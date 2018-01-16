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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (2482) США (13088) Йованович (90)

 Украинским властям нужно строго придерживаться правового поля в ситуации с Саакашвили, - посол США

Мари Йованович рассказала о том, какими Соединенные Штаты Америки видят действия правительства в отношении Михеила Саакашвили.

"Это очень сложный вопрос. Конечно, важно, чтобы в Украине были услышаны все голоса, чтобы люди могли иметь возможность заявлять о своих взглядах, проводить демонстрации, если они так хотят. Но это должно делаться мирно. Конечно, здесь есть политические аспекты. Возможно, есть какие-то другие аспекты, и по мере развития событий, видимо, это прояснится. Что важно для правительства Украины - это то, чтобы все шаги в этих делах отвечали духу и букве закона", - отметила посол США в интервью РБК-Украина, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Саакашвили около полутора часов пробыл на допросе в СБУ, - адвокат Чернолуцкий

На вопрос, обращался ли Саакашвили за помощью в посольство США, она сообщила, что после его возвращения в Украину, они не встречались.

"Еще раз повторю, что очень важно, чтобы все, кто живет в Украине, придерживались украинского законодательства. Дух и букву закона должна соблюдать и украинская власть, и пытаться при этом быть объективной, сохранять баланс и стремиться, чтобы ее действия воспринимались как беспристрастные", - подчеркнула Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/n3044775
 
 
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Олигархи - это работодатели. Нравится тебе это или нет, но от них зависит наличие миллионов рабочих мест.
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интересно.. а на самом деле..
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Олига́рхия (др.-греч. ὀλῐγ-αρχία - власть немногих; от др.-греч. ὀλίγος - небольшой, малый + ἀρχή - начало, власть) - политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи - члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
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Олигархи - владельцы предприятий. Ни одна власть не имеет права оставить свой народ без работы.
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Есть ещё госсектор. Но там на всех не хватит.
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они болтики и винтики, только подороже, надо будет, заменят, только в ситуации вашего ху*ла
и его должников можно видеть, что должники должны не только ему, и любовь у них не только с кремлядью, так что кацапы полюбому в прогаре, кроме конечно богатеньких носповетру держащих
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Ну, за ним много числится. Взлом государственной границы, кампания за "народный импичмент" (такое понятие в Конституции отсутствует), нападение на детский утренник.
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Дипломатия закончилась. Теперь будут только бить
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Ті хто тут проти Саакашвілі, готові вийти на протидію йому коли він виведе людей на вулицю ? Чи ваші "висери" закінчуються на ЦН ? Шокоботи, порохоботи вам з/п платять у національній валюті гривні чи все ж таки привязують до курсу долару ?
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как бы он действует от имени Народа, а Народ и есть Закон
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Я не гавно написала, чтобы его за мной удаляли! Или грузинская мафия модерирует комменты тут? Еще раз:

А галстуколюбу не надо придерживаться правового поля? Или он особенный и у него иммунитет от преследования? Ему можно незаконно пересекать границу, захватывать здания и так далее?
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Готовят госпереворот: в СМИ попала переписка нардепа Егора Соболева с помощником Суркова
СМИ опубликовали якобы подлинную переписку между человеком из окружения советника президента России Владислава Суркова, Дмитрием Пойдой и депутатом от "Самопомочі" Егором Соболевым, а также и руководителем фракции ВО "Батьківщина" в Киевсовете Владимиром Бондаренко. Так, в опубликованной переписке Пойда предлагает Соболеву помочь "поднять" тему импичмента украинского президента. За организацию обращения местных депутатов в Верховную Раду с просьбой урегулировать процедуру смещения с поста президента Украины в порядке импичмента он предлагает депутату вознаграждение в размере $50 000, на что Соболев отвечает, что "тема рискованная" и поэтому не сможет "собрать большинство". Пойда в ответ пишет, что хватит десяти человек, которые подпишут обращение. В переписке Соболев интересуется у помощника Суркова, запланированы ли в поддержку Саакашвили соответствующие мероприятия и каким образом он сможет получить вознаграждение, если согласится на сотрудничество.Пойда объясняет ему, что "у него все схвачено внутри страны", и с оплатой "услуг" никаких проблем не будет. Во время разговора кремлевский куратор антиукраинских акций вспоминает одного из лидеров Михомайдана, нардепа Юрия Деревянко, который, по его словам, "на прошлой неделе" приезжал к нему. Пишет Пойда и о народном депутате от "Самопомочі" Семене Семенченко.По его словам, "он уже работает" на Кремль. А на вопрос Соболева, сотрудничает он с Михаилом Добкиным, помощник Суркова отписывает: "Мише пока деньги не даю, он в последнее время"зажрался". https://www.obozrevatel.com/crime/gotovyat-gosperevorot-v-smi-popala-perepiska-nardepa-s-pomoschnikom-surkova.htm
Українській владі потрібно строго дотримуватися правового поля в ситуації з Саакашвілі, - посол США - Цензор.НЕТ 7797

