десонанс однако. Заставим дружить "согласно договора". Упоротая шоколадная шайка, вяжет не хуже Жирика
 показать весь комментарий
 
а для торговли и... гибридной проклятой войны - дружба и не обязательна...
 показать весь комментарий
 
Давать, брать, делиться тайной, расспрашивать, угощать, принимать угощение - вот шесть признаков дружбы.

«Дхаммапада»Искренность отношений, правда в общении - вот дружба.

Александр Васильевич СуворовДружба довольствуется возможным, не требуя должного.

АристотельЕдиномыслие создает дружбу.

ДемокритИстинная дружба - медленно растущее растение, которое должно быть испытано в беде и несчастье, прежде чем заслужить такое название.

Джордж ВашингтонДружба кончается там, где начинается недоверие.

Луций Анней Сенека (Младший)
 показать весь комментарий
 
Чеж ты мудак когда был у руля историю то сам не читал?
 показать весь комментарий
 
 
раньше нужно было думать, тупездень старый. а его предупреждали ещё в 90-х, что рашке нужен Крым, и не только он один.
 показать весь комментарий
 
 
Да какая может быть дружба с Путлером и Рашкой?! Они только и могут что гадить.
 показать весь комментарий
 
Дружба с кацапстаном невозможна в принципе, но многие люди редко используют голову по назначению и поэтому, этого, к сожалению не понимают. А ведь, было довольно много людей, которые говорили - "кацапы обязательно нападут и они не могут не напасть". Так и случилось.
 показать весь комментарий
 
 
А як намагалися стати нейтральною державою і мат армію 100 чоловік.
 показать весь комментарий
 
паРаша - байстрюк Золотої Орди.

Золота Орда ніколи не дотримувалася договорів.

Відповідно байстрюк паРаша діє відповідно.
 показать весь комментарий
 
так ведь история про дружбу - выдуманная. Московитами. С целью реализации проекта "дружил баран с медведем"
 показать весь комментарий
 
Сегодня снова погибли два защитника Украины от объятий "друзей"... Героям Слава !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дружба между РФ и Украиной перечеркнута историей", - Кравчук
 
 
 
 
 
 вверх