 Ничего общего с деоккупацией Донбасса рассматриваемый ВР законопроект не имеет, - Найем

Об этом пишет народный депутат от БПП Мустафа Найем на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне появился общий контур будущего закона о деоккупации. Строго говоря, ничего общего с деоккупацией или, тем более, реинтеграцией он не имеет. Документ скорее констатирует текущее положение вещей - оккупацию украинских территорий Российской Федерацией, а также определяет общие рамки и субординацию органов власти на прилегающей к линии соприкосновения территории и некоторые нормы гуманитарного права", – подчеркнул он. Однако и эта констатация в законопроекте "прописана очень нечетко".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Депутаты перенесли принятие законопроекта об оккупированных территориях - из 673 поправок рассмотрено 482

"Прежде всего это касается даты оккупации, которая сейчас в документе так и не появилась. В переходных положениях сразу несколько пунктов закона прямо нарушают нормы Конституции в части полномочий президента, который наделяется правом единолично, без согласования с ВР, применять ВСУ и определять полномочия Командующего объединенных сил, руководить всеми силами и средствами всех военных формирований в Донецкой и Луганской областях", – заметил депутат.

Также читайте: Законопроект о деоккупации Донбасса фактически вводит в регионе военное положение, - представитель омбудсмена Чаплыга

Отдельно у парламентария вызывают опасения беспрецедентные полномочия, которыми наделяются все лица, привлекаемые к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях. "Условия, при которых такие полномочия вступают в силу, описаны настолько размыто, что их можно использовать даже в случае пожарной безопасности", – подчеркивает Найем.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Мы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде

Документ также предусмотрено внесение изменений в закон "О контрразведывательной деятельности". Благодаря этому сотрудники СБУ, противостоящие вооруженной агрессии Российской Федерации, получают право проводить оперативно-технические поисковые мероприятия в системах и каналах телекоммуникаций с целью получения упреждающей информации. Причем, "норма прописана таким образом, что дает СБУ такие безграничные возможности не только в Донецкой и Луганской областях, но и на территории всей страны".