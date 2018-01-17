 Кабмин одобрил переквалификацию учителей в рамках реализации реформы среднего образования

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин одобрил предложение Министерства образования и науки о необходимости проведения переквалификации в соответствии с новыми образовательными методиками в рамках реализации реформы среднего образования "Новая украинская школа".

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Запланировано проведение переквалификации для учителей первых классов; заместителей директоров школ по воспитательной работе; учителей иностранных языков в начальных классах и классов, в которых обучение ведется на языках нацменьшинств.

Минобразования поручено до 22 января опубликовать на сайте программу для повышения квалификации педагогических работников