 Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха", - пресс-служба

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в ответ на информационный запрос.
Пресс-служба также проинформировала, что П.Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха".
"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.
"Решение о том, что информация об этих поездках будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - подчеркивает пресс-служба.
Ну, какую-нибудь натасканную на запах шиКАЛада....
Ну прям неугомон наш президент. Коли йому вже буде грошей вистачати?...
Вот запомнилась в своё время статья на Росбалте, статейка старая конечно, но ничего не поменялось и сейчас, Скучный Путин и веселая Рада
Как раз это самое"лолитничество" как раз оттуда:
Михо за 6 тысяч на крыше квартиру снимает.
Зачем в палатку ?
в країні срач
i happy very much
Так, Гелетей с семьей в Риме выложил только за проживание около 5 тыс евро...и это притом что летом неделю пробыл в Турции!
ps
Что тогда говорить за депутатов?
Это говорит о том, что для некоторых ни войны ни АТО не существует - она для других, она для нас...
Щоб без паніки, не так як Янукович - у останню мить...
Сусіди дивляться на них, жалько їм українців. Дають їм, у кого що є. Українців ще сусід людожерський ображає, штрикає їх постійно. Але ж цей шмат лайна на голові! Навіщо вони його туди причипили? Їм вже натякали, навіть прямо казали, а українці все одно з цим лайном не можуть чомусь розлучитись. Чим воно їм так дорого, не зрозуміло. Вирішили сусіди видресувати українців, як цуциків. Не дамо, кажуть, вам ковбаси, поки не струсите це лайно з голови, хочаб. Набичились українці, дивляться з під лоба, а сусід людожерський давай знову штрикати їх. От біда.
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Вже після Іловайська стало добре зрозуміло, що Порошенко - шпигун. І кожен наступний день у владі він своїми діями лише підтвержує цей висновок.
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота
А тепер Гонтарева довела відсоток російського капіталу в України до 50% з 10% всього за три роки. Тож Ви шпигун, Петро Олексійвоич. І Вас треба негайно під арешт. Для Вашої ж безпеки
Щоб не поспіхом, не так як попередник - в останню мить.
"калбаса 2-20", "гарь 4-12" , как символы "справедливости"...
Как же так, за шо боролся Клим Чугункин?
Твари кацапские теперь пол ночи спать не будут.
Но раз народ не выходит на буржуазную революцию, значит его устраивает жить при феодализме. Только полное уничтожение олигархов как класс и возвращение предприятий в публичный сектор спасет Украину. Но пока народ безмолвствует.