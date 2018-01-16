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 Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью, - Фейгин

Незаконно арестованный в Москве журналист Укринформа Роман Сущенко получил право на свидание с женой и дочерью; оно состоится в течение ближайшей недели.

Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Свидание Анжелики и Юлии Сущенко с моим подзащитным состоится в течение ближайшей недели", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что это, вероятно, будет последнее свидание Романа Сущенко с родственниками во время следствия. "После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий, организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже нужно будет получать у Мосгорсуда. А это намного более долгий бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидание столкнутся и официальные лица, например, консул Украины", - пояснил адвокат.

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Напоминаем, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

27 ноября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца - до 30 января 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3044781
 
 
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Моль с Лолитой в играют одном представлении и страдают простые,честные люди...
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представление одно и ты прав. но роли у них разные. положительные и отрицательные. у Порошенко руки в крови кацапской по локоть, простит его хуйло или нет, если поймает? если простит значит роли у них не разные, а одна - остаться у власти. а, если нет... короче мне плевать в каком представлении они там играют, что скажу порошенку то он и будет делать, я ему говорю - убивай кацапов. убивает, но мало... и главное, что я ему говорю - убей в себе кацапа. посмотрю еще с пол годика, что попытается он или нет?
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Ну не знаю про кацапов а вот украинцев он в котлах положил тысячи ,простит ли ему это Украинский народ ,а сейчас он ведь тоже гробит Украинцев ,только уже не тысячами а сотнями тысяч а возможно и миллионами ,ВСЕМ в Украине становится жить хуже и многим невыносимо ,люди вымирают,выезжают,гибнут на фронтах а ты мне про убийства порошенко кацапов ! Кацапов убивают патриоты Украины а порошенко минимизирует число упокоившихся ватников до минимума ,меньше он не может,потому,что тогда уже точно у народа снесёт крышу ! порошенко вор,трус,предатель,коррупционер,подлец и лжец и единственное,что он попытается,так это навороваться по максимуму,сдать Украину хуйлу и свалить ! Не понимать этого может только очень глупый человек.
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я согласен во всем кроме одного - в Ростов ему дорога закрыта. там его встретят фсбшники с охраной и сразу пристрелят, что бы меньше болтал. им плевать на кацапскую кровь - бабы еще нарожают. но кровь на его руках есть и все кацапы убийство его одобрят. но, я не одобрю - я его должен сам убить за те котлы и за коридоры для наших смертельные, а для стрелкова спасительные. еще повторю - порошенко я тебе приказываю убивать российских солдат. и он это будет делать, потому, что нет у него иного выхода, все уж все очевидно. а вот за котлы нет и это проблема. но мы ее решим надеюсь после его отставки. я бы вообще на все сто согласился с тобой, если бы не было войны между режимами. и их режим стоит на страже интересов империи, наш же пытается сохраниться как класс(плоть от плоти совок породил) и поэтому у них единые цели, но у народов они разные. ты обязан согласиться с тем, что цели у народов разные. ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ.
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Ну не просто обязан а обязательно соглашусь,цель Народа Украины СВОБОДА ,цель ватных тварей РАБСТВО ,водка и кусок колбасы ,хотя можно и без колбасы !
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я просто хотел сказать - ему дорога в рашку закрыта. и все. а на западе есть суд Лондона.
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Фейгин брутальный,ты там смотри чтобы Сущенко не вернулся в таком образе Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью, - Фейгин - Цензор.НЕТ 2791а то будешь с ним жить
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Справедливість по-кацапськи - спочатку засудити людину ні за що, а потім дозволити побачення з рідними.
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византийщина и азиатщина... не нам с ними не по пути.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСущенко разрешили свидание с женой и дочерью, - Фейгин
 
 
 
 
 
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