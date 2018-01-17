 Процесс над Януковичем: Кислица о трусости и побеге экс-президента. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса. На прошлом заседании, 10 января, стало известно, что адвокаты Януковича отбыли в командировку, в результате чего был объявлен перерыв до 17 января.

15:55 "Когда лично вы решили, что президент самоустранился? Назовите время и дату", - спрашивает Сердюк.

Свидетель: Как только было принято решение ВР.

"Какие ваши личные и деловые качества способствовали вашему назначению заместителем министра?" - продолжает допрос Сердюк.

Прокурор просит снять вопрос.

Адвокат настаивает на ответе и говорит, что ответ на этот вопрос позволит оценить достоверность показаний свидетеля.

Девятко просит задать следующий вопрос.

"Какие ваши личные и деловые качества способствовало вашему назначению заместителем министра и почему они не помогли урегулировать дипломатческим путем конфликт с Россией и ситуацию, которая разворачивалась в Крыму?" - не унимается Сердюк.

Прокурор снова просит снять вопрос.

Свидетель: Я был назначен решением колегиального органа по представлению, которое было оформлено. Спросите у Кабинета министров.

Он также говорит, что является профессиональным дипломатом и закончил Киевский институт международных отношений.

"У Меня не было ни одной четверки, кроме уголовного права. Знал бы нынешнюю ситуацию, учил бы лучше", - говорит Кислица и перечисляет вехи своего трудового пути в МИД.

"Я не являюсь скороспелым дипломатом! Просто при всех властях и президентах ценили профессиональных дипломатов. А дипломаты - это не выскочки на сцене", - добавляет он.

15:42 "О побеге, трусости, личных качествах! Виктор Янукович берег людей! И понимал, что оставшись в стране, может быть кровопролитие!" - говорит Сердюк.

Судья говорит, что со стороны Сердюка также звучат общественно-политические заявления, а не только в рамках УК. Поэтому допускает их и со стороны свидетелей.

Кислица продолжает: Янукович понял, что потерял контроль, когда начали убивать людей. Его побег совпал с той матрицей, которую разрабатывал Кремль. Какая дата на "медалях за освобождение Крыма"? 21 число!

Он говорит, что когда верхушка власти сбежала, то овтественные политики взяли на себя руководство, чтобы в том числе не допустить кровопролития.

"Считает ли вы, что эти овтественные совершили госпереворот?" - спрашивает Сердюк.

Прокурор Крым: "Прошу переформулировтаь вопрос, чтобы не было неправдивых утверждений!"

"Соглашаетесь ли вы с тем, что принятие решения парламентом 22 февраля, когда президент находился в Украине, является государственным переворотом?" - перефразирует вопрос Сердюк.

"Я не согласен с вашим вопросом. Мне известна эта риторика о том, что его устранили. Внимательно читайте содержание решений ВР. До сих пор ни Конституционный суд, ни другой суд, ни одна международная структура не приняли решение, что это было сделано незаконно!" отвечает Кислица и добавляет, что Украина остается членом многих международных организаций.

"Нет ни одного документа, кроме ваших утверждений, что произошел путч или что-то подобное!" - подчеркивает он.

15:34 Кислица обращается к судьям.

Судья Девятко: Мы очень трепетно относимся к стороне защиты, чтобы избежать обвинений в предвзятости, иногда слишком трепетно.

Адвокат Фозекош: Тема евроинтеграции, неподписание Соглашения об ассоциации и так далее - это привело к беспорядкам, конституционному перевороту, устранению Януковича, негативному настроению крымчан и как результат, к тому, что мы лишились Крыма?

Обвинение протестует: В этом утверждении содержатся неправдивые факты

Судья соглашается.

Адвокат переформулирует вопрос: Согласен ли свидетель с тем, что тема евроинтеграции послужила поводом к дальнейшим волнениям а стране?

Кислица говорит, что отвечает как гражданин: Протесты стали последствием неуважения руководства страны к правам человека, к народу и так далее. Это неуважение привело к тому, что отказались подписывать соглашение. А Янукович убежал, потому что он трусливый человек!

