 США выступает за возвращение соцвыплат жителям оккупированного Донбасса, - Йованович

"Да. Мы так считаем. Люди оказались по разные стороны линии соприкосновения из-за превратности судьбы. Представьте себе, есть люди которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди на одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины, как и остальные", - подчеркнула посол США в интервью РБК-Украина, пишет Цензор.НЕТ.
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По ее словам, есть международная практика, позволяющая в подобных случаях избежать мошенничества. "Если случаются какие-то случаи мошенничества, нецелевого использования этих денег, думаю, есть способы решить такие проблемы. Есть немалый международный опыт решения подобных вопросов", - отметила Йованович.
Кроме того, подчеркнула посол США, так как такая социальная помощь важна для конкретных граждан и конкретных семей, можно "посмотреть на это и с более широкой, национальной точки зрения". "Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе и тех, которые по воле случая оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержку. И важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда по поводу того, что Украина не заботится о людях на востоке, это - неправда. И это важно в будущем для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас", - отметила Йованович.
Напомним, выплаты жителям оккупированных территорий частично прекратили в ноябре 2017 года.
А как обстоят дела с уплатами налогов в бюджет Украинского государства, "такими же гражданами Украины, как и остальные"?
Какая "международная практика, позволяющая в подобных случаях избежать мошенничества" (Источник: https://censor.net.ua/n3044793) должна быть использована в данном случае?
It is a two-way street; "возвращение соцвыплат жителям оккупированного Донбасса" и поступления налогов в казну Украины с "оккупированного Донбасса".
чихалиигнорировали эти права ради )(уйла. "Последнюю великую" войну (Вторую мировую) гитлер начал ради судетских немцев и прочих ... немецкой национальности - некому было их угнетаемых интересы защищать. )(уйло через раз у своих выступлениях поминает интересы лугандонства и кримноидов - как гопник божью мать. В 1945-м году этих судетских и прочих ...немцев (тех из них, кто не успел удрать и спрятаться) пережившие войну люди терзали голыми руками. Меня сильно тяготит вопрос: Почему тогда американцы не возвысили свой голос за интересы судетских немцев, но сейчас готовы предоставить наш карман для лугандо-домбабвийских )(уйлофилов? Избыток гуманитарного образования, что ли?
амнистия, выборы в лугандоне и особый статус "республик", т.е. Федерализация. Посмотрите что Габриэль говорит, почти как Лавров. Время выиграли на перевооружение а дальше время будет работать и против Украины как и минские соглашения.