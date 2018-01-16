 Мемориальную доску погибшему в Ираке журналисту Процюку открыли в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Свобода.

Расположена она на здании на улице Хмельницкого, в которой ранее действовал офис агентства Reuters. Сейчас здесь находится только информационное агентство "Укрифонрм".

Установление мемориальной доски - это инициатива коллег и друзей Тараса Процюка. Ее автор - скульптор Виктор Хоменко, который был хорошо знаком с погибшим.

"Это открытие должно было быть 16 января 2014, но все наверное помнят, что было: все это отложилось, дальше началась война, и люди, которые могли этим заниматься, занимались другими вещами. Но может так и к лучшему, потому что сегодня Тарасу исполняется 50 лет. В это невозможно поверить, потому что для нас он остался 35-летним, таким, как он погиб ", - рассказал Радио Свобода друг и коллега Тараса Процюка Сергей Караз.

Тарас Процюк погиб 8 апреля 2003 года, когда американские танкисты в Ираке обстреляли гостиницу "Палестина" в Багдаде. В США тогда заявляли, что танкисты могли воспринять за обстрел или за действия корректировщика вражеского огня блики из журналистских объективов.

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Журналист и писатель Сергей Лойко в тот день, когда погиб Тарас Процюк, работал рядом с ним. Они находились в одном отеле на разных этажах.

"Я не знаю, как так произошло. Мы были в абсолютной безопасности в гостинице "Палестина". Мы все ждали того дня, когда американцы войдут в город, когда завершится эта война, настроение было какое-то приподнятое. И вот американцы вошли, стоял этот танк, и Тарас часа два точно стоял, как мне рассказали, на балконе, прямо надо мной. Когда раздался этот выстрел, мы тоже стояли на балконе, и посыпались части балкона, зашаталось все здание ... ", - вспоминает Лойко.

В свое время США заявили, что в ходе собственного расследования не обнаружили ошибочных действий или небрежности своих военнослужащих, которые действовали по обстоятельствам.

Международные журналистские организации раскритиковали такие выводы американской власти. А Тараса Процюка в Украине посмертно наградили орденом "За мужество".

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