Сердюк: Вы сейчас высказываетесь оскорбительно по отношению к четвертом президенту страны, за которого голосовала половина населения.

Он также просит не использовать оскорбительные слова.

Судья Девятко уточняет, какие именно слова.

15:30 Адвокаты спрашивают, почему если Чуркин показывал письмо с подписью, везде фигурирует письмо без подписи.

Кислица: Чуркин имеет право отсылать в Генеральный секретариат то, что считают важным. Что остылал Чуркин, мне неизвестно. Международное право и другие нормы не предполагают возможности не верить послу. Поэтому если посол РФ что-то утверждает, то все ему обязаны верить. Если Чуркин говорит, что показывает копию оригинала, на каких основаниях мы должны ему не верить? Суть вопроса в том, что Янукович в нарушение Конституции и базисного договора, обратился к другому государству с просьбой использовать на территории Украины армию другого государства. Вот в чем суть вопроса! А не в том, почему ООН в 14 году дал текст, а после еще один документ этого же текста - фотокопию. Ваши попытки обвинить в махинации не работают!

Свидетель напоминает, что ООН признала Россию страной-агрессором.

Адвокаты несколько раз пытаются расспросить о словах, сказанных Чуркиным, на что Кислица отвечает, что это все нужно было спрашивать у покойного Чуркина.

15:10 По версии адвокатов, ранее в ГПУ была лишь копия без подписи, а позже у Луценко появилось письмо с подписью.

"Почему это важно? Потому что речь идет о допустимости данного доказательства", - настаивает Сердюк.

14:58 Кислица: А по поводу номера 144 я вам советую обратиться в секретариат этого органа. Сотрудники постоянного представительства при ООН должны быстро информировать обо всем, что происходит. Получив от серкетариата Совбеза сообщение, где люксембуржцы указывают номер, именно на этот номер должны были ссылаться сотрудники постоянного представительства.

"Это крючкотворство не влияет...", - продолжает он.

Сердюк прерывает его и говорит, что сейчас суд устанавливает причастность сотрудников МИДа к служебному подлогу.

Судья Девятко: "Уважаемый свидетель, я прошу прощения за действия защитника. Я бы мог его перекрикивать, но у меня голос не такой громкий, поэтому мы вынуждены в очередной раз выслушать его".

Свидетель говорит, что в Люксембурге просто перепутали номера, а позже исправили эту ошибку.

В зале снова возникает спор из-за двух копий заявления Януковича.

14:50 Защита спрашивает, как МИД получил копию письма Януковича с его подписью.

"Насколько мне известно, 4 января 2017 года Ельченко обратился нотой в офис генсекретаря ООН. И 7 числа офис передал эти документы, которые потом были переданы прокуратуре", - отвечает Кислица.

Далее обсуждается, под каким номером в Совбезе ООН было зарегистрировано письмо Януковича.

Документ рассматривает судья.

Свидетель также изучает и говорит - номер 146.

14:46 Сердюк: Кто позволил представительству в ООН получить незаконно стенограмму закрытого заседания Совбеза ООН?

Судья постит переформулировать вопрос так, чтобы в нем не звучала ложь.

Сердюк: Кто им дал распоряжение снять копию протокола закрытого заседания от 28 февраля 2017 года?

Суд переформулирует вопрос и спрашивает, давал ли свидетель лично такое распоряжение.

Кислица говорит, что не давал и вообще не понимает о чем речь. Он поясняет, что запрос ГПУ передается в МИД, после чего ООН просят предоставить стенограмму.

Я вижу этот документ впервые и никакого отношения к нему не имею, говорит Кислица.

14:42 К допросу переходят адвокаты.

Адвокат спрашивают, как так вышло, что его показания на досудебном следствии слово в слово совпадают с показаниями другого свидетеля - Плахотнюка.

Кислица просит узнать это у Плахотнюка.

"Плахотнюк копировал ваши показания?" - спрашивает Сердюк.

"Это ваши инсинуации и допущения!" - отвечает свидетель.