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Щоб Юлю зняти з прем'єров давали за голос в Раді від 2 до 10 млн. дол. А тут якісь 50 тис за президента. Фуфел якийсь
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Еще не так давно бывшая любовница Саакашвили двадцатилетняя Алексия была Александром, но он сделал операцию по перемене пола и стал Алексией. Мировую известность модель Алексия Чересони получила после того, как дала откровенное интервью про свои взаимоотношения с известным грузинским политиком. Так это на самом деле или нет, точно не известно. Может быть, это очередная выходка самого Саакашвили, чтоб себя пропиарить. https://www.youtube.com/watch?v=aj72zEI8xSM
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Тогда немедленно покупай билет в Ростов.
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вони навіть не розуміють що це все одно не читають.
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Читають, не читають, а гроші винь, да полож. По тарифу за кожен рядок. Зараз все так дорого...
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вам к педрилле гундяеву, оно по этим вопросам
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Они создали для
себя законы, по которым они ни за что не отвечают...
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Пришло время задать грузинам откровенный вопрос. Сегодня наконец-то пришло понимание грузин, которым не слишком нравилось то, что Украина приютила у себя «грузинского Януковича», по которому плачет реформированная грузинская тюрьма. Это было глупое решение. Украина была не права. Тем не менее, Украина, украинские власти, украинская оппозиция и обычные украинцы пытались помочь Грузии, грузинам в их войне 2008 года и после этого. Мы не вмешивались во внутренние дела Грузии. Украинские СМИ не участвовали в планировании прорыва границ Грузии и не совершали эти прорывы, тем более во время войны. Украинские политики не призывали к изменению «грузинского режима». Украинские «деятели культуры» не штурмовали грузинские дома культуры для аренды штаба. Украинские добровольцы в количестве 34 человек не называли себя легионами и не принимали участия в рейдерстве в тылу, вместо того, чтобы воевать. Украинские СМИ не вкидывали фейки ФСБ, которые имеют целью дискредитацию и смену власти в Грузии. После вчерашнего инцидента с грузинским телеканалом «Рустави-2» пора задать вопрос: почему, пока что еще, уважаемые грузины, лезут в нашу страну, пытаются подорвать Украину изнутри, потому что у них есть не совсем адекватный экс-президент, который увлекается наркотическими веществами и у которого есть крыша ФСБ. - Mason Lemberg http://replyua.net/blog/85998-bloger-prishlo-vremya-zadat-gruzinam-otkrovennyy-vopros.html


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Українці причипили собі на лоба шмат лайна(рошен) і так вже чотири роки сидять мовчки, як сичі. Лише скиглять, скиглять, скиглять...
Сусіди дивляться на них, жалько їм українців. Дають їм, у кого що є. Українців ще сусід людожерський ображає, штрикає їх постійно. Але ж цей шмат лайна на голові! Навіщо вони його туди причипили? Їм вже натякали, навіть прямо казали, а українці все одно з цим лайном не можуть чомусь розлучитись. Чим воно їм так дорого, не зрозуміло. Вирішили сусіди видресувати українців, як цуциків. Не дамо, кажуть, вам ковбаси, поки не струсите це лайно з голови, хочаб. Набичились українці, дивляться з під лоба, а сусід людожерський давай знову штрикати їх. От біда.
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Якогось капелюха хочаб. Вам треба лайно на лобі?
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Колбасу бесплатно хоть давали или по 2.20 ?
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это типа - гоняйте Мишу по крышам дальше,но смотрите чтоб не упал совсем
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це типо - чіпнете не по правилам, так ми вам зовсім кисень перекриємо.
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Если бы Порошенко РЕАЛЬНО боролся с коррупцией, то никаких проблем с Саакашвили не было. В Одессе деятельность Саакашвили и его команды на всех уровнях саботировало мощное коррупционное лобби во главе с Киваловым, Трухановым, Голубовым и пр. Неворующий Михо им не нужен, он не вписывается в систему. Порошенко вместо того чтобы помочь грузинской команде в Одессе бороться с коррупцией, отдал их на съедение местной мафии и Авакову, тем самым показав свое истинное отношение к борьбе с коррупцией, а затем доказывал это еще не раз. Не зря же Порошенко называют Гарантом коррупции.
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Люди, не ведіться. Аналізуйте факти. Зараз педро з міхаєм розігрують політичну гру. Їх розрахунок зрозумілий - далі дерибанити Україну. Адепти, зніміть шори з очей.
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А що нам Міхо? Нам дострокові президентські на цю весну треба, а не Міхо. А Міхо... молодець. Отримає звання почесного громадянина від нового президента
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинским властям нужно строго придерживаться правового поля в ситуации с Саакашвили, - посол США
 
 
 
 
 
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