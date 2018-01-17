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 США выступает за возвращение соцвыплат жителям оккупированного Донбасса, - Йованович

Посол США в Украине Мари Йованович напомнила, что жители оккупированных территорий являются полноправными гражданами.

"Да. Мы так считаем. Люди оказались по разные стороны линии соприкосновения из-за превратности судьбы. Представьте себе, есть люди которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди на одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины, как и остальные", - подчеркнула посол США в интервью РБК-Украина, пишет Цензор.НЕТ.

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По ее словам, есть международная практика, позволяющая в подобных случаях избежать мошенничества. "Если случаются какие-то случаи мошенничества, нецелевого использования этих денег, думаю, есть способы решить такие проблемы. Есть немалый международный опыт решения подобных вопросов", - отметила Йованович.

Кроме того, подчеркнула посол США, так как такая социальная помощь важна для конкретных граждан и конкретных семей, можно "посмотреть на это и с более широкой, национальной точки зрения". "Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе и тех, которые по воле случая оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержку. И важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда по поводу того, что Украина не заботится о людях на востоке, это - неправда. И это важно в будущем для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас", - отметила Йованович.

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Напомним, выплаты жителям оккупированных территорий частично прекратили в ноябре 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3044793
 
 
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мне думается он на второй срок останется
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Он уже на шестой собирается сфальсифицировать выборы. Янукович тоже хотел ещё. Только диктаторов в конце концов свергают. 25 лет диктатуры это финиш. Разве что сдохнет раньше.
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Зато скільки кацапів на добрива пішло! Селяни хвалять, кажуть з вас врожай добрий. Коли до нас? На Донбас? США выступает за возвращение соцвыплат жителям оккупированного Донбасса, - Йованович - Цензор.НЕТ 1524
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Так, соціалку, але натуралом. Сєчкою, олією, цибулею, борошном... Чим багаті, доларів нема, рублів теж
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А чому ця Йованович втручається в українські справи?
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Потому что она - представительница управляющей страны.
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Не існує статусу керуючої держави. Більше того, це просто її власна думка.
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она - официальное лицо, представитель другого государства. врядли она высказала именно свою точку зрения (тем более на такой должности). свою точку зрения они могут высказывать лишь покинув этот пост. к тому же нигде не было подчёркнуто что это личное мнение, в место этого было сказано - "Да. Мы так считаем". по всему - это официальное заявление
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И куда потом уйдут эти деньги боевикам в карман?Это тупо делать такие шаги !
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"Почему люди на одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины, как и остальные" Источник: https://censor.net.ua/n3044793

А как обстоят дела с уплатами налогов в бюджет Украинского государства, "такими же гражданами Украины, как и остальные"?
Какая "международная практика, позволяющая в подобных случаях избежать мошенничества" (Источник: https://censor.net.ua/n3044793) должна быть использована в данном случае?
It is a two-way street; "возвращение соцвыплат жителям оккупированного Донбасса" и поступления налогов в казну Украины с "оккупированного Донбасса".
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"...Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас", - все, що написано у статті є особисті слова і переконання Йованович. Крім того, звичайно є там невелика кількість людей, що підтримують Україну. Але по факту в лугандоні вже прокацапська більшість і нам їх розум і серця не потрібні.
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А США, не хочет начать перечислять заработанные в США пенсии в Украину? Выступают они...
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В Рашку перечисляют,в Армению тоже,в прибалтику. А в Украину нет....
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Это капец.. Чтобы платить деньги туда, нужно зарядить банкоматы, т.е. возить инкассоторов с деньгами через линию фронта) Орки и так там дань снимают с пенсов кто едет с Украины с деньгами. Как то же там они "бюджет" маладых республик пополняют.
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За никак не малое время московско-фашистской оккупации этой части нашей территории тамошнее население давно уже могло сделать выбор: где им жить и как. Перед оккупацией у "лугандонских аборигенов" были все гражданские права влиять на политику Украины, участвуя в выборах. Они чихали игнорировали эти права ради )(уйла. "Последнюю великую" войну (Вторую мировую) гитлер начал ради судетских немцев и прочих ... немецкой национальности - некому было их угнетаемых интересы защищать. )(уйло через раз у своих выступлениях поминает интересы лугандонства и кримноидов - как гопник божью мать. В 1945-м году этих судетских и прочих ...немцев (тех из них, кто не успел удрать и спрятаться) пережившие войну люди терзали голыми руками. Меня сильно тяготит вопрос: Почему тогда американцы не возвысили свой голос за интересы судетских немцев, но сейчас готовы предоставить наш карман для лугандо-домбабвийских )(уйлофилов? Избыток гуманитарного образования, что ли?
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США сами мастера тянуть кота за достоинство, когда от них чего-нибудь ждут. Надо платить той же монетой. Типа обеими руками за, но процесс должен идти вдумчиво и постепенно, в этом году соцвыплаты возобновить для всех негров- геев, так как они больше всех страдают на оккупированных территориях. Толерантненько получится, штаты это любят.
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ИМЕННО!!! А ещё ведь нужно учесть интересы угнетаемых зоофилов...
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Маю надію, що Йованович викладе свою позицію у офіційному листі до уряду України. Після цього на основі її листа можна звернутись до відповідних установ США та просити відкликати її за втручання у внутрішні справи України.
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Украине нужно самой выходить с минских соглашений, иначе её заставят выполнить почётную капитуляцию:
амнистия, выборы в лугандоне и особый статус "республик", т.е. Федерализация. Посмотрите что Габриэль говорит, почти как Лавров. Время выиграли на перевооружение а дальше время будет работать и против Украины как и минские соглашения.
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Україна не може денонсувати мінські домовленності, бо саме вони є основою санкцій проти росії. Треба юридично фіксувати зрив термінів виконання цих домовленостей з боку росії та казати, що вони стали нікчемними.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША выступает за возвращение соцвыплат жителям оккупированного Донбасса, - Йованович
 
 
 
 
 
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