14:36 "28-го и 1-го числа Чуркин был растерян, не мог объяснить, что происходит. А уже 3-го числа после того, как Путину разрешили использовать войска на территории Украины, Чуркин, который является опытным дипломатом, он был вынужден объяснить, что произошло. И на этом заседании Чуркин заявил, что у него есть копия заявления президента Украины, который обращается к России с просьбой использовать Вооруженные Силы РФ", - говорит Кислица, добавляя, что заседание 3 марта инициировал сам Чуркин, потому что на него было сильное давление.

"Это бесппецедентый случай, как минимум, со времен Холодной войны, когда член Совета Федерации совершал бы такие действия!" - подчеркивает свидетель.

По его словам, обращение Януковича должно было хоть как-то объяснить действия РФ.

"Это позволяло представителям российской власти, в том числе и парламентариям, считать, что они подогнали правовую базу под применение войск на территории Украины", - продолжает Кислица.

"Россия отчаянно пыталась представить действия ВС РФ за чертой дислокации как такие, которые были совершены по просьбе Януковича. Кстати, они не отвечают и российским законам. Они не соответствует международным нормам, украинским законам и другим", - добавляет он, подчеркивая, что Россия в итоге нарушила Устав ООН.

14:30 Далее он рассказывает о заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке от 28 февраля 2014 года.

На этом заседании, которое было созвано по требованию Украины, пострпред Украины сообщил, что Россия совершает агрессию, рассказывает Кислица. После этого были закрытые консультации, где представителя Украины уже не было, добавляет он.

Кислица вспоминает, что 1 марта созвали заседание в связи с новыми обстоятельствами, которые стали известны от иностранных государств. Речь идет о решение Совета Федерации, который позволил президенту Путтну использовать ВС РФ на территории Украины.

Прокурор спрашивает, почему не были принты решения после обоих заседаний. Свидетель говорит, что не так часто результатом заседаний Совбеза ООН стает принятие решений и добавляет, что после заседания 28-го февраля было принято комюнике, а после заседания 2-го марта - сделаны определенные заявления.

14:22 Кислица утверждает, что до 9 марта 2014 года работал в МИДе руководителем департамента, после чего был назначен заместителем министра.

"В Крыму был незаконный захват власти с применением иностранных войск и пророссийски настроенных граждан. Блокирование админзданий и военных объектов, их захват совершали регулярные войска РФ, а также так называемые ополченцы, в том числе и из числа местного насеоения", - говорит Кислица.

"Я лично считаю, что угроза от РФ существовала всегда. Другой вопрос - какой уровень угрозы. Новый виток угрозы появился в 2005 году, когда пришел президент Ющенко. Тогда они начали планирование, чтобы военными и паравоенными методами контролировать Украину. События 2014 года - это уже последствия тех планов", - заявил Кислица.

Свидетель утверждает, что Россия своим вторжение нарушила ряд международных актов, в том числе базовое соглашение о дружбе между Россией и Украиной, а также соглашение о базировании ЧФ в Крыму.

"РФ совершила акт вооруженной агрессии и захватила часть территории Украины. Потом была попытка аннексии Крыма", - говорит Кислица.

14:15 Заседание продолжилось.

Вызвали нового свидетеля - заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.

13:30 Адвокат Сердюк: Где был президент Украины на этих рождественских выходных?

Свидетель говорит, что не знает.

Почему вы тогда не проинформирвоали Польшу о самоустранении Президента, если не знаете, где он находится, спрашивает Сердюк.

Судья снимает вопрос и объявляет 30-минутный перерыв.

13:27 Сердюк: Опровергало ли информацию, которая оглашалась в Совбезе ООН от Украины, обращение от 1 марта Чуркина?

Дещица: Мы распространяли информацию, которую получалии от различных органов Украины о том, что в Крыму происходила агрессия. Эта информация не отвечала той информации, которую озвучивал Чуркин.

Сердюк: МИД обращался к России с просьбой начать консультации?

Дещица: Да, несколько раз.

Защита: Известно ли свидетелю об американских военных кораблях, которые якобы шли в Украину к Крыму.

Дещица говорит, что знал об этом только из СМИ, и что они не заходили в территориальные воды Украины.

13:23 Сердюк спрашивает, почему был уволен Кожара (министр иностранных дел при Януковиче - ред.).

Прокурор протестует и говорит, что это не касается дела.

