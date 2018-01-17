 Госдуме РФ предложат легализовать работу ЧВК: "Они отлично подходят для применения в локальных конфликтах"

Об этом сообщил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, пишет Russia Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
Емельянов подчеркнул, что к внесению законопроекта авторов "стимулировало выступление" министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее заявил о необходимости правовой защиты для людей из ЧВК. Первый зампред комитета также указал на то, что "ситуация в Сирии показала актуальность ЧВК". Он добавил, что "они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах".
"Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги", — сказал Емельянов.
По его словам, в законопроекте планируется обозначить понятие и задачи ЧВК, виды их работ и услуг. Для россиян, которые работают на ЧВК, определят и закрепят социальные гарантии.
Кроме того, для ЧВК планируют ввести ограничения. Среди них — запрет на нарушение суверенитета стран и изменение границы государств, свержение законных органов власти, ведение подрывной деятельности. ЧВК нельзя будет разрабатывать, приобретать или хранить оружие массового поражения.
В понедельник, 15 января, Лавров сказал, что у бойцов ЧВК должна быть правовая защита.
Ранее в плен к запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" попали два россиянина — Григорий Цуркану и Роман Заболотный. Conflict Intelligence Team уточняло, что они, предположительно, работали в "Частной военной компании Вагнера".
О существовании "ЧВК Вагнера" неоднократно сообщала Conflict Intelligence Team. При этом Минобороны и другие официальные ведомства России это отрицали.
Однажды они смогут стать "спасителями отечества" и принять участие во внутреннем локальном конфликте. А уже потом въехать в тамошний кремль на белом коне под радостные крики обывателей.
)))
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Ахфармляють ахфициально.... ЧВК. Придётся делать из ЧВК - чавк...
куда уж хуже
Опыт добробатов имеется - причем опыт положительный
А для них это легализация неформальной агрессии в любой стране мира. Ужасно!