 "Мне сказали, что я не журналист", - корреспондент RT France, которого не пустили в Елисейский дворец

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на RT, утром 15 января пресс-секретарь Макрона проводил брифинг, который был посвящен предстоящей поездке французского лидера в Кале. На данном мероприятии должен был присутствовать сотрудник RT France.

По словам журналиста, он прибыл в Елисейский дворец, однако ему отказали в возможности посетить брифинг.

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"Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти, необходимо быть журналистом", — рассказал сотрудник RT.

При этом он подчеркнул, что к брифингу были допущены журналисты, которые заранее не подтверждали, что будут присутствовать на мероприятии.

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Редакция отмечает, что аналогичная ситуация произошла в Риме в среду, 10 января, когда команда французского президента не дала разрешения присутствовать на саммите. Заявка на аккредитацию была подана и принята, однако по прибытии группы в Италию пресс-служба Елисейского дворца перестала отвечать журналистам.

Команда Эммануэля Макрона при этом не объяснила причин подобного решения.

23 апреля 2017 года штаб президента Франции также отказал телеканалу RT в аккредитации.