Сердюк объясняет, что когда Кожара возглавлял МИД, с РФ были взаимоотношения, а вопрос он задает человеку, который пришел на место Кожары.

Прокурор протестует.

Судья снимает вопрос.

13:20 Адвокаты спрашивают о соглашении о мирном урегулировании, которое было подписано между тогдашней властью, оппозицией и представитлями европейских государств.

Защита: Согласен ли свидетель, что представители западных стран не выполнили свои обязательства - не разблокировали административные здания, не обеспечили сдачу оружия?

Судья: А у представителей западных стран было оружие?

Адвокат уточняет, что они выступили гарантом соблюдения обязтельств со стороны оппозиции и власти и спрашивает, как свидетель относится к тому, что после 22 февраля не было реакции со стороны европейцев.

Дещица говорит, что 22 февраля появилось новое обстоятельство: "Янукович самоустранился и нужно было принимать новые решения".

13:15 Защита: Отказ от подписания Ассоциации с ЕС был выгоден для Украины?

Дещица: Любое сотрудничество с ЕС выгодно для Украины.

Адвокат: Согласны ли вы с тем, что Соглашение об ассоциации могло нести негативные последствия?.

Дещица: Это философский вопрос. Я считаю, что Соглашение нужно было подписывать.

Адвокат: Понимали ли вы, что подписание Соглашения приведет к тяжелым последствиям экономического и социального характера?

Дещица: Не могу вас понять, мы подписали Соглашение, и что плохого? Вы в Европу можете ездить без виз!

Адвокат Фозекош: "А доллар по 30?"

В зале поднимается шум.

13:10 Судья Девятко: "Адвокат, вы меня не слышите. Может, у вас есть необходимость сесть ближе, чтобы вы меня слышали?"

Адвокат Федоренко: Чуркин говорил, что российских войск нет, об этом же говорили и российские СМИ. Почему тогда свидетель уверен, что Янукович должен был из СМИ узнать, что российские войска в Украине.

"Надеюсь, что Виктор Янукович смотрел не только российские СМИ!" - отвечает Дещица.

Адвокат Фазекош: "Согласны ли вы с тем, что тема евроинтеграции в ноябре 2013 года стала поводом для дальнейших тяжелых событий?"

Дещица говорит, что отказ подписывать Ассоциацию с ЕС и стал причиной протестов.

Фазекош отмечает, что это был не отказ, а перенос.

"Решение было лишь отсрочить Соглашение! Никакого отказа не было, это пропаганда! Прошу свидетеля не повторять ее!" - говорит Сердюк.

Дещица замечает, что был отказ от подписания Соглашения на саммите в Вилтнюсе и добавляет, что причиной для Майдана стало избиение студентов 30 ноября.

13:02 "Откуда в деле взялась сфотографированная стеннограмма закрытого заседания Совета Безопасности ООН в тот период, когда вы, уважаемый свидетель, возглавляли внешнеполитечское ведомство", - спрашивает Сердюк.

Судья снимает этот вопрос.

Адвокаты начинают возмущаться.

Судья Девятко выносит им предупреждение.

Сердюк спрашивает, признает ли свидетель факт передачи фотокопии стеннограммы.

Судья снова делает замечание.

Сердюк: "Это другой вопрос! Это вопрос допустимости свидетельства!"

Более того, Сердюк утверждает, что в деле есть копия письма от Министерства иностранных дел, где они предупреждают прокуратуру, что данную стенограмму нельзя использовать.

Адвокат Януковича говорит, что сотрудники министерства выкрали данную стенограмму.

12:56 Адвокат: "В Секретариате СБ ООН нет письма с подписью! Министерство иностранных дел сфальсифицировало документы!"

Прокурор Крым говорит, что адвокаты вводят суд в заблуждение.

Дещица говорит, что официальный документ ООН - это копия без подписи. Однако документ с подписью тоже существовал.

Адвокат спрашивает, почему на сайте ООН отстутсвует стенограмма заседания от 4 марта.

Дещица говорит, что не знает, ведь не является ответственным, однако допускает, что причиной этого является его проведение в закрытом режиме.

Сердюк спрашивает, как тогда в материалах этого дела появилась стенограмма закрытого заседания

"Я не знаю, как этот документ появился", - отвечает Дещица.

12:45 Снова включают выступление Чуркина. Судья спрашивает, видно ли, что Чуркин показывает обращение Януковича с подписью.

Адвокат Федоренко по просьбе суда подходит ближе к телевизору заявляет, что не видит.

Адвокат Сердюк заявляет, что Министерство иностранных дел сфальсифицировало доказательство: до 2016-го показывали письмо-обращение Януковича к Путину без подписи, а в 2016 - уже с подписью.

Адвокаты просят перевести и прочитать письмо Чуркина

В письме Чуркин пишет, что приобщает текст обращения Януковича - приобщенная копия обращения не содержит подпись Януковича.

Дещица: "Это вам нужно у Чуркина спросить, хотя уже не сможете" (Чуркин умер, - ред.).

Защита спрашивает, есть ли подпись в официальном, зарегистрированном документе.

Судья снимает вопрос иговорит, что Чуркин показывал письмо, в котором есть подпись Януковича.

12:32 Стороны выясняют, в какой почледовтаельности в Совбезе ООН были зарегистрированы письмо Чуркина и копия обращения Януковича к Путину с просьбой о вводе войск.

12:24 Адвокат спрашивает, откуда у США, например, была информация о том, что Крым готовится стать независимым

Дещица просит адресовать этот вопрос США и говорит, что у этого государства есть в РФ представительство, и есть разведка.

12:21 Адвокаты задают следующие вопросы. Цитируют телеграмму посла Ельченко о невозможности экономической блокады крымского полуострова, а также спрашивают, докалдывал ли он высшему руководству страны.

Дещица говорит, что не помнит про конкретную телеграмму, но взаимодействие с Крымом постоянно обсуждали на заседаниях Кабмина.

Защита цитирует письмо российского посольства о том, что может ухудшаться ситуация для украинских мигрантов в РФ и спрашивает, почему СНБО тогда заявляла о введении визового режима.

Прокурор просит снять вопрос, потому что это лишь затягивает процесс и не имеет отношения к делу

Адвокат отмечает, что прокуратура сама приобщила это письмо к делу.

Судья постит свидетеля ответить.

Дещица говорит, что визовый режим тогда введен не был, и это было лишь предложение, которое преследовало цель выявить людей, желающих незаконно пересечь границу Украины.

Сердюк говорит, что эти заявления ухудшили настроения в обществе, и что их делал Парубий. Он просит свидетеля пояснить, зачем.

Судья говорит, что этот вопрос нужно адресовать Парубию.

12:13 Судья напоминает свидетелю, что тот имеет право не отвечать по несколько раз на один и тот же вопрос.

Адвокат просит свидетеля назвать конкретное время, когда свидетель перестал считать Януковича президентом.

Судья говорит, что свидетель в данном вопросе предлагает обратиться к стенограмме заседания ВР от 22 февраля 2014 года. Дещица не возражает.

12:12 "Я видел агрессию со стороны России", - подчеркивает свидетель.

"Почему вы не сделали никаких шагов, чтобы связаться с действующим президентом Януковичем, сообщить ему о происходящем и попробовать сохранить Крым?" - спрашивает адвокат Сердюк.

Дещица утверждает, что на момент его назначения 27 февраля Янукович уже не был президентом Украины.

"На момент моего назначение и.о. президента Украины был Олександр Турчинов", - отвечает Дещица

"Как человек с высшим юридическим образованием, вы же знаете, что Янукович был незаконно отстранен", - не унимается Сердюк.

"Еще раз повторяю - на момент моего назначение и.о. президента был Турчинов", - говорит Дещица.

12:02 Защита продолжает утверждать, что МИД Украины бездействовал, и это в том числе привело к потере Крыма.

"Спасибо, уважаемый защитник, за вашу пламенную речь!" - перебивает его судья Девятко.

Дещица продолжает говорить, что по вине России не было контакта между РФ и Украиной, потому что РФ не признала новое украинское правительство.

11:55 Адвокат цитирует различные письма украинских дипломатов, в том числе посла Украины в РФ Ельченко, и просит свидетеля дать им оценку.

