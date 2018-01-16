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Все про:ДТП (4620) пешеход (85) Нацполиция (6711) смерть (4540) Харьков (3701)

 Полиция задержала водителя, сбившего насмерть пешехода в Харькове. Им оказался 18-летний парень

Нацполиция задержала 18 летнего водителя, который на пешеходном переходе в Харькове насмерть сбил человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции Харьковщины. 

В информации Нацполиции отмечается: "Авария произошла 16 января около 15:00 на Салтовском шоссе.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota" совершил наезд на 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.

Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен в действие план "Пeрeхват". В результате проведенных мероприятий патрульные полицeйские обнаружили разыскиваемый автомобиль на Салтовском шосe. Также полицeйским удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявляют ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются".

Также смотрите: Неизвестный водитель в Харькове насмерть сбил человека на переходе. Просьба сообщить информацию об убийце. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3044778
 
 
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Головне, щоб мєнти не почали відмазувати за бабло, бо це ж не простий українець на Ланосі.
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Что-то молчат про "зайку" на лексусе. Сейчас зима, наверняка она "линяет" или в теплой норке прячется за папкины гроши.
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некто Енгибарян Тигран. - думаешь Белорус?



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https://inforesist.org/novosti-harkova-poyavilos-video-dtp-na-saltovskom-shosse/
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Как был беспредел на дорогах Украины, так будет еще очень долго! Потери больше чем на фронте, но властям - на$рать. Какая власть - такие и граждане, одни на фронте, Страну защищают от раSSейского фашизма, другие недограждане -(мрази), косят человеческие жизни на дорогах.
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Блин, там, в Харькове, скоро людей не останется.
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вторая столица хуле, весь контрабас на россию и донбасс идет через Харьков, наркота, топливо, металл, продукты, бабло рекой течет, в автосалоне очередь на машину не дождешься, все разбирают под чистую, автовозы не успевают привозить. Цена аренды однушки с ремонтом от 7 000 грн. объявление висит пару часов. Там где бабло и нет законов всегда бардак и сборище мусора.
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ничему имбецилов не учит случай с Зайцевой
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Якраз "випадок з Зайцевою" вчить їх безкарності та по.уїзму...
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в чем бескарность ее что уже отпустили?
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У вас в Украине - это не удивительно. В Штатах уже бы судили и уже посадили.
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самое грустное, что урода не посадят.
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Авякан, срочно нужно делать ограничение до 20 км, у нас же в стране все законны соблюдаются и выполняются.
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Вот такие как ты недовольные чем то вякала и нарушают убивая людей на дорогах
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Вгамуйтесь, будь ласка: люди пишуть про те, що таким "наїздникам" ніякі обмеження та Закони - "не писані"! Хоч 60, хоч 50, а хоч би й 20: вони як літали п"яні, накурені та обдовбані 150 - 180, вбиваючи та калічачи безкарно людей, так і будуть літати доки будуть в країні продажні мусора, прокурори та судді!
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про суды и прокуроров - в точку. И про ублюдков тоже.
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Ні, люди виступають проти правил ДР взагалі,а не осуджують сопляка який в 18 років уже став убивцею, постійно ниють про високі штрафи, про "несправедливе" позбавлення прав за п'яне водіння і т.д. В їхні бошки навіть думка не приходить ,ща можна їздити тверезими і не порушуючи правил ДР.
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А как насчёт алкоголя,наркоты,анализы взяли,или уже порешали?
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Можна впевненно заявити, що "...в дитинстві потрапив в аварію, в наслідок якої довгі роки страждав на епілепсію, яку лікував кокаїном..."
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чисто технически маневр выполнен чисто. Если бы это было на гонках, или автомобиль спецслужб типа полиции, то нельзя сказать, что водила неадекват Наверняка папаша задолго тренировал его. Потому скорее всего наркота и алкоголь отпадают. Другой вопрос что жертва выскочила ну очень невовремя. На видео видно, что даже предыдущая группа пешеходов перебегала с нарушением, тем более повода типа "на трамвай-автобус торопимся" не катит.
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какие нарушения пешеходов на ПЕШЕХОДНОМ переходе,когда поток автомобилей стоит для пропуска граждан???
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В Германии, чтобы в 18 лет самому сесть за руль, надо заплатить безумную страховку, например, 1200 евро в год... Понятно, что первые годы пытаются при опытном пассажире - владельце машины ездить...
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Там же законы другие, не говоря о том, что суды и полициянты не берут на лапу.
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В Штатах - Закон превыше всего! И нарушивший его - карается неизбежно и безжалостно.
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вообще не понимаю, почему оружие продают с 21, а право на вождение - с 18.
