 Украинским властям нужно строго придерживаться правового поля в ситуации с Саакашвили, - посол США

"Это очень сложный вопрос. Конечно, важно, чтобы в Украине были услышаны все голоса, чтобы люди могли иметь возможность заявлять о своих взглядах, проводить демонстрации, если они так хотят. Но это должно делаться мирно. Конечно, здесь есть политические аспекты. Возможно, есть какие-то другие аспекты, и по мере развития событий, видимо, это прояснится. Что важно для правительства Украины - это то, чтобы все шаги в этих делах отвечали духу и букве закона", - отметила посол США в интервью РБК-Украина, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Саакашвили около полутора часов пробыл на допросе в СБУ, - адвокат Чернолуцкий

На вопрос, обращался ли Саакашвили за помощью в посольство США, она сообщила, что после его возвращения в Украину, они не встречались.

"Еще раз повторю, что очень важно, чтобы все, кто живет в Украине, придерживались украинского законодательства. Дух и букву закона должна соблюдать и украинская власть, и пытаться при этом быть объективной, сохранять баланс и стремиться, чтобы ее действия воспринимались как беспристрастные", - подчеркнула Йованович.