В частности речь идет о ряде обращений к РФ с целью наладить отношения.

Дещица говорит, что с конца февраля пытался несколько раз связаться с министром иностранных дел Лавровым, однако ответ был одинаковым - Россия не признает это правительство, и этого министра. А его первая встреча с Лавровым состоялась в Гааге.

Искали любые контакты с Россией, при этом отправляли ноты протеста, вспоминает свидетель.

"Россия игнорировала все попытки (наладить отношения - ред.) как на уровне ВР, так и на уровне министерском", - говорит Дещица.

11:45 "На 1 марта мы знали об обращении Аксенова, на 3-е уже об обращении Януковича", - говорит Дещица, отвечая на вопрос защиты о том, кто именно и когда обращался к президенту Путину с просьбой о вводе войск.

11:38 Адвокаты распрашивают о событиях на Майдане, об убитых и раненных со стороны правоохранителей. Они утверждают, что в информации, предоставленной МИД для отчета Сергееву, занижено количество пострадавших правоохранителей и не упомянуты факты применения боевого оружия протестующими.

Мы подавали ту информацию, которая была у нас на тот момент, отвечает Дещица.

11:25 К допросу свидетеля приступает сторона защиты.

Адвокаты цитируют речь самого Дещицы, когда он говорит, что в стране был переворот.

Это вырванная из контекста фраза, я пересказывал позицию России, отвечает свидетель.

"Чуркин дезинформировал мировое сообщество", - говорит Дещица.

11:20 Адвокат Сердюк: "Данное видео подтверждает, что Янукович не просил ввести войска".

Дещица отмечает, что у членов Совбеза ООН не возникало сомнения, что речь идет о просьбе ввести войска и напоминает, что даже если бы Янукович был легитимным, то такое обращение можно готовить лишь с разрешения ВР и СНБО.

По словам свидетеля, это письмо было направлено лишь на лигитимизацию введения войск и оправдание акта агрессии.

11:10 Судья Девятко удовлетворяет ходатайство адвоката о просмотре видео с выступлением Чуркина.

11:08 Сердюк снова говорит, что российские войска находидись в Крыму согласно договора о размещении Черноморского флота.

"Когда вы слышите неудобные для клиента показания, вы перебиваете свидетеля. Вы может задавать ему вопросы позже?" - обращается с Сердюку судья Девятко и добавляет, что коллегия из Оболонского суда не обращалась в адвокатскую коллегию с просьюой привлечь к ответственности адвокатов подзащитного.

Сердюк подтверждает, что данное обращение было от судей Печерского суда и прокуроров, которые ведут другое дело, фигурантом которого является Янукович.

11:05 Прокуроры просят сделать замечание адвокату, потому что он говорит, что свидетели действуют по чьим-то указаниям.

Сердюк говорит, что коллеги уже пожаловались на группу адвокатов Януковича в другом процессе, что свидетельствует о давлении.

"Уважаемый судья, это замечание свидетелю должны были сделать вы, когда вы услышали термин "введение войск", хотя в обращении совсем другой текст!" - обращается к суду Сердюк.

Судья Девятко: "Продолжайте свидетель".

Дещица говорит, что термины могут быть разными, а суть не меняется - российские войска вошли на территорию Украины.

"И этой мысли придерживаются члены Совбеза ООН", - подчеркивает Дещица.

11:02 Сердюк просит исследовать еще раз текст обращения Януковича: "Чтобы понять, что там нет просьбы о введении войск! Свидетель не видит разницы между использованием и введением!"

Судья спрашивает, есть ли желание у адвокатов посмотреть запись заседания Совбеза ООН от 3 марта 2014 года и выступление постпреда России Чуркина.

Адвокат говорит, что да и еще раз настаивает, что хочет изучить письмо Януковича. "Там нет термина "введение войск"", - настаивает Сердюк.

10:58 Дещица говорит, что помимо тех военных РФ, которые там базировались, стали прибывать новые.

В Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН 3 марта Чуркин как раз и пытался оправдать присутствие российский войск, продолжает он.

