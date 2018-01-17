 Финская компания из-за санкций отказалась поставлять генераторы в оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

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Санкции в отношении Крыма привели к отказу нескольких иностранных производителей поставлять оборудование для аварийно-спасательного судна, которое строится на керченском судостроительном заводе "Залив", в частности, финская Wärtsilä отказалась от поставок генераторов, сообщил РБК источник, знакомый с материалами Минтранса (это ведомство выступает заказчиком судна). Это подтвердили партнер нескольких российских судостроительных компаний и представитель Wärtsilä.



По словам одного из источников, отказ поставлять дизельные генераторы привел к увеличению срока строительства судна и необходимости корректировки проектной документации. Он не сказал, на сколько именно сдвинулись сроки окончания строительства (изначально судно планировалось сдать уже в 2018 году).

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Представитель Wärtsilä сказал, что компания отказалась поставлять дизельные генераторы керченской судоверфи из-за санкций ЕС. "Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это (поставка оборудования в Крым) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wärtsilä не может предоставить запрошенное оборудование", — добавил он. Собеседник подчеркнул, что Wärtsilä давно и плодотворно работает с Россией и готова продолжать сотрудничество, но только в рамках действующих правил.



Минтранс заказал строительство аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт еще в 2015 году у единственного поставщика — Зеленодольского завода им. А.М. Горького (входит в группу "Ак Барс"). По данным отраслевых изданий "Корабел" и Port News, это судно строится на керченской верфи "Залив". В 2014 году "Коммерсантъ" писал о том, что новое руководство "Залива" связано с зеленодольским судозаводом.

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Аварийно-спасательное судно строится полностью за счет бюджета в рамках федеральной целевой программы. Его стоимость составляет 2,79 млрд руб. Всего в России построено четыре таких судна, все — на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области. Верфь "Залив" кроме строительства и ремонта судов также производит специальные металлоконструкции для Крымского моста.