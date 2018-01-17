 Кабмин одобрил переквалификацию учителей в рамках реализации реформы среднего образования

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
Кабмин одобрил предложение Министерства образования и науки о необходимости проведения переквалификации в соответствии с новыми образовательными методиками в рамках реализации реформы среднего образования "Новая украинская школа".
Запланировано проведение переквалификации для учителей первых классов; заместителей директоров школ по воспитательной работе; учителей иностранных языков в начальных классах и классов, в которых обучение ведется на языках нацменьшинств.
Минобразования поручено до 22 января опубликовать на сайте программу для повышения квалификации педагогических работников
Функции фельдшера и парамедика кардинально отличаются. Фельдшер может поставить диагноз и назначить лечение. Парамедики - это специалисты со средним медицинским образованием, но с навыками экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. В отличие от фельдшеров, диагноз ставить права не имеют.