"Оправдание для этого было не только решение Совета Федерации, но и обращение Виктора Януковича", - отмечает Дещица.

Сердюк опять просит предупредить свидетеля о недопустимости ложных свидетельств и настаивает, что нет никакого обращения Януковича с просьбой ввести войска в Украину.

"Все видели это обращение, там нет слов "ввести войска"! Это ложные свидетельства!" - негодует защитник.

Прокурор Крым говорит, что в УПК нет нормы, которая бы предусматривала наказание свидетеля за то, что он дает показания, которые не нравятся стороне защиты.

10:55 Далее свидетель рассказывает о заседании, которое инициировала Россия.

"Тогда Чуркин предоставил аргументацию, почему российская армия была направлена в Крым...", - вспоминает Дещица.

Его прерывает адвокат Сердюк. Говорит, что свидетель лжет, потому что российские войска находятся в Крыму с 90-х.

"Я прошу сделать свидетелю замечание и напомнить о присяге", - говорит Сердюк.

Прокурор Крым протестует, заявляя что это очередной выпад адвоката, и что он перебивает свидетелей, и просит обратить на это внимание судьи.

"Свидетель может продолжать", - говорит судья Девятко.

10:48 Дещица рассказывает, что после консультаций с Яценюком и Турчиновым дал поручение постпреду Украины Сергееву обратится в Совбез ООН. Сергеев обратился к председательствующей стране - Литве.

Заседание проходило в закрытом режиме, и ему предшествовали консультации.

Дещица утверждает, что большинство стран в Совбезе ООН тогда поняли, что Россия начала агрессию против Украины.

По его словам, Сергееву дали поручение инициировать постоянное заседание Совбеза ООН, на котором рассказывали о том, что происходит в Крыму, что российские военные расширяют свой контроль на территории АРК, и что это могло привести к человеческим жертвам.

"К сожалению, в результате этих заседаний не было принято конкретных решений, но четко прозвучало осуждение действий России", - отметил Дещица, добавляя, что тогда было принято решение отправить представителя Совбеза ООН в Крым, которого в итоге так и не пропустили российские военные.

10:42 Прокурор спрашивает, являются ли действия России нарушения международного права.

Адвокат Сердюк протестует. Говорит, что факты, озвученные прокурором, еще не доказаны в суде, а уже звучат как утверждение.

Свидетель говорит, что действия российских военных в Крыму можно охарактеризовтаь как агрессию.

Это нарушения международных договоров, в частности украино-российского договора о дружбе, где четко обозначены границы, а также Будопешского меморандума.

10:38 Начинают допрос Дещицы.

Спрашивают о том, какую он занимал должность в феврале-марте 2014 года, а также, что он знает о сыбытиях в Крыму в тот период.

С 27 февраля 2014 года занимал должность министра иностранных дел Украины, говорит свидетель, добавля что МИД получал информацию о начале агрессии со стороны РФ в Крыму и развертывании там военного контингета ВС России.

Дещица говорит, что МИД прилагал максимум усилий, чтобы оповестить мировую общественность о действиях регулярных российских войск в Крыму, которые перекидывались на полуостров самолетами и вертолетами. Также он сообщил что, ему было известно о захвате военными РФ аэропортов "Симферополь" и "Бельбек".

10:30 Адвокаты заявляют ходатайство о том чтобы предостваить подзащитному возможность присутствовать при допросе свидетелей.

Судья Девятко говорит, что данное ходатайство уже было рассмотрено и удовлетворено. Виктор Янукович может принимать участие в судебном процессе посредством видеоконференцсвязи, говорит он.

10:28 Судья просит вызвать на допрос очередного свидетеля стороны обвинения. Секретарь приглашает посла Украины в Республике Польша Андрея Дещицу.

10:26 Адвокаты говорят о том, что были в командировке и собирали материалы в рамках дела. Они тажке говорят, что к допросу готовы некоторые свидетели стороны защиты.

10:24 Из-за сложных погодных условий заседание, которое должно было начаться в 10 утра, задерживается. На данный момент в зале уже присутствуют судьи, стороны защиты и обвинения, а также представители СМИ.

Напомним, что на данный момент в деле о госизмене Януковича уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.