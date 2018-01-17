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 Финская компания из-за санкций отказалась поставлять генераторы в оккупированный Крым

Финская Wärtsilä отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи "Залив" из-за санкций. Заводу пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд руб. Всего в России построено четыре таких судна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

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Санкции в отношении Крыма привели к отказу нескольких иностранных производителей поставлять оборудование для аварийно-спасательного судна, которое строится на керченском судостроительном заводе "Залив", в частности, финская Wärtsilä отказалась от поставок генераторов, сообщил РБК источник, знакомый с материалами Минтранса (это ведомство выступает заказчиком судна). Это подтвердили партнер нескольких российских судостроительных компаний и представитель Wärtsilä.

По словам одного из источников, отказ поставлять дизельные генераторы привел к увеличению срока строительства судна и необходимости корректировки проектной документации. Он не сказал, на сколько именно сдвинулись сроки окончания строительства (изначально судно планировалось сдать уже в 2018 году).

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Представитель Wärtsilä сказал, что компания отказалась поставлять дизельные генераторы керченской судоверфи из-за санкций ЕС. "Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это (поставка оборудования в Крым) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wärtsilä не может предоставить запрошенное оборудование", — добавил он. Собеседник подчеркнул, что Wärtsilä давно и плодотворно работает с Россией и готова продолжать сотрудничество, но только в рамках действующих правил.

Минтранс заказал строительство аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт еще в 2015 году у единственного поставщика — Зеленодольского завода им. А.М. Горького (входит в группу "Ак Барс"). По данным отраслевых изданий "Корабел" и Port News, это судно строится на керченской верфи "Залив". В 2014 году "Коммерсантъ" писал о том, что новое руководство "Залива" связано с зеленодольским судозаводом.

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Аварийно-спасательное судно строится полностью за счет бюджета в рамках федеральной целевой программы. Его стоимость составляет 2,79 млрд руб. Всего в России построено четыре таких судна, все — на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области. Верфь "Залив" кроме строительства и ремонта судов также производит специальные металлоконструкции для Крымского моста.

Источник: https://censor.net.ua/n3044791
 
 
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Совет финской компании:
продаешь оборудование панамской компании КингсКепитал и она без пошлины и переплат доставит в лучшем виде в Россию...авиа, морским, железнодорожным путем - на выбор
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вариант 2, корабли перегонят в Питер на Невский судо-ремонтный завод и там укомплектуют генераторами.
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Наш президент всё правильно делает. Поэтому российская нечисть им очень недовольна.
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Головне ,що адідас поставляє костюмчики в крим , щоб криси могли опізнавати свою самооборону
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Финские товарищи заботятся о крымчанах. Чтобы не слишком жировали там ,а то совсем оборзели,электростанции строят,суда непонятные.
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Тобто, їх стримують лише санкції ?
А якби після анексії Криму не ввели санкції, то так би й поставляли ?
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Всего в России построено четыре таких судна. Источник: https://censor.net.ua/n3044791
Построят и пятое и десятое
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а конструкції для мосту? Того самого? ну-ну
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Походу керченским мастерам придётся переоборудовать судно на гребную тягу. Ну, прям, как раб известный с галеры завещал...
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как я понимаю генераторы не для хода, а для генерации электроэнергии
это такой проект судов, для обеспечения ЭЭ прибрежных зон.
аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт
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Не озадачивайте себя. Рабы нагребут столько электроэнергии, сколько захочет вождь.
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А продать на Тамань?
Какие фины наивные, в сравнение с хитрож. немцами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФинская компания из-за санкций отказалась поставлять генераторы в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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