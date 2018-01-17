 Самовольные лесорубы погибли на Харьковщине и Закарпатье, - полиция  

"Вчера, 15 января, в 15:57 на линию "102" поступило сообщение о том, что на жителя села Свалявка Перечинского района в лесу упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте. Работники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы установили, что 36-летний житель села Свалявка, вместе со своими сыновьями, меньшему из которых 10, а старшему 16 лет, самовольно, без каких-либо документов на заготовку дров, пошли в лесной массив в урочище "Свалявка" Порошковского лесничества, где распиливали дерево", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы полиции Закарпатья.

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По словам детей, отец бензопилой перерезал часть ствола поваленного ветром дерева. На мужчину упала отпиленная корневая система с грунтом. Дети сразу побежали за помощью односельчан, но мужчина от полученных травм погиб на месте.

"По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай". Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и выясняют, на каких основаниях и при каких условиях осуществлялась незаконная заготовка дров в указанном лесном массиве", - говорится в сообщении.





В то же время, полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели 54-летнего жителя села Коробочкино. По предварительной информации, на него упало дерево, когда он пытался его спилить. От полученных травм мужчина скончался.

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"15 января в 16:03 с многочисленными травмами пострадавший был доставлен в отделение политравмы Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи. Полицейские установили, что повреждения мужчина получил во время спиливания деревьев на территории одной из агрофирм Чугуевского района. По данному факту сотрудниками Чугуевского отдела полиции проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении на facebook-странице полиции Харьковщины.