Участковый на Николаевщине торговал наркотиками, - Нацполиция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Сотрудник превенции одного из подразделений полиции Николаевщины был разоблачен работниками внутренней безопасностьи НПУ в уголовном "хобби". Полицейский сбывал среди своих знакомых каннабис. Задержанному лейтенанту полиции грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Информация о противоправной деятельности одного из сотрудников подразделения областной полиции стала известна в конце 2017 года оперативникам Николаевского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. После проверки было установлено, что 26-летний участковый офицер полиции работает "на два фронта" - помимо выполнения служебных обязанностей приторговывает наркотиками.

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По собранным материалам УДВБ НПУ прокуратурой Николаевской области было начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. О "бизнесе" уличенного сотрудника сообщили и руководству ГУНП в Николаевской области.

Каннабис лейтенант полиции сбывал среди своих знакомых различными партиями длительное время. За 5 грамм "травы" требовал 500 гривен. В среднем за месяц полицейский имел 10-20 тысяч гривен "дополнительной" прибыли.

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Общими мерами работников внутренней безопасности Национальной полиции Украины, николаевской прокуратуры, при содействии руководства полиции Николаевщины наркоделец в погонах был задержан в порядке ст.208 УПК Украины на очередном сбыте "дурман-зелья".

В настоящее время продолжаются мероприятия по объявлению участковому офицеру подозрения и избрании меры пресечения. За сбыт наркотических средств задержанному милиционеру грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества".

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