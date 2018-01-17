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 Политика Украины
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 Ничего общего с деоккупацией Донбасса рассматриваемый ВР законопроект не имеет, - Найем

Проект закона, поправки к которому не успела рассмотреть ВР 16 января, среди прочего, предусматривает повышение полномочий президента и СБУ.

Об этом пишет народный депутат от БПП Мустафа Найем на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне появился общий контур будущего закона о деоккупации. Строго говоря, ничего общего с деоккупацией или, тем более, реинтеграцией он не имеет. Документ скорее констатирует текущее положение вещей - оккупацию украинских территорий Российской Федерацией, а также определяет общие рамки и субординацию органов власти на прилегающей к линии соприкосновения территории и некоторые нормы гуманитарного права", – подчеркнул он. Однако и эта констатация в законопроекте "прописана очень нечетко".

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"Прежде всего это касается даты оккупации, которая сейчас в документе так и не появилась. В переходных положениях сразу несколько пунктов закона прямо нарушают нормы Конституции в части полномочий президента, который наделяется правом единолично, без согласования с ВР, применять ВСУ и определять полномочия Командующего объединенных сил, руководить всеми силами и средствами всех военных формирований в Донецкой и Луганской областях", – заметил депутат.

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Отдельно у парламентария вызывают опасения беспрецедентные полномочия, которыми наделяются все лица, привлекаемые к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях. "Условия, при которых такие полномочия вступают в силу, описаны настолько размыто, что их можно использовать даже в случае пожарной безопасности", – подчеркивает Найем.

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Документ также предусмотрено внесение изменений в закон "О контрразведывательной деятельности". Благодаря этому сотрудники СБУ, противостоящие вооруженной агрессии Российской Федерации, получают право проводить оперативно-технические поисковые мероприятия в системах и каналах телекоммуникаций с целью получения упреждающей информации. Причем, "норма прописана таким образом, что дает СБУ такие безграничные возможности не только в Донецкой и Луганской областях, но и на территории всей страны".

Ничего общего с деоккупацией Донбасса рассматриваемый ВР законопроект не имеет, - Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044797
 
 
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Патриоты, объясните наконец, этот закон зрада или перемога.
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Під патріотичні гасла хотіли просто протягнути підвищення повноважень для ВСУ, СБУ...Що ми не знаємо про цей законопроект?
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Пока все три наши красавицы ведут в своих матчах. У всех первый сет, по геймам счёт 2-1.
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Позитив нам усім ой как потрібен . Наснаги їм , і перемог !
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Бондаренко второй сет 1-1
Костюк взяла первый сет 6-3.
Свитолина летит 3-5
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15 летняя Костюк делает брейк и повела во втором сете 1-0
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Костюк 2-1
Свитолина проиграла первый сет 4-6
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Игра Костюк сплошное удовольствие Ничего общего с деоккупацией Донбасса рассматриваемый ВР законопроект не имеет, - Найем - Цензор.НЕТ 6587
Как, ну как в 15 лет так можно играть?
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Костюк 4-2
Свитолина делает брейк и ведёт 2-0
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Бондаренко отымела кацапку в двух партиях 6-2 и 6-3
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15 летняя Марта Костюк побеждает австралийку Роговску в двух партиях 6-3 7-5 Ничего общего с деоккупацией Донбасса рассматриваемый ВР законопроект не имеет, - Найем - Цензор.НЕТ 9938
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Казалось бы причём там закон о деокопации к полномочиям и расширению диктатуры соевой банды??? Ан нет, насколько ж хитрый и подлый барыга прожённый аферист. И тут пейсатый хочет для себя кусок побольше урвать.
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из за таких нытиков мы потеряли державу в 1918.тогда венниченко тоже пекся о правах и боялся военной диктатуры.из за таких как этот найем мы и щаз проигрываем.о каких правах человека можно говорить когда идет война.мы должны на время ограничить себя в некоторых свободах ради сбережения страны.мы по славам найема должны упростить пересечение линии разграничения и начать платить пенсии там .может еще им всем пособие назначит за убийство наших.все эти борцуны за права человека нехрена непонимают как мы можем что то там обеспечить если мы неконтролируем територию.а на подконтрольной нам територии мы должны ограничить права человека на некоторое время .ввести цензуру на тв .дать право сбу прослушивать всех без этого мы опять потеряем державу.
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Пока до таких как вы и всех остальных не допрет что коррупция страшнее войны,то да таки потеряем...
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Все правильно. Получить санкцию суда на проведение оперативно-технических мероприятий в апеляционном суде на об"екта разработки и его связи, это геморрой еще тот. На это уходит время, время на "бумагомарание" по введению новых об"ектов в ОРД. На линии разграничения (де факто в прифронтовой зоне) ОТМ должно проводится сплошняком, хотим мы этого или нет - это надо. Повышение полномочий Президента по применению ВСУ - прерогатива Верховного главнокомандующего. Так что "сопли" Найем пусть пускает в "лиге спортлото"...
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Этот чебурек пусть лучше расскажет, чем занимается в Москве его папа, бывший министр марионеточного правительства Афганистана при совковой оккупации, и слинявший в совок с совдеповскими войсками. Неужели такого деятеля гебня отпустила на базар шаурмой торговать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНичего общего с деоккупацией Донбасса рассматриваемый ВР законопроект не имеет, - Найем
 
 
 
 
 
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