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 "Мне сказали, что я не журналист", - корреспондент RT France, которого не пустили в Елисейский дворец

Журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец на брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на RT, утром 15 января пресс-секретарь Макрона проводил брифинг, который был посвящен предстоящей поездке французского лидера в Кале. На данном мероприятии должен был присутствовать сотрудник RT France.

По словам журналиста, он прибыл в Елисейский дворец, однако ему отказали в возможности посетить брифинг.

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"Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти, необходимо быть журналистом", — рассказал сотрудник RT.

При этом он подчеркнул, что к брифингу были допущены журналисты, которые заранее не подтверждали, что будут присутствовать на мероприятии.

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Редакция отмечает, что аналогичная ситуация произошла в Риме в среду, 10 января, когда команда французского президента не дала разрешения присутствовать на саммите. Заявка на аккредитацию была подана и принята, однако по прибытии группы в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам.

Команда Эммануэля Макрона при этом не объяснила причин подобного решения.

23 апреля 2017 года штаб президента Франции также отказал телеканалу RT в аккредитации.

Источник: https://censor.net.ua/n3044790
 
 
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Перефразируя один фильм.
- Вы не журналист.
- А кто?
- Не при детях "Мне сказали, что я не журналист", - корреспондент RT France, которого не пустили в Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 2111
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Макрон продолжает унижать расейских пропагандонов.
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Макрон молодец -тупо морозится. Для кацапов это как серпом по яйцам -и предъявить хочется, и повода явного как такового нет. Ну, типа, в упор не видят их.
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Так куда со свиным рылом да в калачный ряд ...
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вангую симонянша как всегда начнет плакаться))
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"необходимо быть журналистом" - волшебная формулировка, легендарное французское изящество, шарман! "Мне сказали, что я не журналист", - корреспондент RT France, которого не пустили в Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 2105
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Вы очевидно дипломат. разве так можно тут выражаться?
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Поц, твоего путена уже устали унижать... Но в одном ты прав - путен необыкновенно подлая тварь
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Ну да, это ж не летать наперегонки со стерхами...
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россиянских фейкомётов с RT ,а также наймитов из информ-агенства Sputnik не считают за журналистов и правильно делают,наконец то сделаны правильные выводы.
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наконец-то хотя бы французы уже научились отличать пропагандонов от журналистов.
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Настоящие журналиств-из нормальных редакций.А ты-кацапская морда.
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Вы кто - корреспондент? - не, мы токо журналистов пускаем!
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а че зрадотня не орет,что свободы слова лишают))))у нас упячка ,ньюз и зик в унисон с рашей тудей новости штампуют
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А "Південмаш" зробить для хуйлопітеків 20 ракет. Ось така гульня, малята...
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З нього такий журналіст, як із пуя - сокира.
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Нарешті люди стали розуміть, що гебняві в Московії все вивернули через дупу до своєї протилежності. От і ЗМІ у них ЗМД (засоби масової дезінформації), а кацяпські "журналісти" - то просто інформаційні диверсанти.
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получается рт в риме еще и на бабло кинули.
сначала приняли заявку, а когда те приехали, сказали дупобачення
с рт наконец себя ведут так, как они того заслуживают
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мне сказали, что я не журналист", - корреспондент RT France, которого не пустили в Елисейский дворец
 
 
 
 
 
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