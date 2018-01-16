EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  5285  277
Все про:Мальдивы (7) отдых (239) отпуск (192) Порошенко (14098)

 Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха", - пресс-служба

Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В АП назвали фейком спецслужб РФ "копии обращений Порошенко от 2007 года"

"Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в ответ на информационный запрос.

Пресс-служба также проинформировала, что П.Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха".

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Желаю мира каждой украинской семье", - Порошенко поздравил сограждан со старым Новым годом. ВИДЕО

"Решение о том, что информация об этих поездках будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - подчеркивает пресс-служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3044788
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Акулу бы какую подкупить, что ли?
Ну, какую-нибудь натасканную на запах шиКАЛада....
 показать весь комментарий
 
 
ого люмпен як розвонявся ! можна українця вивезти з бидланика но бидланик з українця вивести неможливо 1 що поробиш які люди так і живуть
 показать весь комментарий
 
 
Україна найбідніша країна в Європі. Чи люмпен в тому винуват чи не люмпен але маємо що маємо.
 показать весь комментарий
 
Та звісно на Мальдівах не була. Але до Порошенка не було проблеми дотягнути до кінця місяця, навіть залишалося щось при Овочі на одяг,тобто вистачало на звичайне життя а зараз і на їжу та комуналку вже не вистачає.
 показать весь комментарий
 
 
працюю в європі то тягне до доми приїдеш подивишся на це все і думаєш чого я сюди приїхав ?
 показать весь комментарий
 
Петро Олексійович! Це Ви що, на Мальдіви підроблятись їздили? Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви "з метою короткого відпочинку", - прес-служба - Цензор.НЕТ 4337
Ну прям неугомон наш президент. Коли йому вже буде грошей вистачати?...
 показать весь комментарий
 
 
це добре що невистачає яб сказав закономірно ! всі країни налаштували своє життя тільки тут 20 років дурні спорять куди їм іти чи за дишевим газом чи в європу 1 як ті прибалти дивлюсь і ті живуть небідують а тут самі незнають що вони хочуть 1 хочуть і з росією воювати і жити припіваючи до війни хотіли газу дешевого і в європу їздити 1так і ходим кругами
 показать весь комментарий
 
 
Мне всё чаще в последнее время вспоминается подеревьянский Данко, как один обалдуй водил натовп то в лес,то в болото,то в пустыню, причём постоянно под лозунгом "Ура,вперед чмо японське!". Смотрю на выкрутасы наших"политиков" и вспоминаю....
 показать весь комментарий
 
Ну,я и сам дончанин,и жил какое-то время в пресловутом "русском мире" и по моему скромному мнению это скорее украинский менталитет, что мне кстати говоря скорее нравится,чем не нравится.
Вот запомнилась в своё время статья на Росбалте, статейка старая конечно, но ничего не поменялось и сейчас, Скучный Путин и веселая Рада
Как раз это самое"лолитничество" как раз оттуда:
 показать весь комментарий
 
до війни часто бував в донецьку прктично кожного місяця
 показать весь комментарий
 
Спасибо, буду знать на будущее. Просто пока первую зп ещё даже не получил, на днях вот должна быть только, так что денег, откровенно говоря, нет. Жильё предоставляет агенство, оно и переселило в Щецин, сам то работаю в Голенюве. Перебраться на другое место пока всё равно не выйдет, первая зп будет фиговая (начал работать с декабря,а там новогодние праздники и больше недели просто "гулял"). В общем пока что мне "весело".
 показать весь комментарий
 
ты хоть не на правобжеже живешь?Если ездить надо сразу покупай проездной на месяц,так дешевле,а продукты дешевле в Бедронке покупать и язык посоветую учить сразу и много,там где городской Ужонд есть бесплатный вайфай на улице и на остановке,если надо
 показать весь комментарий
 
Езжу машиной от агенства, 200 злотых в месяц высчитывают за бензин+120 за жильё в хостеле. Ездили бы они на газу было бы дешевле конечно, но что есть,то есть. Живу возле Ster'а, минут 15 ходьбы,в принципе окраина,но с другой стороны сравнительно тихо хотя бы. В Бедронку,честно говоря, вообще не тянет,там разве что за мясом иной раз захожу и всё, Стер гораздо удобнее в этом плане, там маркет Bi-1 неплохой:цены сносные и ассортимент очень и очень. С интернетом планируем решить на днях с получки,соседи тут провели себе,нам только скинуться на роутер (кабель уже протянут), да сделать разветвление, а пока мобильным Playэем обхожусь. Язык конечно стараюсь учить, но пока сложновато выходит, очень непривычно "на слух" воспринимается,читать на нём гораздо проще(особенно если знаешь украинский).
 показать весь комментарий
 
главное грамматику выучи,нужен учебник,что бы ты понимал,как строить предложения,потом существительные,а вообще далеко ты заехал,это самая крайняя точка Польши,там до Германии 20 км,удачи
 показать весь комментарий
 
Спасибо, как раз на время время этого новогоднего простоя хотели с ребятами в Берлин метнуться на денек,там купе на 4х вроде 30 злотых стоит,но билетов уже не было,раньше надо было суетиться, но то таке,ещё сьездим. Просто почему так далеко поехал:чёрта лысого я в Польше,толком не зная языка, смогу получить тысячу зелёных за стандартные 180 часов. Но тут тоже свои приколы,работаем полгода на агенство, месяца через два они будут заниматься картой побуту, которую потом переоформят непосредственно на завод(в среднем на заводе зп 3500, а по договору с агенством получаем 12 в час, за 180 часов выходит негусто, да ещё и отминусовать коммуналку). Так что тут больше работа на перспективу,вон сосед 9 месяцев работает,у него только второй месяц как пошла зп непосредственно с завода. Так что сейчас на каждом из нас агенство имеет немногим меньше полторушки откровенно говоря. Хитрые кандибоберы.
 показать весь комментарий
 
кожному воздастя за діяня їхні 1 чогось ті самі поляки так неживуть 1 бо вони поважають себе закони і один одного 1 а тут люмпен красти пити і срати 1 тому маєм те що маєм
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сплачивайся вокруг Михо. Купи бутыль самогоняры - и в палатку.

Михо за 6 тысяч на крыше квартиру снимает.
Зачем в палатку ?
 показать весь комментарий
 
 
Тебе Ахендовского накинуть ? Или поросячий отряд ?
 показать весь комментарий
 
Знает где отдыхать,Петро,расскажи украинцам где Мальдивы?
 показать весь комментарий
 
Имеет ли законное право гражданин Пётр Алексеевич совершить за свой счёт поездку на Мальдивы? Конечно, имеет! Это его ЗАКОННОЕ ПРАВО!!! А имеет ли моральное право Верховный Главнокомандующий воюющей страны, когда после наступления 2018-го уже есть погибшие и раненые, когда его армия продолжает сидеть в окопах при минусовой погоде, тешить своё бренное тело лучами ласкового мальдивского солнышка?-Вопрос риторический.
 показать весь комментарий
 
 
По вашему так гражданин Петр не человек и он не на что не имеет право.А давайте ему запретим спать,пусть дежурит и так пять лет без отдыха,эффективность его работы на благо родины от этого вырастет неимоверно.
 показать весь комментарий
 
80% усиленно косят от армии, и патриоты только на цензоре. Реально воевать не хотят категорически. Какая при таком раскладе реальная боеспособность Украины вопрос риторический - можно не отвечать...
 показать весь комментарий
 
Кидай свій Тамбов, бери чорний мішок по розміру і дуй до нас на Донбас. Селяни дуже цінують кацапів на добрива. Врожай дуже добрий виходить
 показать весь комментарий
 
зачем барыге возвращать крым, если для отдыха у него есть мальдивы?
 показать весь комментарий
 
 
Это еще не все - Аваков и Гелетей во время войны на зимних праздниках очень любят отдыхать только в Италии!

Так, Гелетей с семьей в Риме выложил только за проживание около 5 тыс евро...и это притом что летом неделю пробыл в Турции!

ps
Что тогда говорить за депутатов?
Это говорит о том, что для некоторых ни войны ни АТО не существует - она для других, она для нас...
 показать весь комментарий
 
 
Просто людина зрозуміла, що настав час вивозити гроші...
Щоб без паніки, не так як Янукович - у останню мить...
 показать весь комментарий
 
 
Українці причипили собі на лоба шмат лайна(рошен) і так вже чотири роки сидять мовчки, як сичі. Лише скиглять, скиглять, скиглять...
Сусіди дивляться на них, жалько їм українців. Дають їм, у кого що є. Українців ще сусід людожерський ображає, штрикає їх постійно. Але ж цей шмат лайна на голові! Навіщо вони його туди причипили? Їм вже натякали, навіть прямо казали, а українці все одно з цим лайном не можуть чомусь розлучитись. Чим воно їм так дорого, не зрозуміло. Вирішили сусіди видресувати українців, як цуциків. Не дамо, кажуть, вам ковбаси, поки не струсите це лайно з голови, хочаб. Набичились українці, дивляться з під лоба, а сусід людожерський давай знову штрикати їх. От біда.

