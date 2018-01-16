Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизма. С первой встречи с Президентом Трампом мы координировали укрепление нашего стратегического партнерства на основе Большого договора мира и Большого плана успеха", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и аккредитованных в Украине международных организаций, во вторник вечером в Киеве.
Глава государства добавил, что украинцы благодарны за подход "мир через мощь" и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонного летального оружия, а также скоординированные шаги в целях реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе".
По его словам, Украина также высоко ценит твердую позицию США по трансатлантическому единству и солидарности с украинским государством, в том числе относительно политики санкций. "Они являются наиболее действенным и цивилизованным ответом агрессивной России", - отметил П.Порошенко.
Не ту державу назвали Гондурасом....
Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях в отношении других стран за возможные попытки вмешательства в выборы в США. Как передает CNN, если этой страной окажется расея, против нее будут применены дополнительные жесткие ограничения. Законопроект получил название DETER, дословно - «Защита выборов от внешних угроз через проведение красной черты»
Але можу повторити.
Благодарны США за решение предоставить Украине оружие и скоординированные шаги по размещению миротворческой миссии ООН, - Порошенко.
Мабуть, коли це говорив, то дві дулі в кишенях тримав, хотів навіть вголос матюкнутись, але Лоліта прошептіла "Не смій".
Если Саакашвилли это внешняя политика , то возьмите его к себе в Канаду.