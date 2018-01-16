 Лутковская отправила Москальковой открытое письмо с просьбой о встрече с украинскими пограничниками Дзюбаком и Марцонем в "Лефортово". ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию содержит открытое письмо к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, опубликованное на сайте омбудсмена.

"Во время личного приема я встретилась с близкими родственниками украинских пограничников, которые подняли проблему реализации их права на встречу с Дзюбаком И.Г. и Марцонем Б.В., содержащимися в следственном изоляторе "Лефортово". В частности, во время беседы родственники сообщили, что следователь, в производстве которого находится дело украинских пограничников, отказывает им в предоставлении разрешения на встречу с ними", - говорится в тексте письма.

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Лутковская сообщает также о нарушении других прав украинских пограничников. Так, встреча консульского должностного лица Украины с задержанными состоялось в присутствии сотрудника СИЗО, который, по словам родственников, запрещал общаться на родном языке и постоянно прерывал беседу.

Мать Игоря Дзюбака сообщила об ухудшении состояния здоровья ее сына, в связи с чем он нуждается дополнительном медицинском обследовании и лечении.

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"Учитывая изложенное, прошу Вас проверить эту информацию, и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры в пределах Вашей компетенции для соблюдения прав граждан Украины Дзюбака И.Г. и Марцоня Б.В., в частности, на предоставление встречи с близкими родственниками, а также на общение с консулом родном языке. Также прошу Вас содействовать в проведении квалифицированного медицинского обследования состояния здоровья Дзюбака И.Г. и предоставлении ему необходимой медицинской помощи", - отметила Лутковская.

Омбудсмен предложила российской коллеге продолжить практику совместных мониторинговых визитов. В частности, в Херсонский следственный изолятор, где содержатся военнослужащие пограничной службы ФСБ России Аскара Кулуб и Владимир Кузнецова. "В свою очередь просила бы Вас оказать содействие в организации моей встречи с задержанными гражданами Украины Дзюбаком И.Г. и Марцонем Б.В. в следственном изоляторе "Лефортово", - говорится в письме Валерии Лутковской.



