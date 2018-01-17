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Все про:Кабмин (10224) образование (1695) школа (1567) Гройсман (3767) реформы (2861) учитель (260)

 Кабмин одобрил переквалификацию учителей в рамках реализации реформы среднего образования

Кабинет министров Украины одобрил повышение квалификации учителей иностранных языков в начальных классах, учителей первых классов и классов с языками преподавания национальных меньшинств в 2018 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин одобрил предложение Министерства образования и науки о необходимости проведения переквалификации в соответствии с новыми образовательными методиками в рамках реализации реформы среднего образования "Новая украинская школа".

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Запланировано проведение переквалификации для учителей первых классов; заместителей директоров школ по воспитательной работе; учителей иностранных языков в начальных классах и классов, в которых обучение ведется на языках нацменьшинств.

Минобразования поручено до 22 января опубликовать на сайте программу для повышения квалификации педагогических работников

Источник: https://censor.net.ua/n3044891
 
 
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На скорых парамедики, а в школах - парапедики?
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А что бум делать с работниками липецкого рынка?
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так перекваліфікації чи підвищення кваліфікації?!
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По словам замминистра здравоохранения Александра Линчевского, которого цитируют СМИ, буквально со следующего года из бригад скорой помощи исчезнут фельдшеры как таковые, а следом за ними и врачи, а персонал заменят парамедиками. Замминистра МОЗ заявляет, что по рекомендациям ВОЗ, в Украине планируется внедрение "англо-американской" скорой помощи, в которой не принимают участие врачи.
Функции фельдшера и парамедика кардинально отличаются. Фельдшер может поставить диагноз и назначить лечение. Парамедики - это специалисты со средним медицинским образованием, но с навыками экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. В отличие от фельдшеров, диагноз ставить права не имеют.Кабмін схвалив перекваліфікацію вчителів у рамках реалізації реформи середньої освіти - Цензор.НЕТ 8233
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Очищення шкіл від совково-кацапського лайна коли буде?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил переквалификацию учителей в рамках реализации реформы среднего образования
 
 
 
 
 
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