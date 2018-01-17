 США выступает за возвращение соцвыплат жителям оккупированного Донбасса, - Йованович

"Да. Мы так считаем. Люди оказались по разные стороны линии соприкосновения из-за превратности судьбы. Представьте себе, есть люди которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди на одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины, как и остальные", - подчеркнула посол США в интервью РБК-Украина, пишет Цензор.НЕТ.

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По ее словам, есть международная практика, позволяющая в подобных случаях избежать мошенничества. "Если случаются какие-то случаи мошенничества, нецелевого использования этих денег, думаю, есть способы решить такие проблемы. Есть немалый международный опыт решения подобных вопросов", - отметила Йованович.

Кроме того, подчеркнула посол США, так как такая социальная помощь важна для конкретных граждан и конкретных семей, можно "посмотреть на это и с более широкой, национальной точки зрения". "Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе и тех, которые по воле случая оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержку. И важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда по поводу того, что Украина не заботится о людях на востоке, это - неправда. И это важно в будущем для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас", - отметила Йованович.

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Напомним, выплаты жителям оккупированных территорий частично прекратили в ноябре 2017 года.