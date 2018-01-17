EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  2284  18
Все про:Госдума (914) Россия (67726) Уткин Дмитрий (1) Емельянов (1)

 Госдуме РФ предложат легализовать работу ЧВК: "Они отлично подходят для применения в локальных конфликтах"

В течение месяца в Госдуме будет рассмотрен законопроект, по которому работа частных военных компаний (ЧВК) должна стать легальной.

Об этом сообщил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, пишет Russia Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Емельянов подчеркнул, что к внесению законопроекта авторов "стимулировало выступление" министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее заявил о необходимости правовой защиты для людей из ЧВК. Первый зампред комитета также указал на то, что "ситуация в Сирии показала актуальность ЧВК". Он добавил, что "они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах".

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Руководитель "ЧВК Вагнера" Уткин никогда не был гражданином Украины, - СБУ

"Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги", — сказал Емельянов.

По его словам, в законопроекте планируется обозначить понятие и задачи ЧВК, виды их работ и услуг. Для россиян, которые работают на ЧВК, определят и закрепят социальные гарантии.

Кроме того, для ЧВК планируют ввести ограничения. Среди них — запрет на нарушение суверенитета стран и изменение границы государств, свержение законных органов власти, ведение подрывной деятельности. ЧВК нельзя будет разрабатывать, приобретать или хранить оружие массового поражения.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: В Госдуме РФ предлагают денонсировать договор о дружбе с Украиной в части признания границ

В понедельник, 15 января, Лавров сказал, что у бойцов ЧВК должна быть правовая защита. 

Ранее в плен к запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" попали два россиянина — Григорий Цуркану и Роман Заболотный. Conflict Intelligence Team уточняло, что они, предположительно, работали в "Частной военной компании Вагнера". 

О существовании "ЧВК Вагнера" неоднократно сообщала Conflict Intelligence Team. При этом Минобороны и другие официальные ведомства России это отрицали.

Источник: https://censor.net.ua/n3044892
 
 
VEhrdlVXODVSME13VEhKUmRVNURPVWxPUTFVd1RIcFJkVTVIUXpCWlJGRjFUa00xWms1RFZqQk1lbEYwWkVNM01GbDZVbW81UXprd1REZFJjMms0ZGpCS1VGRjJkRWRDTUV4VVVtYzVRemd3VEVJNE1FdEVVWFowUjBJd1dVaFJkVTVIVUE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мне вот вчера объявление на глаза попалось "Принимаем хлам". А че, нормально, почему только "Вагнер" ? Госдуме РФ предложат легализовать работу ЧВК: "Они отлично подходят для применения в локальных конфликтах" - Цензор.НЕТ 6492
 показать весь комментарий
 
Очень верно.
Однажды они смогут стать "спасителями отечества" и принять участие во внутреннем локальном конфликте. А уже потом въехать в тамошний кремль на белом коне под радостные крики обывателей.
)))
 показать весь комментарий
 
 
Эпидемия. Российские легкоатлеты массово заболели, узнав о допинг-контроле
Чемпионат.com Далее:
https://sport.rambler.ru/athletics/38900085/?utm_content=rsport&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
 показать весь комментарий
 
 
Да здравствует ЧВК Кадырова на просторах Москвы и подмосковья.
 показать весь комментарий
 
 
"Они отлично подходят для применения в локальных конфликтах"

Ахфармляють ахфициально.... ЧВК. Придётся делать из ЧВК - чавк...
 показать весь комментарий
 
 
Полная бредятина. Назначение ЧВК участие в военных конфликтах в которых формально государство не участвует. А с легализацией исчезает необходимость в таких формированиях
 показать весь комментарий
 
 
Станет хуже. Орки намерены воевать.
 показать весь комментарий
 
 
но они и не легализованные воюют...
куда уж хуже
 показать весь комментарий
 
 
сейчас они воюют по принципу "настамнет". При ЧВК "мы там есть, но частным образом". Вот это и хуже. Скользкий закон.
 показать весь комментарий
 
Ничего. Ничего. Подождем принятие закона, а потом примем ответку.
 показать весь комментарий
 
Лишнехромные кацапы, предложите Госдуме легализовать производство продуктов питания, качественных авто, холодильников, компьютеров, мобильных телефонов и т.д.. Вы же твари ничего не производите полезного, кроме как украсть, убить разрушить, засрали весь земной шар
 показать весь комментарий
 
Очередной наемник Н. Нихонович из Томской области воевавший против Украины на Донбассе уничтожен пару дней назад сирийскими муджахедами на юге провинции Идлиб

Госдуме РФ предложат легализовать работу ЧВК: "Они отлично подходят для применения в локальных конфликтах" - Цензор.НЕТ 6895
 показать весь комментарий
 
 
Почему бы Украине не организовать собственные ЧВК?

Опыт добробатов имеется - причем опыт положительный
 показать весь комментарий
 
Очень плохая новость. Сейчас Путин постоянно отбрехивается, что ихтамнет. После принятия такого закона он гордо скажет: так в Украине это ЧВК воюет. А государство россия там не при чем. Для нас это еще хуже.

А для них это легализация неформальной агрессии в любой стране мира. Ужасно!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдуме РФ предложат легализовать работу ЧВК: "Они отлично подходят для применения в локальных конфликтах"
 
 
 
 
 
 вверх