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нет он вопрос правильный ставит. и ты прав и он правомерный вопрос задал. и ты правильно ответил - нет контроля. купили себе права всякие люди и молодые и старые и потом происходят всякие дтп. нет контроля и он должен лежать в трех плоскостях. контроль государства. контроль совести своей. и третье - нетерпимость общества к тем кто пользуется темными закоулками. мне чел говорит по простоте душевной - та купил себе регресс, сейчас отбиваю. я молчу и думаю сам себе, - ты купил, а кто то за тебя платит. мало того еще и взятку дал. ты кто? и как тебя назвать? но я простил его, сам не знаю почему. нельзя прощать, так как потом на могилке у близкого человека твои слезы крокодильи и это кощунство.
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в америке с 16ти. И там с культурой вождения еще хуже
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не буду говорить за культуру вождения, но неотвратимость наказания там точно есть
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Пожурить и одпустить по молодости, а вот родителей лет на 10 за подарок.
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Не евробляхер ли часом? Да быть такого не может - только они же ДТП совершают, как уверенно заявляли свиноботы.
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Приезжал по работе в Украину. Пока доехали из Борисполя... два раза нас "бляхеры" чуть не уе.али!!! Два РАЗА!!! Понимаете? (проезд на красный и двойная осевая по встречке)!!! Потом, я их видел дохрена, таких дебилов. Так-что я лично, выводы сделал. Сомали...
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а на мене майже наїжжали зовсім не бляхери. Один рах поліцію визвав - "так ви ж не постраждали". От шматок жеж каки.
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о, вылез евробляхер)) Хорошо сегодня полетал? Скольких подрезал?
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идиоты на дороге? Да, это национальная больная тема.
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Да, таких нужно размазывать по полной, а не отмазывать, они, как правило, продолжают убивать.
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и никто не сказал: полиция быстро сработала и нашла этого презерватива и его тачку быстро..
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Ты дурак или притворяешься? Машину бросил с повреждениями, я уверен что люди сами позвонили и сказали где тачка стоит. А владельца искать очень тяжело было, когда тачка оформлена на это мажика. Полицаи это клоуны, потому что шоколадные так и не смогли сделать не одной реформы
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Ага расследуют: тачку угнал сын проститутки и наркомана.
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По логике защитников олейника надо было пристрелить пассажира, а если не было пассажира то водителя. Полиция задержала водителя, сбившего насмерть пешехода в Харькове. Им оказался 18-летний парень - Цензор.НЕТ 9637
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Я- на стороне Олейника, всецело. Но, не вижу никаких оснований, для подобного вашего вывода.
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Данная ситуация подходит даже больше что бы стрелять потому что водитель совершил наезд и убежал, а какое преступление совершили те в которых стрелял олейник особенно убитый им пассажир?
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Уже всё выяснили: он торопился в аэропорт. Он при смерти. На завтра 9 утра назначена операция в Германии по удалению раковой опухоли 4 стадии мозга, пересадка сердца, поджелудочной и печени. Короче, Сабакян выделил ему личный самолёт, чтобы он успел на операцию. Пожелаем ему скорейшего выздоровления
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Подождите радоваться. Скоро выяснится что за рулем был не он а охранник, что виноват пешеход который бежал быстрее 50км/час, что у него была епилепсия и вообще он отец одиночка выращивает 7 детей отпустите его под домашний арест ато он уйдет в боевики и его ждутдома.
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изза таких дебилов жесткач начнется для всех(
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это результат того что права купил тачка купил а ездить не купил.... не меньшую ответственность несёт та падла которая за "сало" выдавала права.....
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18 років.. 17 років..
Паскудник, що ж ти наробив!!!
Жахливо.. Співчуття батькам загиблого хлопчика.
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уж очень много всяких дтп именно на пешеходных переходах. уже б обязательную остановку перед "зеброй" ввели что ли. в той же Польше народ за 5 метров останавливается как правило. хотя конечно периодическое обучение и не купленные права помогут лучше, только кто ж на такой шаг пойдет - это ж работать нужно, время тратить... или обязательные жпс трекеры на каждое авто в городе, камеры, онлайн системы - тоже куча бабла, но с другой стороны - сколько можно украсть...
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Это потому что снизили скорость до 50 км\ч и сразу участились наезды на пешеходных переходах.Надо или вернуть 60 или обязать пешеходов переходить не ниже 70 км \ч Другого выхода нет. Поліція затримала водія, який збив на смерть пішохода в Харкові. Ним виявився 18-річний хлопець - Цензор.НЕТ 4766
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Вина водія і пішохода 60 на 40,перший низько летів-другий швидко перебігав
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Вина водія і пішохода 60 на 40,перший низько летів-другий швидко перебігав
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Героя в студию, или опять рюкзачковский родственник?
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справедливости ради можно сказать, что жертва кинулся под трамвай а для водителя он как с неба упал. Но убийство есть убийство.
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Он не виновен , виновата автошкола которая выдала водительское удостовирение или эпилепсия как у Толсташева? Или есть еще варианты ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала водителя, сбившего насмерть пешехода в Харькове. Им оказался 18-летний парень
 
 
 
 
 
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