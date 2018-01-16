 Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью, - Фейгин

Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Свидание Анжелики и Юлии Сущенко с моим подзащитным состоится в течение ближайшей недели", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что это, вероятно, будет последнее свидание Романа Сущенко с родственниками во время следствия. "После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий, организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже нужно будет получать у Мосгорсуда. А это намного более долгий бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидание столкнутся и официальные лица, например, консул Украины", - пояснил адвокат.

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Напоминаем, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

27 ноября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца - до 30 января 2018 года.