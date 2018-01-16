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 Политика Украины
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 Лутковская отправила Москальковой открытое письмо с просьбой о встрече с украинскими пограничниками Дзюбаком и Марцонем в "Лефортово". ДОКУМЕНТ

Наведаться к арестованным в Москве украинским пограничникам Игорю Дзюбаку и Богдану Марцоню намерена Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию содержит открытое письмо к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, опубликованное на сайте омбудсмена.

"Во время личного приема я встретилась с близкими родственниками украинских пограничников, которые подняли проблему реализации их права на встречу с Дзюбаком И.Г. и Марцонем Б.В., содержащимися в следственном изоляторе "Лефортово". В частности, во время беседы родственники сообщили, что следователь, в производстве которого находится дело украинских пограничников, отказывает им в предоставлении разрешения на встречу с ними", - говорится в тексте письма.

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Лутковская сообщает также о нарушении других прав украинских пограничников. Так, встреча консульского должностного лица Украины с задержанными состоялось в присутствии сотрудника СИЗО, который, по словам родственников, запрещал общаться на родном языке и постоянно прерывал беседу.

Мать Игоря Дзюбака сообщила об ухудшении состояния здоровья ее сына, в связи с чем он нуждается дополнительном медицинском обследовании и лечении.

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"Учитывая изложенное, прошу Вас проверить эту информацию, и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры в пределах Вашей компетенции для соблюдения прав граждан Украины Дзюбака И.Г. и Марцоня Б.В., в частности, на предоставление встречи с близкими родственниками, а также на общение с консулом родном языке. Также прошу Вас содействовать в проведении квалифицированного медицинского обследования состояния здоровья Дзюбака И.Г. и предоставлении ему необходимой медицинской помощи", - отметила Лутковская.

Омбудсмен предложила российской коллеге продолжить практику совместных мониторинговых визитов. В частности, в Херсонский следственный изолятор, где содержатся военнослужащие пограничной службы ФСБ России Аскара Кулуб и Владимир Кузнецова. "В свою очередь просила бы Вас оказать содействие в организации моей встречи с задержанными гражданами Украины Дзюбаком И.Г. и Марцонем Б.В. в следственном изоляторе "Лефортово", - говорится в письме Валерии Лутковской.

Лутковская отправила Москальковой открытое письмо с просьбой о встрече с украинскими пограничниками Дзюбаком и Марцонем в Лефортово 01
Лутковская отправила Москальковой открытое письмо с просьбой о встрече с украинскими пограничниками Дзюбаком и Марцонем в Лефортово 02

Источник: https://censor.net.ua/n3044787
 
 
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рабССия -это террористическое образование захватывает заложников несет войну, смерть и разруху!
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Вопрос: это только в Республике Гана так? Вот так: при обновлении ленты новостей Цензора, выпрыгивают новости из подвала, снизу. Бывает- из глубокого подвала. Сейчас- 4 новости, правда не из глубины, а поближе. Но! Таки хронометраж- нарушен.
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АнДрюча Шивченка, ты хоть сам понял, что нас*ал или нет?
Иди в ж...пу.
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Я- отлично отдаю себе отчет в изложенном. А ты. тварь-провокатор сраный- иди нахуй.
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Я так думаю: если эти пограничники - сторонники утверждения, что "мышебратья" пошли в сауну на сопредельную вражескую территорию, то Ху... им в Ж....пу,
Сидите, суки, пока волосы не вылезут и зубы не выпадут.
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Очень бы хотел одного: чтобы их обоих публично "трахнули" на зоне и сняли видео. А потом прокрутили этот "праздник" перед личным составом погранцов и солдат: пусть знают чем заканчивается дружба из касабами.
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Хай напишет архангелу Михаилу, шоб организував встречу с Карацупой и Кублашвили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская отправила Москальковой открытое письмо с просьбой о встрече с украинскими пограничниками Дзюбаком и Марцонем в "Лефортово". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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