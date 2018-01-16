EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  914  38
Все про:наркотики (1226) Николаевская область (718) Нацполиция (6711)

 Участковый на Николаевщине торговал наркотиками, - Нацполиция

Участковый на Николаевщине задержан внутренней безопасностьбю Нацполиции за сбыт наркотических средств

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Сотрудник  превенции одного из подразделений полиции Николаевщины был разоблачен работниками внутренней безопасностьи НПУ в уголовном "хобби". Полицейский сбывал среди своих знакомых каннабис. Задержанному лейтенанту полиции грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Информация о противоправной деятельности одного из сотрудников подразделения областной полиции стала известна в конце 2017 года оперативникам Николаевского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. После проверки было установлено, что 26-летний участковый офицер полиции работает "на два фронта" - помимо выполнения служебных обязанностей приторговывает наркотиками.

Также смотрите: Полицейские задержали в Харькове двух парней, которые делали "закладки" наркотиков. ФОТО

По собранным материалам УДВБ НПУ прокуратурой Николаевской области было начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. О "бизнесе" уличенного сотрудника сообщили и руководству ГУНП в Николаевской области.

Каннабис лейтенант полиции сбывал среди своих знакомых различными партиями длительное время. За 5 грамм "травы" требовал 500 гривен. В среднем за месяц полицейский имел 10-20 тысяч гривен "дополнительной" прибыли.

Также смотрите: Контрактник задержан на Хмельнитчине за торговлю амфетамином, - военная прокуратура. ФОТО

Общими мерами работников внутренней безопасности Национальной полиции Украины, николаевской прокуратуры, при содействии руководства полиции Николаевщины наркоделец в погонах был задержан в порядке ст.208 УПК Украины на очередном сбыте "дурман-зелья".

В настоящее время продолжаются мероприятия по объявлению участковому офицеру подозрения и избрании меры пресечения. За сбыт наркотических средств задержанному милиционеру грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества".

Также смотрите: Супружеская пара учителей-наркоторговцев задержана на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3044776
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это точно! И аттестацию прошёл, и реформирован! Ах досада-то какая! Явное исключение из правил!!!
 показать весь комментарий
 
 
Участковый на Николаевщине торговал наркотиками, - Нацполиция.

А що там на Херсонщині та Полтавщині?
 показать весь комментарий
 
 
Еще как может! Реформа называется. Новая форма не помогла. Участковый на Николаевщине торговал наркотиками, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9208
 показать весь комментарий
 
 
А крышевал бы своих наркоманов по-тихому, как все остальные участковые в Украине, жил бы, не тужил.
 показать весь комментарий
 
 
так и жизнь пройдет и кроме машины и домика ничего не заработаешь. А человек захотел на повышение пойти. Бриллиантовым прокурором стать, или крышевать янтарь, или если повезет крышевать контрабанду с ОРДЛО...
 показать весь комментарий
 
 
Мудрый человек соблюдает меру даже в хорошем (китайская поговорка)
 показать весь комментарий
 
***
Нужно вдаль развивать реформы нам,
Президенту подкину идею я:
- Не пора ль переделать полицию
Ну, там... в конную жандармерию?
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. А потом в робокопов.. Есть, короче, куда развиваться. Лишь бы бабло выделяли.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайний бізнес реформованих "полісменів".
 показать весь комментарий
 
 
Не верю! Он же аттестованый или где?)))))
 показать весь комментарий
 
 
такого в "лолиты" не возьмут,если бы миллиардами исчислялась "дополнительная " прибыль,тогда другое дело...)))))
 показать весь комментарий
 
Почитаешь каждый день новости и еще раз убедишься что все бандиты и воры пошли работать в полицаи, прокурворы, судьи и депутаты.
 показать весь комментарий
 
 

недавно забанили на три дня, за такое как вы написали, одна гражданка -судьяУчастковый на Николаевщине торговал наркотиками, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 168
скоро в Украине за критику власти и поганых ментов,прокурворов,и судей в частности, будут приезжать домой .....ну ...ура!
 показать весь комментарий
 
 
картинку внизу подписать нужно: *он не верил в реформы и покращення життя вжесьогоднi*
 показать весь комментарий
 
 
Да это мимо и плевать...
Кто крышевал скажите, вот тогда станет интересно...
 показать весь комментарий
 
А кто крышует подпольные казино???угадайте с 3х раз.По всей Украине выросли как грибы после дождя под видом лотереи.Кстати,ВСЕ лотереи в Украине частные и принадлежат кацапам через оффшоры как и мобильная связь в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Ну нет на Николаевщине ни блокпостов,ни границы,ни бурштына.Чем еще людям заниматься.
 показать весь комментарий
 
 
Ну можно для разнообразия посутенёрить немного.. Участковый на Николаевщине торговал наркотиками, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6391
 показать весь комментарий
 
так вот чем полиция от мусоров отличается кроме того что взятки берут в 5 раз выше! ну и проституток крышуют не только дешевых а и ВИП) по наркоте не маком как мусора а целым канибасом))ай да рюкзаков ай да реформатор) а что ? ну в Княжичах подчиненный спалились не принесли шефу прибыль так другие стараются)кто то верит что посадят? или как отброськин станет зам главой полиции?
 показать весь комментарий
 
 
Младший лейтенант, полицейский молодой ....новая форма,министр-реформатор,машинки с мигалками,а ты портишь картинку сбытом "дурман-зелья"! И что же рассказывать простым гражданам об улучшениях-покращеннях ?
 показать весь комментарий
 
 
пока голова думает как украсть и не попасть в тюрягу, руки делают это сами. только успевай следить за ними. это болезнь общества и лечится она одним способом, - расстрелом.
 показать весь комментарий
 
Якби було напісано "Участковый на Николаевщине НЕ торговал наркотиками"- тоді справді
сенсація була б...
 показать весь комментарий
 
 
ну расстреляйте, это же не простой человек какой нибудь, а представитель власти, святой,лучший из лучших, покажите как закон строг, или только малолеток за пакет травы можете на крытую отправлять? чмошники , лизоблюды Участковый на Николаевщине торговал наркотиками, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3236
 показать весь комментарий
 
А я - "За" легализацию марихуаны, проституции, и свободного ношения оружия.
"Секс, драгз и рок-н-ролл !"
 показать весь комментарий
 
Начинающий бизнесмен,ещё не вошёл во все тонкости дела,надо было щедро платить сбушникам сперва,а потом уже рвать бабло себе.
 показать весь комментарий
 
 
тае як "ахвіцер" то треба давати максимально.... А може було б краще як в Саудії - відрізати голову? Ну ще щоб не бути такими суворими - тижневу дозу за один раз....
 показать весь комментарий
 
это вообще то самое безобидное что делают участковые
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю за что взяли участкового. За то, что он не выполнил ПЛАН!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастковый на Николаевщине торговал наркотиками, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх