EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1004  49
Все про:бюджет (4173) Минобороны (5002) реформы (2857)

 Минобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко

Бюджет 2018 года увеличен более чем на 24%. Из них, в частности, оборонное ведомство планирует начать восстанавливать неприкосновенные запасы и обновлять сеть военных баз.

Об этом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

"В течение прошлого года мы продолжали выполнять двуединую задачу, касающуюся сдерживания гибридной агрессии против Украины, укрепления и развития оборонных возможностей для обеспечения наших национальных интересов", - отметил он.

Он напомнил, что бюджет 2018 года увеличен более чем на 24%. "Министерством обороны на этот год определены следующие основные приоритеты финансирования: оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники, комплексная логистика, в частности, в 2018 году это начало восстановления неприкосновенных запасов, создание современной сети военных баз и восстановления важной инфраструктуры, а также повышение социальной защиты военнослужащих", - сказал Анатолий Петренко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Еще полсотни воинских частей переведут на новую систему питания, - замминистра обороны Петренко

Заместитель министра обороны сообщил, что в январе планируется проведение заседания Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, где рассмотрят главные стратегические достижения, уточнят приоритеты работы в 2018 году и наметят основные задачи аппарата Минобороны и органов военных управлений всех уровней.

По словам генерал-лейтенанта, с целью достижения пяти стратегических целей оборонной реформы в 2017 году основные усилия Министерства обороны сосредоточены на таких приоритетных направлениях: комплектование Вооруженных Сил подготовленным личным составом и содержание профессионалов на военной службе, эффективное использование финансовых ресурсов и материально технических ценностей, системная деятельность по достижению Украиной критериев членства в Североатлантическом Альянсе, обеспечение составляющих сил обороны необходимыми им современным и модернизированным вооружением, военной и специальной техникой, развитие и совершенствование военной инфраструктуры.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: В зоне АТО провели танковый экзамен, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Последовательно реформируется система управления и оборонного планирования. В частности, после проведения оптимизации структуры и численности аппарата Минобороны более 40% подразделений Генштаба и других органов военного управления приведены к типовой структуре штабов НАТО, унифицированы структуры военных частей боевого состава", - рассказал замминистра обороны.

По оборонному планированию на новых началах, генерал-лейтенант Анатолий Петренко сообщил, что в прошлом году введен соответствующий Каталог возможностей.

"Наши оборонительные планировщики теперь говорят на одном языке с коллегами из стран-членов НАТО, потому что мы применяем единую методологию, что является чрезвычайно позитивным для эффективного использования ресурсов", - подчеркнул Петренко. Он добавил, с этой целью подготовлено более 200 отечественных специалистов за рубежом и в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3044780
 
 
VEhrNGRrdzVRM2d3V1RkUmRFNURNakJNV0ZKbmJucFNaMDVETVRCWlZGRjJkRWRCTUV4NlVta3plbEZ1VGtNME1Fd3pVWFowUTNnd1REZFNaMDVES3pCTU0xSnBkejA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да он клоун мордовский и пытается везде гадить в темах этим персонажем. почему то им внушили что пьеро похож на агента "хитрого хинкальщика",на большее лолиботы не способны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
значит соевые хенералы будут грабить армию сильнее чем в прошлом году.
 показать весь комментарий
 
Мы от волонтёров узнаем, как вы переоснащение провели...
 показать весь комментарий
 
 
Волонтеры - агенты кремля,согласно крайним вскукарекам пэдрохолуев.
 показать весь комментарий
 
 
Набор корветов "Волчья стая" мы уже в 2017 получили.
Осталось заказать легион надувных лодок!
 показать весь комментарий
 
 
Да и с соцзащитой военных тоже почти разрулили! В основном побрехеньками презопремьерскими!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да сколько уже можно тем солдатам давать?
по 1000 в день еще с 2014 получают, хотя АТО было всего 2 недели
 показать весь комментарий
 
Сколько Спаситель Украины Пэдро Панамский поклал себе на карман с продаж бронетехники ВСУ?
 показать весь комментарий
 
 
А что слышали о проворовавшемся замминистра Павловском? Отстранили? Уволили? Или уже сидит? Или свалил в рашку?
 показать весь комментарий
 
"Начать восстанавливать неприкосновенные запасы" ! Интересно какая крыса НЗ армии переполовинила?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
какая война?
 показать весь комментарий
 
Война все спишет? Насколько я помню, с 2014 года и фактически до середине 2017, а по некоторым позициям армию снабжали волонтеры. Нигде, ни один генерал ни сказал, что задействованы резервы "НЗ". Скорее всего их просто нет физически. Очень напоминает один старый фильм

 показать весь комментарий
 
 
тихо. а то кариес на агента лолиту нападет.
 показать весь комментарий
 
 
Ви спочатку профінансуйте, а потім говоріть.
 показать весь комментарий
 
 
Специально для замминистра обороны Петренко матчасть!


