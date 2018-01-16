 Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в госизмене Краснова и его жены

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
Станислава Краснова обвиняют в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, в государственной измене, в умышленном убийстве, террористическом акте и в незаконном обращении оружием или боеприпасами.
Его жену Оксану Краснову обвиняют в совершении преступления группой лиц и в незаконном обращении с оружием или боеприпасами.
Подготовительное судебное заседание назначено на 26 января на 14:00.
Напомним, в ночь на 29 февраля 2016 года Краснова задержали сотрудники СБУ под Киевом. В СБУ утверждают, что он передал российскому куратору списки бойцов полка Национальной гвардии "Азов".
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В качестве доказательства спецслужба обнародовала запись с видеорегистратора задержанного. Станиславу Краснову вменяют подозрение по ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.258 (террористический акт и подготовка к террористическому акту), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Как как в 14 году лолита позаботилась о создании сэз с накрысмом. Карл!!!! свободная экономическая зона с русней!!! то электрика крысятам и зеленым зайцам хуйла поставляется на половину дешевле чем потребителям Украины.
Вспоминаю рукопись 2007 г.