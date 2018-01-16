 Минобороны приоритетно профинансирует в 2018 году переоснащение войск, комплексную логистику и соцзащиту военных, - замминистра обороны Петренко

Об этом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.
"В течение прошлого года мы продолжали выполнять двуединую задачу, касающуюся сдерживания гибридной агрессии против Украины, укрепления и развития оборонных возможностей для обеспечения наших национальных интересов", - отметил он.
Он напомнил, что бюджет 2018 года увеличен более чем на 24%. "Министерством обороны на этот год определены следующие основные приоритеты финансирования: оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники, комплексная логистика, в частности, в 2018 году это начало восстановления неприкосновенных запасов, создание современной сети военных баз и восстановления важной инфраструктуры, а также повышение социальной защиты военнослужащих", - сказал Анатолий Петренко.
Заместитель министра обороны сообщил, что в январе планируется проведение заседания Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, где рассмотрят главные стратегические достижения, уточнят приоритеты работы в 2018 году и наметят основные задачи аппарата Минобороны и органов военных управлений всех уровней.
По словам генерал-лейтенанта, с целью достижения пяти стратегических целей оборонной реформы в 2017 году основные усилия Министерства обороны сосредоточены на таких приоритетных направлениях: комплектование Вооруженных Сил подготовленным личным составом и содержание профессионалов на военной службе, эффективное использование финансовых ресурсов и материально технических ценностей, системная деятельность по достижению Украиной критериев членства в Североатлантическом Альянсе, обеспечение составляющих сил обороны необходимыми им современным и модернизированным вооружением, военной и специальной техникой, развитие и совершенствование военной инфраструктуры.
"Последовательно реформируется система управления и оборонного планирования. В частности, после проведения оптимизации структуры и численности аппарата Минобороны более 40% подразделений Генштаба и других органов военного управления приведены к типовой структуре штабов НАТО, унифицированы структуры военных частей боевого состава", - рассказал замминистра обороны.
По оборонному планированию на новых началах, генерал-лейтенант Анатолий Петренко сообщил, что в прошлом году введен соответствующий Каталог возможностей.
"Наши оборонительные планировщики теперь говорят на одном языке с коллегами из стран-членов НАТО, потому что мы применяем единую методологию, что является чрезвычайно позитивным для эффективного использования ресурсов", - подчеркнул Петренко. Он добавил, с этой целью подготовлено более 200 отечественных специалистов за рубежом и в Украине.
Осталось заказать легион надувных лодок!
по 1000 в день еще с 2014 получают, хотя АТО было всего 2 недели
2017г доллар = 24.7
2018г = 30
(30-24.7)/24.7=0.25 или 25%!
Откуда дополнительное финансирование???!!!
от лолобалаболи
Кто даст мне хоть 1% гарантий, что без кредитов я еще к марту не увижу доллар по 35?
Доллар по 30 - заложен в бюджет 2018!
И да, в 2017 был доллар таки по 24-24.1...Но вам же виднее)
В 2017 черный металл принимали как лом по 5.0, а в начале 2018 г. уже - 6.0-6.2.
Конечно может им удастся сэкономить, если не с металла будут делать изделия, а лепить как народный умелец Иркутска...
Хенерал, за 4 года войны, не начал восстанавливать нихера, зато разворовал - немеряно. А что не разворовал, - то сожгли.
P.S. Ми кацапів і підхуйловників будемо знищувати будь-якими засобами.