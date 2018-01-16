 Украинским властям нужно строго придерживаться правового поля в ситуации с Саакашвили, - посол США

"Это очень сложный вопрос. Конечно, важно, чтобы в Украине были услышаны все голоса, чтобы люди могли иметь возможность заявлять о своих взглядах, проводить демонстрации, если они так хотят. Но это должно делаться мирно. Конечно, здесь есть политические аспекты. Возможно, есть какие-то другие аспекты, и по мере развития событий, видимо, это прояснится. Что важно для правительства Украины - это то, чтобы все шаги в этих делах отвечали духу и букве закона", - отметила посол США в интервью РБК-Украина, пишет Цензор.НЕТ.
На вопрос, обращался ли Саакашвили за помощью в посольство США, она сообщила, что после его возвращения в Украину, они не встречались.
"Еще раз повторю, что очень важно, чтобы все, кто живет в Украине, придерживались украинского законодательства. Дух и букву закона должна соблюдать и украинская власть, и пытаться при этом быть объективной, сохранять баланс и стремиться, чтобы ее действия воспринимались как беспристрастные", - подчеркнула Йованович.
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Олига́рхия (др.-греч. ὀλῐγ-αρχία - власть немногих; от др.-греч. ὀλίγος - небольшой, малый + ἀρχή - начало, власть) - политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи - члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
и его должников можно видеть, что должники должны не только ему, и любовь у них не только с кремлядью, так что кацапы полюбому в прогаре, кроме конечно богатеньких носповетру держащих
А галстуколюбу не надо придерживаться правового поля? Или он особенный и у него иммунитет от преследования? Ему можно незаконно пересекать границу, захватывать здания и так далее?
СМИ опубликовали якобы подлинную переписку между человеком из окружения советника президента России Владислава Суркова, Дмитрием Пойдой и депутатом от "Самопомочі" Егором Соболевым, а также и руководителем фракции ВО "Батьківщина" в Киевсовете Владимиром Бондаренко. Так, в опубликованной переписке Пойда предлагает Соболеву помочь "поднять" тему импичмента украинского президента. За организацию обращения местных депутатов в Верховную Раду с просьбой урегулировать процедуру смещения с поста президента Украины в порядке импичмента он предлагает депутату вознаграждение в размере $50 000, на что Соболев отвечает, что "тема рискованная" и поэтому не сможет "собрать большинство". Пойда в ответ пишет, что хватит десяти человек, которые подпишут обращение. В переписке Соболев интересуется у помощника Суркова, запланированы ли в поддержку Саакашвили соответствующие мероприятия и каким образом он сможет получить вознаграждение, если согласится на сотрудничество.Пойда объясняет ему, что "у него все схвачено внутри страны", и с оплатой "услуг" никаких проблем не будет. Во время разговора кремлевский куратор антиукраинских акций вспоминает одного из лидеров Михомайдана, нардепа Юрия Деревянко, который, по его словам, "на прошлой неделе" приезжал к нему. Пишет Пойда и о народном депутате от "Самопомочі" Семене Семенченко.По его словам, "он уже работает" на Кремль. А на вопрос Соболева, сотрудничает он с Михаилом Добкиным, помощник Суркова отписывает: "Мише пока деньги не даю, он в последнее время"зажрался". https://www.obozrevatel.com/crime/gotovyat-gosperevorot-v-smi-popala-perepiska-nardepa-s-pomoschnikom-surkova.htm
себя законы, по которым они ни за что не отвечают...
Сусіди дивляться на них, жалько їм українців. Дають їм, у кого що є. Українців ще сусід людожерський ображає, штрикає їх постійно. Але ж цей шмат лайна на голові! Навіщо вони його туди причипили? Їм вже натякали, навіть прямо казали, а українці все одно з цим лайном не можуть чомусь розлучитись. Чим воно їм так дорого, не зрозуміло. Вирішили сусіди видресувати українців, як цуциків. Не дамо, кажуть, вам ковбаси, поки не струсите це лайно з голови, хочаб. Набичились українці, дивляться з під лоба, а сусід людожерський давай знову штрикати їх. От біда.