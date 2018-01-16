 Минобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко

Об этом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

"В течение прошлого года мы продолжали выполнять двуединую задачу, касающуюся сдерживания гибридной агрессии против Украины, укрепления и развития оборонных возможностей для обеспечения наших национальных интересов", - отметил он.

Он напомнил, что бюджет 2018 года увеличен более чем на 24%. "Министерством обороны на этот год определены следующие основные приоритеты финансирования: оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники, комплексная логистика, в частности, в 2018 году это начало восстановления неприкосновенных запасов, создание современной сети военных баз и восстановления важной инфраструктуры, а также повышение социальной защиты военнослужащих", - сказал Анатолий Петренко.

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Заместитель министра обороны сообщил, что в январе планируется проведение заседания Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, где рассмотрят главные стратегические достижения, уточнят приоритеты работы в 2018 году и наметят основные задачи аппарата Минобороны и органов военных управлений всех уровней.

По словам генерал-лейтенанта, с целью достижения пяти стратегических целей оборонной реформы в 2017 году основные усилия Министерства обороны сосредоточены на таких приоритетных направлениях: комплектование Вооруженных Сил подготовленным личным составом и содержание профессионалов на военной службе, эффективное использование финансовых ресурсов и материально технических ценностей, системная деятельность по достижению Украиной критериев членства в Североатлантическом Альянсе, обеспечение составляющих сил обороны необходимыми им современным и модернизированным вооружением, военной и специальной техникой, развитие и совершенствование военной инфраструктуры.

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"Последовательно реформируется система управления и оборонного планирования. В частности, после проведения оптимизации структуры и численности аппарата Минобороны более 40% подразделений Генштаба и других органов военного управления приведены к типовой структуре штабов НАТО, унифицированы структуры военных частей боевого состава", - рассказал замминистра обороны.

По оборонному планированию на новых началах, генерал-лейтенант Анатолий Петренко сообщил, что в прошлом году введен соответствующий Каталог возможностей.

"Наши оборонительные планировщики теперь говорят на одном языке с коллегами из стран-членов НАТО, потому что мы применяем единую методологию, что является чрезвычайно позитивным для эффективного использования ресурсов", - подчеркнул Петренко. Он добавил, с этой целью подготовлено более 200 отечественных специалистов за рубежом и в Украине.