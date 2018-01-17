 Тиллерсон призвал РФ и Китай выполнять санкции ООН против КНДР

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первым делом все мы должны настаивать на полном выполнении санкций СБ ООН в соответствии с духом законов. В этой связи мы обращаемся с особым призывом к России и Китаю", - сказал Тиллерсон на встрече глав МИД Канады, США, Южной Кореи, Японии и ряда других стран, посвященной кризису на Корейском полуострове.

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Он отметил, что кроме этого, необходимо активизировать деятельность на море, чтобы не давать перегружать грузы с одних судов на другие - в обход санкций СБ ООН - с целью последующей доставки в КНДР.

"И в-третьих, должны быть новые последствия для режима в КНДР, когда бы он ни совершал новые агрессивные акты", - добавил госсекретарь.

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В Ванкувере во вторник началась встреча глав МИД Канады, США, Южной Кореи, Японии и ряда других стран, посвященная кризису на Корейском полуострове.

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн ранее заявил, что Россия и Китай не приглашены на министерскую встречу по КНДР в Ванкувере по инициативе Соединенных Штатов и Канады, отметив, что Москва и Пекин "будут проинформированы о результатах".