 Полиция задержала водителя, сбившего насмерть пешехода в Харькове. Им оказался 18-летний парень

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции Харьковщины.

В информации Нацполиции отмечается: "Авария произошла 16 января около 15:00 на Салтовском шоссе.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota" совершил наезд на 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.

Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен в действие план "Пeрeхват". В результате проведенных мероприятий патрульные полицeйские обнаружили разыскиваемый автомобиль на Салтовском шосe. Также полицeйским удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявляют ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются".

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