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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2826) миротворцы (567) Порошенко (14098) США (13088)

 Благодарны США за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН, - Порошенко

Президент Петр Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку Украины в ответ агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизма. С первой встречи с Президентом Трампом мы координировали укрепление нашего стратегического партнерства на основе Большого договора мира и Большого плана успеха", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и аккредитованных в Украине международных организаций, во вторник вечером в Киеве.

Глава государства добавил, что украинцы благодарны за подход "мир через мощь" и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонного летального оружия, а также скоординированные шаги в целях реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе".

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По его словам, Украина также высоко ценит твердую позицию США по трансатлантическому единству и солидарности с украинским государством, в том числе относительно политики санкций. "Они являются наиболее действенным и цивилизованным ответом агрессивной России", - отметил П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3044777
 
 
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Ти шо? Попутав? Він по сьогодні свій бізнес в кацапстані не продав... І взагалі бізнес не продав, хоча по конституціі не мае права ним займатись, які переважна більшість депутатів в "зраді".
Не ту державу назвали Гондурасом....
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захотел бизнес чтоб они продали...губу раскатал... может им еще двойное-тройное гражданство анулировать и паспорта других стран сдать?
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Запомни, "Лолита", это Юля, и ДОР (дело опер разработки) В отношении ее, а Петя там фигурант
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Скажіть іще, що він там потерпілий від інтриг Юльки-вароффкі.
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еще не украл - только благодарит, что дадут - чтобы было что
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Державі, в якій побудовано - Лолітаризм - нічого не дадуть.
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Це мала частина того озброєння яке штати повинні дати Україні як гаранти будапештського меморандуму. Лоліта тут не при "дєлах".
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США там был не один гарант. Были еще например Россия и Франция. Почему вы ВСЕ от США требуете? Попробуйте один раз "потребовать" у Франции например или у той же России. Ведь не США нарушила Меморандум. США ничего не нарушили и США НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА.
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У него сегодня не держание ? Кто тебе шо даст дятел ?
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А все-таки хороший у нас президент! Все будет Украина! смерть татаромордовским оккупантам!
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Зато на порцию сливок ленивок из широких поРОШЕНовских штанов ты уже заработал. Жги дальше обрезной гарик (
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Что сделала для Украины тимошенко за 4 года войны?
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Ей некогда,она к выборам готовится.
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Сделала себе нового зятя , похоронила предыдущего и подготовила Жужу к третьему . А что сделал ты за 4 года чтоб тебя тоже потом назвали лолитой?
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А про себе думає: як добре, що є американці, а то мене вже давно "разжаловали бы в Лолиту младшую"
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добра новина ! пороху респект таки добився що хотів від сша ! життя любить настирливих
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Настирливих люблять усюди. Від Панами до Гааги .......... Благодарны США за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7112
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ти но мені розкажи як один патріот вивів з країни 5,5 міліардів доларів ! от це злочин дисятиліття а не панамські 3 тищі доларів в офшорі
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Я также думаю , что его умение использовать СМИ с личным искусством на дипломатическом фронте обеспечило успех на переговорах по предоставлению Украине оружия и финансовой помощи от США.Его выступление в Конгрессе помогло привлечь симпатии их членов к Украине и этот факт подтверждается неоднократными визитами американских конгрессменов в нашу страну.
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вату рвут по всем фронтам....
Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях в отношении других стран за возможные попытки вмешательства в выборы в США. Как передает CNN, если этой страной окажется расея, против нее будут применены дополнительные жесткие ограничения. Законопроект получил название DETER, дословно - «Защита выборов от внешних угроз через проведение красной черты»
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У нас нет 100% аналога "Javelin" именно поэтому он нам нужен,да и ещё много чего.
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Если бы не наше руководство, уже давно было бы лучшее чем Javelin и в разы дешевле.
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Я так розумію, що Лоліта буде наступні два роки носитися з цим досягненням, як до цього носилася з безвізом?
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Если бы не Петро, мы бы эти Джевелины еще в 2014 получили...а так сегодня только благодарим за завтра
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Наш т. зв. президент не тiльки гарний актор, а ще й доволi завзятий лизун. Подякував США i всiм, всiм, всiм... Лише б не чiпали його гешефти 😮
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Благодарны США за оружие, и требуем не вмешиваться во внутренние дела Украины! Антикор суд, Саакашвили, Шабунин вас не касаются. Это наше внутреннее дело. Шо хочу, то и ворочу.
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О, вже соєві порохоботи, що чергують на вахті, мій комент затерли.
Але можу повторити.

Благодарны США за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН, - Порошенко.

Мабуть, коли це говорив, то дві дулі в кишенях тримав, хотів навіть вголос матюкнутись, але Лоліта прошептіла "Не смій".
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Есть внутрение дела, а есть внешняя политика.
Если Саакашвилли это внешняя политика , то возьмите его к себе в Канаду.
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чего не скажешь ради очередного пополнения панамы за счёт лохов согласных карлить до 65 лет за копейки
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Российскому реваншизму?!! Даже я знаю, что такое реваншизм. Ах, если бы они и вправду были реваншистами!
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США поспособствовали тому чтобы лишить Украину ядерного оружия и сделали ее беззащитной перед Рашкой. А за это весьма скромные санкции против Рашки и который год тянут с поставкой летального оружия. Как-то вот так....
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однако США не назначали кравчука , могли бы и мы за Чорновола проголосовать
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