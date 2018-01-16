 Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха", - пресс-служба

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В АП назвали фейком спецслужб РФ "копии обращений Порошенко от 2007 года"

"Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в ответ на информационный запрос.

Пресс-служба также проинформировала, что П.Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха".

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Желаю мира каждой украинской семье", - Порошенко поздравил сограждан со старым Новым годом. ВИДЕО

"Решение о том, что информация об этих поездках будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - подчеркивает пресс-служба.