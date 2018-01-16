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 Политика Украины
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 Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в госизмене Краснова и его жены

Бориспольский госрайонный суд Киевской области получил обвинительный акт в отношении руководителя общественной организации "Гражданский корпус Азов - Крым" Станислава Краснова и его жены Оксаны Красновой.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ

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Станислава Краснова обвиняют в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, в государственной измене, в умышленном убийстве, террористическом акте и в незаконном обращении оружием или боеприпасами. 

Его жену Оксану Краснову обвиняют в совершении преступления группой лиц и в незаконном обращении с оружием или боеприпасами. 

Подготовительное судебное заседание назначено на 26 января на 14:00.

Напомним, в ночь на 29 февраля 2016 года Краснова задержали сотрудники СБУ под Киевом. В СБУ утверждают, что он передал российскому куратору списки бойцов полка Национальной гвардии "Азов".

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В качестве доказательства спецслужба обнародовала запись с видеорегистратора задержанного. Станиславу Краснову вменяют подозрение по ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.258 (террористический акт и подготовка к террористическому акту), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3044786
 
 
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так возрадуемся же все вместе! так воздадим хвалу агенту лолите и его подручному агенту "алкашу" они своего агента решили посадить, условно конечно.
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Это тот парень, который подорвал опору, по которой лолики в Крысм электричество барыжили? Измена адназначна
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но ведь и сейчас агент лолита и электрику и газ на крысм поставляет. За счет потребителей с материка. И в этих поставках есть очень занимательный момент:
Как как в 14 году лолита позаботилась о создании сэз с накрысмом. Карл!!!! свободная экономическая зона с русней!!! то электрика крысятам и зеленым зайцам хуйла поставляется на половину дешевле чем потребителям Украины.
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Когда слышу Азов, Айдар, ПР + прокуратору...
Вспоминаю рукопись 2007 г.
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Абсолютно "мутна" справа. Не виключаю, що його підставили так, як "торнадівців" та більше тисячі українських воїнів, які сидять за "військові злочини", в той час, коли тільки 215 чи 216 (нагадайте, хто знає, точну цифру, будь-ласка) сєпарів відбувають покарання.
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Это провокация. сам задержанный себя снимал когда совершал преступление которое грозит ему пятнашкой. зачем ему это? может он перестраховывался? кто этот куратор? покажите мне его, это не зорян?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в госизмене Краснова и его жены
 
 
 
 
 
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