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 Эрдоган планирует обсудить статус Иерусалима с Папой Римским, - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 февраля посетит Ватикан, чтобы обсудить признание Иерусалима столицей с Папой Римским Франциском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

"Газета Hurriyet и другие СМИ заявили, что Эрдоган отправится в Ватикан 5 февраля для переговоров, которые, как ожидается, будут сосредоточены на статусе Иерусалима. Эрдоган, критик решения США о признании Иерусалима столицей Израиля, похвалил Франциска за аналогичную позицию", - говорится в заметке.

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В то же время, официально правительство Турции пока не подтверждает информацию о визите. Однако сам Эрдоган сказал, что надеется посетить Ватикан.

Hurriyet также информирует, что турецкий лидер планирует посетить группу латиноамериканских стран после встречи с папой.

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Отметим, что Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что США признают Иерусалим столицей Израиля и начинают процесс переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 6 декабря 2017 года.

Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля. В то же время, президент США угрожал возмездием в виде сокращения помощи не согласным с его решением странам.

Франциск в своей рождественской речи призвал "уважать статус-кво города в соответствии c резолюциями ООН".

Источник: https://censor.net.ua/n3044794
 
 
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