2017г доллар = 24.7
2018г = 30


(30-24.7)/24.7=0.25 или 25%!


Откуда дополнительное финансирование???!!!
 показать весь комментарий
 
 
Как откуда? это же 148 я мощная реформа!
 показать весь комментарий
 
 
Верните Гонтареву и увеличите финансирование на 200%
 показать весь комментарий
 
 
виходить, що фінансування в доларовому еквіваленті зменшено на 1 відсотковий пункт..... Минобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко - Цензор.НЕТ 3983
от лолобалаболи Минобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко - Цензор.НЕТ 316
 показать весь комментарий
 
 
Гривневые цены (особенно украинских производителей, не зависящих от импорта) не всегда растут вместе с долларом. Минобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко - Цензор.НЕТ 8763
 показать весь комментарий
 
Так с 1 февраля минималка 10.000...Т.е. еще меньше будет техники сделано
 показать весь комментарий
 
 
Минобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко - Цензор.НЕТ 182 зачем мешаешь хенералу пребывать в сладком сне? Минобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко - Цензор.НЕТ 7267
 показать весь комментарий
 
 
Лихо заокруглили . Не считая, что взяли доллар по 30. Даже по вашим цифрам 21% получается. На будущее: можно просто 30/24,7 и сразу видно что на сколько.
 показать весь комментарий
 
 
За 5 дней доллар вырос в обменниках почти на 1 гривну...все молчат!
Кто даст мне хоть 1% гарантий, что без кредитов я еще к марту не увижу доллар по 35?
Доллар по 30 - заложен в бюджет 2018!

И да, в 2017 был доллар таки по 24-24.1...Но вам же виднее)
 показать весь комментарий
 
 
Палишься ботик, каждый украинец знает откуда ссылка, если конечно курсом интересуется.
 показать весь комментарий
 
Так ты согласен с тем,что замминистр мягко говоря не компетентен...ему бы в школу, класс 5ый?
 показать весь комментарий
 
Если по чесно брать, так курс за 16 января 2017 - 28,6. За 16 января 2018 - 28,6. Так шо пролетела ваша зрада как фанера над Парижем.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня бакса в продаже по 28.6 нет, есть по 28.7-28.8 и это не ночные обменники!
 показать весь комментарий
 
Так заложи эту точку своему начальнику смены
 показать весь комментарий
 
30% инфляции будет минимум!
В 2017 черный металл принимали как лом по 5.0, а в начале 2018 г. уже - 6.0-6.2.
Конечно может им удастся сэкономить, если не с металла будут делать изделия, а лепить как народный умелец Иркутска...
 показать весь комментарий
 
А правду люди говорят что "Лолита" это Тимошенко ?
 показать весь комментарий
 
Говорят что доп ( дело оперативной разработки ) Тимошенко ( Лолита), а Порошенко там просто так.
 показать весь комментарий
 
интересно, а как велик сейчас откат на госзаказ - 10 или все 30%?
 показать весь комментарий
 
 
У яныка "патронат" чего-дибо это было 20%. Вряд ли у барыги меньше, скорее больше.Янык со "своими" делился( чёрную кассу помните?) , а этот ?
 показать весь комментарий
 
в частности, в 2018 году это начало восстановления неприкосновенных запасов, создание современной сети военных баз и восстановления важной инфраструктуры, а также повышение социальной защиты военнослужащих", - сказал Анатолий Петренко.Источник:https://censor.net.ua/n3044780

Хенерал, за 4 года войны, не начал восстанавливать нихера, зато разворовал - немеряно. А что не разворовал, - то сожгли.
P.S. Ми кацапів і підхуйловників будемо знищувати будь-якими засобами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко
 
 
 
 
 
 вверх