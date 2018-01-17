 Ничего общего с деоккупацией Донбасса рассматриваемый ВР законопроект не имеет, - Найем

Об этом пишет народный депутат от БПП Мустафа Найем на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне появился общий контур будущего закона о деоккупации. Строго говоря, ничего общего с деоккупацией или, тем более, реинтеграцией он не имеет. Документ скорее констатирует текущее положение вещей - оккупацию украинских территорий Российской Федерацией, а также определяет общие рамки и субординацию органов власти на прилегающей к линии соприкосновения территории и некоторые нормы гуманитарного права", – подчеркнул он. Однако и эта констатация в законопроекте "прописана очень нечетко".
"Прежде всего это касается даты оккупации, которая сейчас в документе так и не появилась. В переходных положениях сразу несколько пунктов закона прямо нарушают нормы Конституции в части полномочий президента, который наделяется правом единолично, без согласования с ВР, применять ВСУ и определять полномочия Командующего объединенных сил, руководить всеми силами и средствами всех военных формирований в Донецкой и Луганской областях", – заметил депутат.
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Отдельно у парламентария вызывают опасения беспрецедентные полномочия, которыми наделяются все лица, привлекаемые к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях. "Условия, при которых такие полномочия вступают в силу, описаны настолько размыто, что их можно использовать даже в случае пожарной безопасности", – подчеркивает Найем.
Документ также предусмотрено внесение изменений в закон "О контрразведывательной деятельности". Благодаря этому сотрудники СБУ, противостоящие вооруженной агрессии Российской Федерации, получают право проводить оперативно-технические поисковые мероприятия в системах и каналах телекоммуникаций с целью получения упреждающей информации. Причем, "норма прописана таким образом, что дает СБУ такие безграничные возможности не только в Донецкой и Луганской областях, но и на территории всей страны".
Свитолина
Свитолина 3-3
Костюк взяла первый сет 6-3.
Свитолина летит 3-5
Свитолина проиграла первый сет 4-6
Как, ну как в 15 лет так можно играть?
Свитолина делает брейк и ведёт 2-0
Бондаренко 5-3
Перехвалил )
http://livetv106.me/allupcomingsports/4/
10-28 янв. 2018 г.
https://www.google.com.ua/search?dcr=0&source=hp&ei=ppteWv_uAoPdwQLcmYjADA&q=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&oq=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B2%D1%81&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.6676.23653.0.27858.15.13.0.0.0.0.238.2050.0j11j2.13.0....0...1c.1j3j4.64.psy-ab..2.13.2043.0..35i39k1j0i131k1.0.bu-c1zW0sPU