___________________________________________
Вже після Іловайська стало добре зрозуміло, що Порошенко - шпигун. І кожен наступний день у владі він своїми діями лише підтвержує цей висновок.
Тож не сидим з цим лайном у роті, як сичі, панове! Це смертельно небезпечно. Краще виходим 21-го Січня у Неділю о 12-00 на загальноукраїнське віче кожен у свойому місті. Будемо голосувати за негайну відставку шпигуна і дострокові президентські. Треба зібрати декілька мільонів голосів, тоді Петро буде вимушений подати у відставку і після дострокових цієї весни ми нарешті оберем нормального патріота
 показать весь комментарий
 
 
Українській економіці дуже допомогла би нормалізація відносин із Росією, але конфлікт на Донбасі не може слугувати виправданням для політиків. Про це заявив головний стратег з питань суверенного боргу BlueBay Asset Management Тімоті Еш на Українському фінансовому форумі в Одесі.
 показать весь комментарий
 
Не працювали б Ви, Петро Олексійович і Гонтарева проти Привата, не було б і проблем. Про націоналізацію Привата Гонтарева почала говорити ще тоді, коли з Приватом було все гаразд. Треба було невелике рефінансувіння, бо система втратила свої активи в Росії, Криму і на теріторії Лугандона. Але не націоналізація!!!!
А тепер Гонтарева довела відсоток російського капіталу в України до 50% з 10% всього за три роки. Тож Ви шпигун, Петро Олексійвоич. І Вас треба негайно під арешт. Для Вашої ж безпеки
 показать весь комментарий
 
 
там не про націоналізацію нетреба дуркувати там про те що з привата витягнули 5,5 міліарда а це річний військовий бюджет ! хватить покривати цих бандюків ти безсовісна людина
 показать весь комментарий
 
Як на мене, то Вашому тігібківському Кролу не вірю ні на грам. А Бєні вірю, що навіть відмовивсь коментувати цю Вашу маячню, Петро Олексійович. А у Ваші листи до ФСБ у 2007му, вірю, бо графологічна експертиза довела їх справжність
 показать весь комментарий
 
Просто Пеця відчуває, що настав час вивозити гроші...
Щоб не поспіхом, не так як попередник - в останню мить.
 показать весь комментарий
 
 
Так, з налічкой ще той клопіт. Це тони паперу, великий об'єм. І постійно думай, щоб хтось не пронюхав... Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви "з метою короткого відпочинку", - прес-служба - Цензор.НЕТ 7144
 показать весь комментарий
 
Відпочив то й славно. Президент заслужив відпочинок кілька днів. Сили йому щоб давити зрадогнид і ватнодупу наволоч ще ой як знадобляться.
 показать весь комментарий
 
 
Надобно ещё вспомнить:
"калбаса 2-20", "гарь 4-12" , как символы "справедливости"...
Как же так, за шо боролся Клим Чугункин?
 показать весь комментарий
 
Зараз на Австраліан Овпен розпочали матчі: 4-та ракетка світу українка Еліна Світоліна, 15-річна( український тенісний вундеркінд ) Марта Костюк, яка в попередньому раунді вибила першу ракетку Китаю , + Катя Бондаренко. Бачили як зустрічають Еліну на світових кортах? Оваціями! Ні педро, ні гудок не дав можливості на своїх каналах подивитися цю подію. Заздрість напевне заїла))) Зате на Мальдівах.
 показать весь комментарий
 
А тим часом Університет Шевченко розпустив студентів до весни бо нема чим платити за тепло. Супермаркети збувають неякісне м'ясо з антибіотиками яке ще й наповнене штучно різними розтинами для збільшення ваги, санітарного контролю в Україні давно немає, народ тихо вмирає від неякісної медицини та поганих продуктів харчування. А чиновники так втомилися що не вилазять з Мальдівів Ізраілю та інших закородонів.
 показать весь комментарий
 
Вы агент-шатун "русской зимы", проплаченное титушка Курченко, вы саакашвилец. Геть!
 показать весь комментарий
 
Гімнокомандувач Парашенка з Мальдівського гульдебаса телефонує начальникові генерального штабу МужеЛОЖЕнку: "Доповідайте - ще не всіх дурних війна забрала?"
 показать весь комментарий
 
Дом охранника Порошенко Гелетея в Лондоне за 36 млн. долл.


 показать весь комментарий
 
...и это тварь называемая президентом воюющей страны.
 показать весь комментарий
 
О оо!кацапня путисососквя набежала)))
Твари кацапские теперь пол ночи спать не будут.
 показать весь комментарий
 
теперь у Лолиты новый загар! Поехал новые офшоры открывать.
 показать весь комментарий
 
Да, олигархи отдыхают на Мальдивах. Обслуживающие их чиновники отдыхают на Канарах. Да, холопам часто не хватает денег даже в Одессу съездить. Это и есть олигархический феодализм. Олигархам всё, холопам работу за еду. В стране средняя зарплата 200 евро.

Но раз народ не выходит на буржуазную революцию, значит его устраивает жить при феодализме. Только полное уничтожение олигархов как класс и возвращение предприятий в публичный сектор спасет Украину. Но пока народ безмолвствует.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха", - пресс-служба
 
 
 
 
 
 вверх