 Более 40 детей пострадали в результате аварии школьного автобуса в Германии, - DW

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сообщил представитель полиции в городе Эбербах в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

"Арендованный одной из школ рейсовый автобус съехал с проезжей части, столкнулся с несколькими автомобилями и затем на полной скорости врезался в стену дома, в котором расположен магазин бытовой электроники", - говорится в сообщении.

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44 человека, в том числе 37 детей в возрасте от 9 до 15 лет, пострадали в результате автомобильной аварии утром во вторник, 16 января, на юго-западе Германии. Шестеро детей получили тяжелые травмы.

Все нуждающиеся в срочной медицинской помощи были оперативно доставлены в больницы, для этого спасатели задействовали три вертолета.

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Этот автобус ежедневно собирает детей по окрестным деревням и отвозит их в школу в Эбербахе. 55-летнего мужчину, управлявшего автобусом и также госпитализированного с тяжелыми травмами, в транспортной компании охарактеризовали как опытного водителя. Причины ЧП пока неизвестны, их выяснит следствие. Во время пресс-конференции сотрудники полиции с благодарностью отметили активность местных жителей в оказании помощи пострадавшим и в поддержке технических служб.